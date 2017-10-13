Nhân lúc con trai vắng nhà, bố chồng dùng vũ lực cưỡng ép và giở trò đồi bại với con dâu. Tuy nhiên khi bị chất vấn trước tòa, ông ta phân trần rằng chỉ 'tiện tay phủi bánh kem trên ngực' con dâu.

Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã bác kháng cáo của bị cáo T., giữ nguyên bản án 1 năm tù giam về tội dùng vũ lực cưỡng bức và lạm dụng tình dục con dâu.

Theo Thời Đại, sự việc xảy ra vào ngày 13/7/2016. Nửa đêm hôm đó, nhân lúc con trai vắng nhà ông T. đã lẻn vào phòng ngủ của con dâu, dùng vũ lực đè cô xuống giường để giở trò đồi bại. Bị con dâu phản kháng quyết liệt nên T. không thể làm gì. Sau một hồi giằng co, cô con dâu đã bỏ chạy khỏi nhà.

Sau khi chạy thoát, người phụ nữ trình báo sự việc lên chính quyền và cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương ở vai trái, chấn động tâm lý và rối loạn chức năng thần kinh.

Tại phiên xét xử đầu tiên, bị cáo T. khai những vết thương trên vai của con dâu không liên quan đến mình. Khi được hỏi về hành vi sàm sỡ con dâu, ông T. thản nhiên chống chế rằng vì vô tình nhìn thấy vết bánh kem trên ngực con dâu nên muốn giúp cô lau đi, không ngờ đối phương lại phản ứng thái quá. Ông khẳng định mình không có tội gì cả. Quá trình điều tra của cơ quan chức năng cũng vấp phải nhiều khó khăn do hai bên cung cấp lời khai hoàn toàn trái ngược nhau và không có bất cứ nhân chứng nào.

Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra đã bác bỏ lời biện hộ của bị cáo và cho rằng lời chống chế này không thể chấp nhận được. Tháng 5/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hưng Thành đã tuyên phạt bị cáo T. 1 năm tù giam vì tội lạm dụng tình dục.

Không đồng ý với phán quyết này, bị cáo đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tòa đã bác đơn và vẫn giữ nguyên mức án dành cho ông bố chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-vu-luc-cuong-buc-con-dau-bo-chong-chong-che-chi-tien-tay-phui-banh-kem-tren-nguc-248386.html