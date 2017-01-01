Dùng thứ nước này lau bàn thờ để xua đuổi vận xui, gia tăng tài lộc vào năm mới

Đời sống 01/01/2017 10:44

Phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên đã tồn tại hàng nghìn năm ở nước ta, nó đã được xem như là một truyền thống văn hóa của dân tộc. Do đó mỗi dịp xuân về, mọi người lại tất bật dọn dẹp và bày trí bàn thờ tươm tất với mong muốn sẽ có một năm mới an lành.

Bàn thờ không chỉ là nơi để chúng ta thờ cúng tổ tiên, mà còn là một trong những nơi giúp chúng ta thu hút thêm tài lộc và vận may. Vậy nên khi bày trí bàn thờ cần phải lưu ý những điều sau:

Dùng nước ấm hoặc rượu pha gừng, tỏi để lau bàn thờ

Điều đầu tiên cần làm trongt? việc bày trí bàn thờ ngày Tết là phải giữ cho nó luôn sạch sẽ. Thông thường, ông bà ta sẽ lau dọn bàn thờ vào ngày 23 tháng Chạp (tháng Mười Hai) âm lịch. Trước khi dọn dẹp, chúng ta phải tắm thật sạch sẽ, chuẩn bị một đĩa trái cái và thắp hương thông báo cho ông bà tổ tiên biết rằng mình sắp lau dọn bàn thờ để tránh gặp những điều kém may mắn.

Dùng thứ nước này lau bàn thờ để xua đuổi vận xui, gia tăng tài lộc vào năm mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt khi lau bài vị hay tượng thờ phải dùng nước ấm chứ không được dùng nước lạnh, có thể dùng rượu hòa với của gừng hoặc tỏi được giã nhỏ để lau bàn thờ. Vì theo dân gian lưu truyền, tỏi và gừng có công dụng trừ tà hiệu quả, khi pha pha với rượu và dùng nó để lau bàn thờ sẽ giúp tẩy uế, đuổi sạch những điều xui xẻo của năm cũ và chào đón một năm mới đầy an khang, hạnh phúc. Bên cạnh đó, tỏi và gừng còn là những nguyên liệu tẩy vết bẩn hiệu quả nên khi dùng để lau bài vị hay tượng thờ sẽ giúp chúng trắng sạch như mới. Không chỉ được dùng để lau dọn bàn thờ dịp Tết, chúng ta còn có thể dùng chúng tắm để “tẩy trần”, điều này sẽ giúp chúng ta xua đi vận vui tất cả những chuyện buồn của năm cũ và khởi đầu một năm mới đầy may mắn.

Bên cạnh đó, chúng ta phải chuẩn bị một chiếc bàn được phủ tấm vải đỏ để đặt bài vị lên đó, chờ sau khi hương cháy hết mới được bắt đầu công việc. Nếu trên bàn thờ có cả bài vị của các vị thần Phật và tổ tiên, phải lấy bài vị của thần Phật xuống trước và đặt ở phía cao hơn hoặc đặt ở hai nơi riêng biệt.

Khi lau bàn thờ phải nhớ lau bài vị trước rồi mới đến lư hương và đặc biệt không được bỏ cát vào lư hương để tránh bị hao tài. Khi đặt bài vị hay lư hương lên bàn thờ đều phải đặt của các vị thần Phật trước rồi mới đến tổ tiên.

Những thứ nên và không nên bày trí lên bàn thờ

Trước hết, bàn thờ là một nơi linh thiêng do đó chúng ta không được đặt những thứ linh tinh lên đó làm mất đi tôn nghiêm vốn có của nó. Ngoài ra, khi đi chùa cũng không nên mang những thứ đã được dùng để cúng bái ở đó về đặt lên bàn thờ để tránh ảnh hưởng đến vận may tài lộc và phúc khí của gia đình.

Thay vào đó, hãy đặt một lọ hoa tươi lên bàn thờ để mang lại sinh khí tươi mới cho cả gia đình. Lưu ý, chỉ nên dùng các loại hoa sen, mai, đào hay huệ lên bàn thờ tổ tiên đặc biệt không nên cắm các loại hoa như cúc, ly, hoa râm bụt để gia đình không bị xào xáo, chịu cảnh ly tán.

Dùng thứ nước này lau bàn thờ để xua đuổi vận xui, gia tăng tài lộc vào năm mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào dịp Tết ngoài hoa tươi thì trên bàn thờ nên có một mâm ngũ quả, bánh kẹo và thức uống. Tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà trưng bày các món bày trí lên bàn thờ có thể khác nhau. Bên cạnh đó, trong những ngày Tết phải giữ bàn thờ luôn sáng đèn với ý nghĩa ông bà tổ tiên luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta, giúp con cháu trong gia đình luôn bình an, khỏe mạnh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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