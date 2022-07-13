FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa

Đời sống 13/07/2022 17:38

Ngày 12/7/2022, Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam (FCV) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Hội nghị truyền thông về dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ”.

Chương trình được khơi nguồn từ sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”, mục tiêu cung cấp kiến thức dinh dưỡng cho phụ nữ vùng cao nói chung và tôn vinh những đóng góp lớn lao của phụ nữ nông dân nói riêng trong Chương trình Phát triển Ngành sữa do tập đoàn khởi xướng trong suốt hơn 25 năm qua.

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 1

Hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham dự hội thảo để được chia sẻ về dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe cho gia đình và có những phút giây gắn kết đầy ý nghĩa

Chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng và tinh thần cho phụ nữ vùng cao

Hội nghị thu hút hơn 400 phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản trên địa bàn tỉnh tham gia. Dưới sự dẫn dắt của Bác sĩ Võ Thị Đem – Trưởng Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cùng Bác sĩ Nguyễn Văn Cường – Chuyên gia dinh dưỡng FrieslandCampina Việt Nam, hội nghị đã cung cấp kiến thức toàn diện về tầm quan trọng của nguồn dinh dưỡng cho mẹ và bé ngay từ giai đoạn thai giáo và phương pháp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 2

Bác sĩ Võ Thị Đem – Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Từ Dũ

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 3

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường – Chuyên gia dinh dưỡng FCV chia sẻ kiến thức về tầm quan trọng của nguồn dinh dưỡng cho mẹ và bé ngay từ giai đoạn thai giáo và phương pháp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

Hơn thế nữa, với kinh nghiệm hơn 150 năm có mặt trên toàn cầu, Friso luôn thấu hiểu sâu sắc tâm lý của những người làm mẹ. Vì thế, sự kiện tại tỉnh Lâm Đồng còn là nơi kết nối và chia sẻ của nữ giới để truyền cảm hứng cho việc nuôi dạy con khỏe mạnh từ bên trong và đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn.  

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 4

Bà Bùi Thị Thu Hương – Trưởng phòng Đối ngoại FrieslandCampina Việt Nam chia sẻ về sứ mệnh, mục đích hoạt động của tập đoàn

Bà CIL Bri, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cho biết, hội nghị “Truyền thông về dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ” mang ý nghĩa nhân văn vì đã giúp phụ nữ hiểu rõ vai trò của nguồn dinh dưỡng trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

“Phụ nữ ngày nay vừa là người lao động, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con. Do đó vai trò của phụ nữ không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn vô cùng quan trọng trong việc nuôi dạy và hình thành nhân cách ở trẻ, song song đó còn là người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ vai trò chủ đạo trong cuộc sống gia đình. Vì thế, phụ nữ cần có kiến thức đầy đủ nuôi dạy con theo khoa học để con khỏe mạnh, phát triển toàn diện về trí tuệ và thể lực”, bà CIL Bri chia sẻ.

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 5

Bà CIL Bri, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự hợp tác của FrieslandCampina trong việc nâng cao sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ

Tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong Chương trình Phát triển Ngành sữa

Sự kiện lần này cũng là dịp tôn vinh những phụ nữ chăn nuôi bò sữa, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp lớn lao của họ cho nguồn cung cấp sữa bò theo tiêu chuẩn Hà Lan và chung tay cùng FrieslandCampina vì sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam.

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 6

Nhân dịp này, FCV đã tôn vinh sự đóng góp của những phụ nữ chăn nuôi bò sữa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Để duy trì và kiên trì với định hướng phát triển bền vững của ngành sữa đã theo đuổi trong nhiều năm qua, FrieslandCampina thực hiện trên 12.000 lượt đào tạo, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và nông dân Hà Lan, cung cấp các dịch vụ miễn phí về chăm sóc sức khoẻ cho bò sữa, dịch vụ quản lý trang trại cho hơn 8.500 người dân tại vùng nông thôn và phát triển đàn bò sữa với hơn 39.000 con.

FrieslandCampina Việt Nam chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ vùng cao với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh 7

Chị Thiên Nga – một trong những phụ nữ chăn nuôi bò sữa tiêu biểu tại Lâm Đồng. Chị vừa hoàn thành tốt công việc tại nông trại vừa chăm lo việc nhà chu đáo

Ngoài ra, nhằm mang đến nguồn sữa nguyên liệu đạt chất lượng cao, tập đoàn không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt của các nông hộ chăn nuôi bò sữa thông qua Chương trình Phát triển Ngành sữa.

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Từ khóa:   chăn nuôi bò sữa

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