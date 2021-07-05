Chẳng một ai ngờ, chú rể phải bỏ mạng ngay trong ngày cưới chỉ vì trò đùa của nhóm bạn khi chưa kịp nếm mùi hôn nhân hạnh phúc. Bởi vậy mới có câu: "Vui thôi đừng vui quá"!

Cuộc sống là vô thường với những sự kiện không thể nào lường trước được. Mới một giây trước người ta có để đang vui cười mãn nguyện trong sự hạnh phúc, chỉ một giây sau thảm họa liền ập tới gây ra cảnh tượng tang tóc đến rợn người. Mới đây, Saostar đưa tin về một vụ việc đau lòng xảy ra ở huyện Thanh Từ thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, chú rể đã bị chính những người bạn của mình đánh chết ngay trong đám cưới.

Chú rể bị đánh, những người xung quanh vẫn hết sức vui vẻ Theo đó, sau khi hoàn tất các nghi thức, nhiều bạn bè của cô dâu và chú rể đã tham gia tục nháo tân hôn để không khí đám cưới thêm vui vẻ. Cụ thể, 4 nam khách đã lao vào cặp vợ chồng mới cưới và làm ra một số hành vi quá khích. Họ liên tục đánh chú rể họ Lý khiến anh ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, gia đình đưa anh Lý tới bệnh viện thì được chẩn đoán rằng anh bị đứt khí quản.

Sau 3 lần chuyển viện, chú rể vẫn không thể qua khỏi, đám cưới chưa kịp dỡ rạp đã trở thành đám tang. Cô dâu chưa kịp động phòng, chưa có nổi một ngày làm vợ bỗng trở thành góa phụ. Trò đùa của những người bạn đã lấy mạng chú rể Theo truyền thông địa phương, 4 nam khách ra tay đánh chú rể là bạn từ hồi đại học của anh. Do 4 người đàn ông này không có chủ đích giết người mà là do sơ suất nên họ bị phạt tù có thời hạn từ 3 đến 7 năm với tội danh vô ý làm chết người. Sau khi những hình ảnh và thông tin về sự việc được lan truyền trên mạng, rất nhanh đã thu hút được không ít sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng màn nháo tân hôn này quá phản cảm, bạo lực, tốt hơn hết là dẹp bỏ hết những trò đùa dai kiểu này, để đám cưới được vui vẻ hơn. Người nhà của chú rể kể lại vụ việc đau lòng - Ảnh: Saostar Theo tìm hiểu, tại một số vùng quê Trung Quốc, người dân vẫn giữ tập tục nháo tân hôn bằng các trò phá phách, nghịch ngợm. Tuy truyền thống của tục nháo tân hôn này có mục đích rất tốt đẹp, dùng để khuấy động không khí đám cưới, khiến mọi người vui vẻ hơn thế nhưng theo thời gian, nó ngày càng biến tướng, khiến cô dâu chú rể chẳng khác nào chịu tội.

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