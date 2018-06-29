Edena khuyến mãi lớn toàn bộ sản phẩm

Trong ba ngày 29, 30/6 và 1/7, Edena sẽ giảm giá toàn bộ mặt hàng chăn ga gối nệm lên đến 80%.

Chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra tại Cung Văn hoá Lao động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM. Đây chính là dịp để khách hàng sử dụng ngân sách một cách thông minh và tiết kiệm nhất. Ngoài ra, Edena còn giảm thêm 5% cho khách hàng thanh toán qua hệ thống thẻ ngân hàng: Vietcombank, ACB, Maritime bank, BIDV, Sacombank, Đông Á Bank, VP Bank, Standard Chartered Bank, ngân hàng UOB, Techcombank và hội viên của VinaPhone. Những khách hàng tham gia check in và lưu giữ tình trạng check in suốt quá trình mua sắm tại Edena bigsale cũng sẽ được giảm giá thêm 5%.

"Hàng nhiều gấp đôi, giá tốt gấp bội" là những gì Edena mang lại cho khách hàng trong mùa bigsale tháng 6 năm nay. Hàng loạt sản phẩm đồng giá như ga phủ 695.000 đồng, ga bọc chần gòn 595.000 đồng, ga bọc mỏng 399.000 đồng, mền lớn 880.000 đồng và vỏ gối chỉ từ 50.000 đồng mỗi cái. Bên cạnh đó, sản phẩm có trong catalouge mới nhất 2018, Edena cũng giảm từ 30% đến 40%. Edena giảm giá toàn bộ mặt hàng chăn ga gối nệm lên đến 80%.

Hơn 10.000 ruột gối ruột gối ball giá 190.000 đồng giảm 64% còn 69.000 đồng. Topper Deluxe giá một triệu đồng giảm 51% còn 499.000 đồng. Bộ ga bọc giá 1,1 triệu đồng, giảm 82%, còn 199.000 đồng. Bộ ga bọc giá 1,1 triệu đồng, giảm 82%, còn 199.000 đồng. Bộ ga bọc giá 1,4 triệu đồng, giảm 79%, còn 299.000 đồng. Mền 180 x 200 cm giá 1,8 triệu giảm 67% còn 599.000 đồng. Bộ ra bọc chần gòn giá 1,72 triệu đồng giảm 54% còn 800.000 đồng. Trọn bộ Cotton Solid giá 3,27 triệu đồng giảm 39% còn 1,99 triệu đồng. Trọn bộ Cotton In giá 2,79 triệu đồng giảm 35% còn 1,813 triệu đồng. Trọn bộ Cotton Solid giá 3,27 triệu đồng giảm 35% còn 2,125 triệu đồng. Trọn bộ ra bọc chần gòn Tencel giá 5,19 triệu đồng giảm 35% còn 3,373 triệu đồng. Nệm bông ép giá 6,85 triệu đồng giảm 30% còn 4,795 triệu đồng. Nệm bông chần gòn giá 7,35 triệu đồng giảm 30% còn 5,145 triệu đồng. Những điều khách hàng cần biết khi đến với ngày hội sale lớn của Edena: - Địa chỉ: Cung Văn Hóa Lao Động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM. - Khách hàng cần chuẩn bị sẵn sàng điện thoại và mạng 3G - 4G để "thích", "chia sẻ" và chụp hình check-in tại hội chợ sale để được giảm 5%. - Khách hàng cần chuẩn bị thẻ ngân hàng khi đến mua sắm để được giảm thêm 5% nữa. Để không bỏ lỡ bất kỳ chương trình giảm giá nào của Edena, khách hàng có thể like và theo dõi link facebook: www.facebook.com/Edena.vn Khách hàng có thể xem thêm mẫu sản phẩm tại: www.edena.vn Tổng đài giải đáp nhanh chương trình Crazy Sale: 1900 1569.

Ba cách đơn giản để khử mùi khai nước tiểu trên nệm: Mẹ sẽ không còn ám ảnh khi trẻ tè dầm Mùi khai nước tiểu trên nệm luôn là nỗi ám ảnh với những gia đình có con nhỏ. Ba mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp các mẹ khử mùi khai nước tiểu của trẻ một cách triệt để.

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