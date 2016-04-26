Eva de Eva giảm giá “khủng” đến 50% đối với toàn bộ sản phẩm nhân dịp 30/4

Chào mừng ngày lễ 30/4, Eva de Eva ưu đãi lên tới 50% cho tất cả sản phẩm tại hệ thống showroom trên toàn quốc chỉ trong 05 ngày từ 26/4 -30/4/2016.

Hàng nghìn sản phẩm mới theo xu hướng của Xuân Hè năm nay sẽ được Eva de Eva liên tục cập nhật trong thời gian này. Những mẫu đầm dáng suông, xòe với họa tiết hoa lá dịu dàng hay chấm bi nữ tính, những mẫu sơ mi, chân váy kẻ ngang cá tính hay pastal dịu ngọt, những mẫu quần dài thanh lịch hay quần sooc khỏe khoắn… tất cả đều được ưu đãi với mức giảm lên tới 50% vô cùng hấp dẫn.

Nhanh chân đến các chi nhánh thời trang Eva de Eva áp dụng khuyến mãi nhé.

Khuyến mãi áp dụng từ 26/4 đến 30/4

Địa điểm khuyến mãi

47 Thái Hà, Hà Nội: 0435379933

TTTM Royal City, B1 R6 43 4572A Nguyễn Trãi, Hà Nội: 04 66644494

173 Tôn Ðức Thắng, Hà Nội: 04 38569752

69 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: 04 62700589

TTTM Vincom, Tầng 2 Vincom 2, số 191 Bà Triệu, Hà Nội: 04 22225358

163 Cầu Giấy, Hà Nội: 04 38398720

140 Tô Hiệu, Hải Phòng: 031 3631919

103 Nguyễn Ðức Cảnh, Hải Phòng: 031 3631616

23 Trần Hưng Đạo, Hải Dương, 0320 6255 189

655 Lê Thánh Tông, Quảng Ninh, 033 6589666

Các đại lý áp dụng chương trình:

277 Trần Hưng Đạo Bắc Ninh: 0972151969

103 Chợ Giàu Từ Sơn: 0988526252

68 Bái Tử Long Cẩm Phả: 0984858555

176 Lê Hoàn Thanh Hóa: 0943589939

21 Điện Biên Hưng Yên: 0936631193

748 Cù Chính Lan Hòa Bình: 0915554268

72 Tô Hiệu Sơn La: 0947418868

17 Lý Thường Kiệt Đồng Hới: 0523823824

106 Đinh Công Tráng TPVinh: 0912301166

19 Lê Xoay Vinh Yên Vĩnh Phúc: 01234736666

30-32 Trần Phú Buôn Ma Thuột: 0919776888

22 Hàn Tiện TP Nam Định: 0942787222

1548 Đại Lộ Hùng Vương TP.Việt Trì Phú Thọ: 0968 397 759

107 Núi Đôi thị trấn Sóc Sơn: 0973171739

88 Vườn cam Cao Bằng TX Cao Bằng: 0982578074

351 Lý Bôn TP Thái Bình: 0943767879

15 Quang Trung Hà Đông Hà Nội: 0915022399

97 Phan Đình Phùng Hà Tĩnh: 0915426869

135 Lê Hồng Phong TP Ninh Bình: 0917972288

46 Tổ 3 Tân Bình Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội: 0977721966

163 Nguyễn Văn Trỗi Phuong 4 TP Vũng Tàu: 0985847939

79 Lê Công Thanh Phủ Lý Hà Nam: 03513833888

206 Hoàng Văn Thụ Bắc Giang: 0983154779

21 Hùng Vương TP Bắc Kan: 0979791918

80 Nguyễn Trãi Quảng Trị: 0949111140

67 Đường Hùng Vương Quảng Trạch Quảng Bình: 0912424602

85 Điện Biên (giữa dốc km2) Yên Bái: 0975535178

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