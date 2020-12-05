Gần 5.000 suất quà tiếp sức đến trường cho học sinh Hà Giang

Với mong muốn giúp các em học sinh miền núi bước trên con đường tri thức một cách dễ dàng hơn, “HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường” do Công ty Cổ phần Bibica đã ra đời. Từ tháng 9, chương trình đến các trường tại huyện Hoàng Su Phì tại Hà Giang trao tặng gần 600 bộ sách giáo khoa, 4.200 bữa ăn xế, 60 chiếc xe đạp. Hoàng Su Phì là một trong những huyện biên giới miền núi khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang, nguồn kinh phí dành cho giáo dục đến từ ngân sách nhà nước, trong điều kiện nguồn đầu tư công hạn hẹp, kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn. Ban tổ chức chương trình mong muốn, những món quà tiếp thêm động lực đến trường cho các em.

Ngày 30/9, từ sáng sớm, học sinh trường Tiểu học Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì có mặt tại sân trường. Hơn 100 học sinh hào hứng khi tiết chào cờ thêm chương trình trao tặng sách giáo khoa, bữa ăn xế, xe đạp. Các em mặc đồng phục, lấy ghế nhựa xếp thành hàng ngay ngắn.

Nhiều năm qua, các em học sinh trường Tiểu học Chiến Phố sử dụng lại những bộ sách giáo cũ của các anh, chị khóa trước để lại. Năm nay, đổi sách giáo khoa mới, hơn một nửa học sinh không có sách học. Để không gián đoạn con đường tiếp cận tri thức, 2 em sẽ chung một bộ sách. Cầm trên tay những bộ sách mới, học sinh vui mừng khôn tả, phần quà giúp gánh nặng của gia đình, nhà trường vơi đi.

Trong ảnh, em Lù Thị Tuyết, 8 tuổi và Sùng Thị Nguyễn 9 tuổi, học sinh trường Tiểu học Chiến Phố chăm chú lật từng trang sách trong bộ sách giáo khoa mới nhận từ chương trình “HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường”.

Trường học cách xa nhà trường vì vậy hầu hết các em đều mang cơm đến lớp để kịp giờ học buổi chiều. Bữa trưa của các em có cơm trắng và trứng, nhiều em chỉ có rau xanh. Cô Trương Thị Huế - Hiệu trưởng trường cho biết, Công ty bánh kẹo Bibica sẽ tặng nhà trường 700 suất ăn xế, các thầy cô dự định sẽ phát cho học sinh ăn giữa giờ.

Em Long Khánh Ngọc, lớp 8A, trường THCS Tân Tiến là một trong 10 học sinh được nhận một chiếc xe đạp mini do Công ty Cổ phần Bibica trao tặng. "8 năm qua em đều dậy từ 4h30 để đi học, trời tối nên một nửa đoạn đường em phải soi đèn pin. Đây là lần đầu tiên em nhận món quà lớn như vậy, nếu có xe đạp em sẽ đến trường thuận tiện hơn", Ngọc cho biết.

Thầy Nguyễn Hồng Lương - Hiệu trưởng trường THCS Tân Tiến chia sẻ, Tân Tiến là xã nghèo của huyện Hoàng Su Phì, đời sống người dân khó khăn, chủ yếu làm nông, mùa màng phụ thuộc vào thời tiết. Một số ít các cặp vợ chồng trẻ dời quê hương đi làm thuê. 155/245 học sinh thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khốn khó nên nhiều em không có đủ bộ sách giáo khoa để học tập. 100 bộ sách mới từ Bibica sẽ giúp thầy cô truyền tải tri thức đến học sinh thuận lợi hơn.

Là một trong những trường được nhận quà từ chương trình “HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường”, thầy Hoàng Khánh Minh, Phó hiệu trưởng THCS Nam Sơn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình. Để tiếp cận con đường tri thức nhiều học sinh Nam Sơn phải ở lại trường do xa nhà, phòng ở bán trú chỉ khoảng 20 mét vuông, có đến 10 học sinh cùng học tập, sinh hoạt.

Chị Tạ Thị Lan Phương (bên trái) - Giám đốc bán hàng vùng Tây Bắc cho biết: "Chặng đường học tập của các em học sinh vùng cao còn dài, cần sự chung tay của cộng đồng để không cảm thấy cô đơn, tiếp thêm sức mạnh cho một tương lai. Chúng tôi hy vọng những món quà sẽ phần nào giúp các em tiếp cận tri thức tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi mong rằng, những khó khăn sẽ là động lực giúp các em cố gắng,rèn giũa trở thành người mạnh mẽ hơn trong cuộc sống".

Với thông điệp "Sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường", mùa tựu trường năm nay, nhãn hàng Hura - Công ty Cổ phần Bibica đã đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 (10/8 - 6/9) là gây quỹ cho chương trình. Trong giai đoạn 2 (5/9 - 1/12), hành trình trao quà cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa.