Ông Nguyễn Đăng Khán (63 tuổi, bác ruột Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải) nhận được thông tin đã bắt giữ đối tượng Bùi Đình Khánh, nghi phạm chính trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Theo thoong tin từ báo Tuổi Trẻ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự và giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 22h ngày 18-4, tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được Bùi Đình Khánh. Nghi phạm buôn trái phép chất ma túy này sinh năm 1994, trú tại tổ 6 khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khánh đã cùng đồng bọn dùng súng AK bắn chống trả lực lượng công an, làm thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh - tử vong và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt. Ngay sau khi nhận được tin báo có khả năng Bùi Đình Khánh sẽ về Thanh Hóa bằng xe khách, giám đốc và thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, bố trí các tổ công tác chốt chặn các tuyến giao thông, cửa ngõ ra vào tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ Bùi Đình Khánh.

Nghi phạm Bùi Đình Khánh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Khoảng 22h ngày 18-4, tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Đông Hải tổ chức bắt giữ được Bùi Đình Khánh khi đang dừng chân tại điểm đón xe khách thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Kết quả ban đầu, Bùi Đình Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng bọn. Hiện nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao Bùi Đình Khánh để di lý trong đêm về Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều 18-4, lực lượng công an đã khám xét nhà của Bùi Đình Khánh và phát hiện thêm nhiều bánh heroin, nâng tổng số ma túy bị thu giữ lên 25 bánh. Thiếu tá Khải là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đêm 18-4, khi đang ngồi viết lời cảm tạ của gia đình để 13 giờ 30 chiều 19-4 đọc trong lễ Truy điệu Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải về nơi an nghỉ cuối cùng, ông Nguyễn Đăng Khán (63 tuổi, bác ruột Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải) nhận được thông tin đã bắt giữ đối tượng Bùi Đình Khánh, nghi phạm chính trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Ông Nguyễn Đăng Khán thốt lên: "Trời đất bất dung gian, kẻ thủ ác không thể ung dung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhưng gia đình tôi không nghĩ hung thủ sa lưới nhanh đến thế". "Ngày mai về với đất mẹ quê hương, chắc tâm hồn cháu tôi cũng sẽ thanh thản. Qua báo chí, thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn các anh công an" - ông Nguyễn Đăng Khán bày tỏ . "Cháu Khải đã cùng đồng đội tham gia chuyên án phòng chống tội phạm ma túy và hy sinh anh dũng. Đây là nỗi đau thương, mát mát rất to lớn không gì so sánh được với gia đình. Khi cháu Khải nằm xuống, sự chia sẻ, giúp đỡ của đơn vị, đồng đội, các tổ chức chính quyền, đoàn thể, bà con, thôn xóm đã chung tay, giúp đỡ khiến cháu tôi cũng được an lòng nơi chín suối. Gia đình cũng vơi đi nỗi đau thương, mất mát này" - ông Khán nghẹn lời.

Lời khai bất ngờ của đối tượng buôn ma túy, nổ súng khiến thiếu tá công an hy sinh Sau khi gây án, Khánh bắt xe taxi đến các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ rồi quay lại Hà Nội ra bến xe Nước Ngầm đi xe khách về Thanh Hóa thì bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-inh-thieu-ta-nguyen-ang-khai-khi-nghe-tin-bat-nghi-pham-bui-inh-khanh-gia-inh-cung-voi-i-noi-au-thuong-mat-mat-nay-728043.html