Eva de Eva giảm giá “khủng” đến 50% đối với toàn bộ sản phẩm nhân dịp 30/4

Chào mừng ngày lễ 30/4, Eva de Eva ưu đãi lên tới 50% cho tất cả sản phẩm tại hệ thống showroom trên toàn quốc chỉ trong 05 ngày từ 26/4 -30/4/2016.
Hàng nghìn sản phẩm mới theo xu hướng của Xuân Hè năm nay sẽ được Eva de Eva liên tục cập nhật trong thời gian này. Những mẫu đầm dáng suông, xòe với họa tiết hoa lá dịu dàng hay chấm bi nữ tính, những mẫu sơ mi, chân váy kẻ ngang cá tính hay pastal dịu ngọt, những mẫu quần dài thanh lịch hay quần sooc khỏe khoắn… tất cả đều được ưu đãi với mức giảm lên tới 50% vô cùng hấp dẫn.
Nhanh chân đến các chi nhánh thời trang Eva de Eva áp dụng khuyến mãi nhé.
Khuyến mãi áp dụng từ 26/4 đến 30/4
Địa điểm khuyến mãi
47 Thái Hà, Hà Nội: 0435379933
TTTM Royal City, B1 R6 43 4572A Nguyễn Trãi, Hà Nội: 04 66644494
173 Tôn Ðức Thắng, Hà Nội: 04 38569752
69 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: 04 62700589
TTTM Vincom, Tầng 2 Vincom 2, số 191 Bà Triệu, Hà Nội: 04 22225358
163 Cầu Giấy, Hà Nội: 04 38398720
140 Tô Hiệu, Hải Phòng: 031 3631919
103 Nguyễn Ðức Cảnh, Hải Phòng: 031 3631616
23 Trần Hưng Đạo, Hải Dương, 0320 6255 189
655 Lê Thánh Tông, Quảng Ninh, 033 6589666
Các đại lý áp dụng chương trình:
277 Trần Hưng Đạo Bắc Ninh: 0972151969
103 Chợ Giàu Từ Sơn: 0988526252
68 Bái Tử Long Cẩm Phả: 0984858555
176 Lê Hoàn Thanh Hóa: 0943589939
21 Điện Biên Hưng Yên: 0936631193
748 Cù Chính Lan Hòa Bình: 0915554268
72 Tô Hiệu Sơn La: 0947418868
17 Lý Thường Kiệt Đồng Hới: 0523823824
106 Đinh Công Tráng TPVinh: 0912301166
19 Lê Xoay Vinh Yên Vĩnh Phúc: 01234736666
30-32 Trần Phú Buôn Ma Thuột: 0919776888
22 Hàn Tiện TP Nam Định: 0942787222
1548 Đại Lộ Hùng Vương TP.Việt Trì Phú Thọ: 0968 397 759
107 Núi Đôi thị trấn Sóc Sơn: 0973171739
88 Vườn cam Cao Bằng TX Cao Bằng: 0982578074
351 Lý Bôn TP Thái Bình: 0943767879
15 Quang Trung Hà Đông Hà Nội: 0915022399
97 Phan Đình Phùng Hà Tĩnh: 0915426869
135 Lê Hồng Phong TP Ninh Bình: 0917972288
46 Tổ 3 Tân Bình Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội: 0977721966
163 Nguyễn Văn Trỗi Phuong 4 TP Vũng Tàu: 0985847939
79 Lê Công Thanh Phủ Lý Hà Nam: 03513833888
206 Hoàng Văn Thụ Bắc Giang: 0983154779
21 Hùng Vương TP Bắc Kan: 0979791918
80 Nguyễn Trãi Quảng Trị: 0949111140
67 Đường Hùng Vương Quảng Trạch Quảng Bình: 0912424602
85 Điện Biên (giữa dốc km2) Yên Bái: 0975535178