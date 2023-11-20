Căn nhà nhỏ trước đây mỗi sáng đều đóng cửa vì tất cả thành viên phải đi làm thuê để kiếm sống nay chỉ còn lại hai thành viên là chị Phượng và con trai là 14 tuổi vừa bị tai nạn giao thông cách đây ba tháng.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, đường đến nhà chị Lê Thị Phượng không khó đi, từ thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) theo quốc lộ 30 hướng về thành phố Hồng Ngự chừng 55km là đã đến nơi.

Hôm đó, khi hay tin mẹ đẻ bị bệnh phải nhập viện Tân Hưng (Long An) điều trị, chị Phượng cùng con trai đi xe máy từ huyện Tam Nông (Đồng Tháp) về thăm.

Kể lại diễn biến vụ tai nạn hồi tháng 8 vừa qua, chị Phượng không giấu được sự đau đớn, buồn tủi và lo sợ.

Còn cách bệnh viện chừng 200m, bất ngờ có một chiếc xe tải từ phía bên kia đường đâm thẳng vào hai mẹ con. Cú tông mạnh khiến chị Phượng và cháu Trường bất tỉnh tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến chị Phượng bị gãy xương đùi phải, còn con trai chấn thương sọ não - Ảnh: Báo Giao thông

"Đến khi tỉnh lại thì thấy đang mình nằm trong bệnh viện. Chân tay bị chấn thương được bác sĩ băng bó kín mít, tôi sợ lắm", chị Phượng kể.

Lật vết thương được khâu dài khoảng 30cm trên bắp đùi, chị Phượng kể tiếp, vụ tai nạn làm chị bị gãy xương đùi phải. Còn cháu Trường thì chấn thương sọ não.

"Nghe người nhà kể lại là sau khi chuyển nhiều bệnh viện, cuối cùng thì tôi nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y, còn cháu Trường nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM.

Hiện tại, vết thương của tôi đang được bắt kẹp inox, còn sọ não của Trường đang được nuôi ở Bệnh viện Nhi đồng 2", chị Phượng nói.

Nhà đã nghèo, chi phí nằm viện sau vụ tai nạn giao thông của hai mẹ con lên đến hơn 130 triệu đồng. Tiền chi trả viện phí được tài xế xe tải gây tai nạn hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại được người thân và mạnh thường quân giúp đỡ.

Chi phí tái khám và điều trị sau vụ tai nạn giao thông của chị Phượng và con trai rất lớn, nhưng gia đình lại khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa. - Ảnh: Báo Giao thông

Cố nén đau, chị Phượng bảo, hiện tại cả hai mẹ con cùng mất sức lao động đồng nghĩa thu nhập mỗi ngày làm thuê, làm mướn của hai mẹ con khoảng 200.000 đồng cũng không còn được như trước.

Trong khi đó, với chấn thương hiện tại, chị Phượng và con trai phải thường xuyên tới bệnh viện tại TP.HCM để tái khám và điều trị.

Với chấn thương gãy xương đùi phải của chị Phượng thì phải đợi một thời gian, bác sĩ sẽ tháo inox. Nhưng với sọ não của em Trường đang được nuôi tại bệnh viện cùng chi phí mỗi lần tái khám và điều trị là rất lớn. Nỗi lo chồng chất nỗi lo với hoàn cảnh gia đình đã khó nay lại càng gian nan hơn.

"Sắp tới lịch hẹn tái khám và điều trị của Trường theo yêu cầu bác sĩ nhưng bây giờ nhà không có tiền nên chúng tôi cũng rối lắm", chị Phượng than thở.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đồng Tháp, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết: “Cô Phượng bị gãy xương đùi chân phải; cháu Trường bị chấn thương sọ não phải kiên trì chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Gia đình cô Lê Thị Phượng rất khó khăn, nhà không có đất sản xuất. 5 thành viên trong gia đình phải làm thuê kiếm sống qua ngày. Chồng cô Phượng không nghề nghiệp ổn định, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng đi vác lúa mướn để kiếm tiền lo cho gia đình và chăm sóc thương tật cho vợ và con trai. Hiện tại, gia đình không đủ khả năng để đưa mẹ con cô Phượng tiếp tục đi chữa trị”

Cháu Nguyễn Văn Trường bị tai nạn cần được cứu giúp - Ảnh: Báo Đồng Tháp

Rất mong những tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân... giúp đỡ để mẹ con cô Phượng có điều kiện chữa bệnh, sớm bình phục. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ với cô Phượng qua số điện thoại 0357.908.228.