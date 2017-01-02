Dùng khoai lang luộc chà lên quần áo, bạn sẽ phải bất ngờ với kết quả mà nó mang lại

Đời sống 02/01/2017 16:28

Ở nước ta, khoai lang là một loại thực phẩm rất quen thuộc, nó được dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, nó còn có rất nhiều công dụng hữu ít khác trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng biết.

Dưới đây là một số mẹo vặt phổ biến từ khoai lang mà chúng ta có thể áp dụng trong gia đình mình. Đôi khi những mẹo vặt nhỏ nhưng lại rất hữu ít, nó giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng và thú vị hơn nhiều.

Làm sạch quần áo bị ố vàng

Dùng khoai lang luộc chà lên quần áo, bạn sẽ phải bất ngờ với kết quả mà nó mang lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quần áo rất dễ bị ố vàng khi dính nước hoặc để lâu ngày mà không sử dụng, mặc dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại nước giặt tẩy nhưng hầu hết chúng đều có chứa các hóa chất hại da tay. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong nhà như khoai lang.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần luộc chín một củ khoai lang, lột vỏ rồi chà sát lên vết ố rồi giặt sạch lại với nước là được.

Làm mặt nạ dưỡng ẩm

Dùng khoai lang luộc chà lên quần áo, bạn sẽ phải bất ngờ với kết quả mà nó mang lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ít ai nghĩ được rằng khoai lang có công dụng rất lớn trong việc dưỡng ẩm cho làn da, vì trong khoai lang có chứa rất nhiều protein và khoáng chất nên nó có thể cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho làn da của chị em phụ nữ. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần hấp chín một củ khoai lang, lột sạch sau đó giã nhuyễn và trộn với sữa tươi, mật ong là được. Tốt nhất nên sử dụng loại mặt nạ này 2 đến 3 lần một tuần để có làn da căng mịn, trắng sáng.

Đuổi gián

Gián là một trong những loài côn trùng đáng ghét nhất, nó không chỉ khiến chúng ta khó chịu vì mùi hôi mà còn có thể khiến chúng ta mắc phải một số bệnh như tả, kiết lỵ, dị ứng,…

Dùng khoai lang luộc chà lên quần áo, bạn sẽ phải bất ngờ với kết quả mà nó mang lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu sử dụng các loại thuốc diệt côn trùng, có thể gây hại đến con người và vật nuôi trong nhà vì chúng chứa khá nhiều chất độc hóa học nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, chị em nên áp dụng các phương pháp diệt gián từ các loại nguyên liệu tự nhiên. Trong đó, sử dụng baking soda và khoai lang là một trong những phương pháp đơn giản không và hiệu quả nhất mà chị em có thể làm ngay tại nhà.

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: Đường, một củ khoai lang luộc và baking soda. Việc bạn cần làm lúc này đó là giã nhuyễn khoai lang rồi trộn đều với baking soda và đường tạo thành một hỗn hợp có mùi thơm và ngọt để dụ gián.

Sau khi hoàn thành, hãy chi nhỏ hỗn hợp này ra và đặt ở những nơi gián thường xuất hiện nhất. Với hỗn hợp này, vật nuôi ăn vào sẽ không sao nhưng gián ăn vào sẽ chết ngay sau đó. Vì cấu tạo cơ thể của gián khác hơn so với các loài động vật khác, nó không có các cơ quan thoát hơi nước và trong cơ thể chứa rất nhiều chất axit. Nên khi phản ứng với các chất có trong baking soda và khoai lang sẽ khiến bụng gián bị phình to và chết.

Một điều lưu ý khi sử dụng phương pháp này đó chính là đặt chúng xa tầm tay trẻ em để tránh những tai nạn không đáng có.

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