Đến ONEBANK giao dịch ngay – quà trao tay

Đời sống 11/10/2023 08:15

Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ tri ân khách hàng, triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Dịp này ONEBANK cũng đã trao thưởng cho khách hàng trúng Iphone trong chương trình “Đến ONEBANK săn táo vàng”.

Theo đó, từ 20/09 đến 20/10, khách hàng cá nhân đến giao dịch tại các điểm giao dịch ONEBANK by Nam A Bank trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận ngay hàng ngàn quà tặng như: Túi xách du lịch; Bộ cốc giữ nhiệt; Gối tựa cổ; Túi vải canvas, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó ONEBANK cũng đã trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình “Đến ONEBANK săn táo vàng”, giải thưởng gồm: 1 giải nhất là Iphone 14 Promax và 10 giải may mắn là voucher mua hàng Got it trị giá 500.000 đồng/giải.

Đến ONEBANK giao dịch ngay – quà trao tay - Ảnh 1

Khách hàng nhận thưởng Iphone 14 Promax

ONEBANK đã mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, làm thay đổi thói quen trong các giao dịch ngân hàng, phá bỏ rào cản về thời gian và cách thức giao dịch. Đây là điểm giao dịch số tự động 365+, nơi khách hàng có thể trải nghiệm hầu hết mọi giao dịch ngân hàng hiện đại 365+, kể cả lễ, Tết như: nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ, liên ngân hàng; mở tài khoản, thấu chi tài khoản; gửi tiết kiệm online; mở thẻ tín dụng online; in sao kê tài khoản; thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet…; tận hưởng các tiện ích mua sắm, tiêu dùng. Song song đó, ONEBANK còn phục vụ khách hàng doanh nghiệp như: dịch vụ ngân quỹ; sao kê tài khoản; thẻ tín dụng doanh nghiêp; thấu chi và đăng ký vay online cho doanh nghiệp…

Mới đây, ONEBANK cũng đã xuất sắc nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2023 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nhằm mang đến những trải nghiệm vượt trội và liền mạch cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về ONEBANK và chương trình khuyến mại, vui lòng truy cập www.namabank.com.vn hoặc hotline 1900 6679.

Lừa đảo bạn học cũ 1.7 tỷ đồng, sau khi bị phát hiện người phụ nữ liền đăng ký kết hôn với nạn nhân

Lừa đảo bạn học cũ 1.7 tỷ đồng, sau khi bị phát hiện người phụ nữ liền đăng ký kết hôn với nạn nhân

Lợi dụng là bạn học cũ, người phụ nữ đã lừa đảo số tiền 1.7 tỷ đồng, vậy nhưng sau khi bị phát hiện, cô đã chủ động muốn kết hôn với người bạn cũ này.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít