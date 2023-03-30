Đe dọa "giết cả nhà" phóng viên, người đàn ông bị phạt hơn 40 triệu đồng

Đời sống 30/03/2023 11:55

Ngày 30-3, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Đức số tiền 42,5 triệu đồng vì hành vi đe dọa người khác.

Người này bị xử phạt về hành vi "Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên…", căn cứ Nghị định 14/2022/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và Nghị định 119/2020/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Dẫn nguồn tin từ báo Tổ Quốc, vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 11/2, anh Quân đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ số 0917279779 giọng nói của người đàn ông, liên tiếp chửi bới, đe dọa giết cả gia đình.

Qua điện thoại, người đàn ông này xưng là làm doanh nghiệp và tự giới thiệu là anh của bà T.T.H (SN 1983, trú quận Hải Châu) - liên quan trong bài viết đăng trên Chuyên đề Công an TPHCM của phóng viên Hoàng Quân thực hiện.

"Sau khi nghe cuộc điện thoại trên trong thời gian 7 phút 4 giây, bị người đàn ông liên tục chửi bới, dùng lời lẽ dọa giết cả gia đình (gồm tôi cùng vợ và các con nhỏ) thì tôi rất hoang mang, lo lắng. Vợ con tôi cũng hoảng loạn, lo lắng", anh Quân viết trong đơn trình báo.

Đe dọa 'giết cả nhà' phóng viên, người đàn ông bị phạt hơn 40 triệu đồng - Ảnh 1
Anh Quân đến công an trình báo và gửi đến tố giác cho công an 

Thông tin từ báo Người Lao Động, vào cuộc điều tra, Công an phường Nại Hiên Đông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà làm rõ người sử dụng số điện thoại 0917.279.7xx gọi điện đe dọa giết cả nhà phóng viên Hoàng Quân là ông Nguyễn Quốc Đức.

Ngoài phạt tiền, ông Đức phải xin lỗi công khai về hành vi đe dọa phóng viên.

Tuy nhiên, ông Quân không đồng ý gặp mặt. Do đó, ông Đức đã viết thư xin lỗi ông Quân gửi đến Công an phường Nại Hiên Đông.

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