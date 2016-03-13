Dù nam hay nữ, ăn 3 món sau từ Lạc (đậu phộng) sẽ có quả thận khỏe như trâu

Trong thực tế, chúng ta có thể chế biến lạc (đậu phộng) với nhiều thành phần khác từ món nướng, xào... đều hữu dụng. Hơn nữa, lạc (đậu phộng) và một số thực phẩm có thể kết hợp ngâm chung, tuân thủ uống mỗi ngày, hiệu ứng về thận sẽ không làm bạn thất vọng.

Cuộc sống phát triển, kéo theo sự hối hả trong công việc khiến không ít nam và nữ gặp một số vấn đề trong sinh hoạt tình dục do suy thận. Để bảo vệ thận chúng ta khỏe mạnh, bạn hãy nói lời tạm biệt với những thói quen xấu. Về dinh dưỡng , lạc (đậu phộng) là một thành phần tốt cho thận.

Sau đây là 3 món ăn đơn giản từ lạc (đậu phộng) rất tốt cho thận theo trang Hehuancui:

Lạc giấm bọt

Lạc và giấm được ngâm chung, món ăn này chúng ta có thể bỏ tủ lạnh và thưởng thức dần như các món chè.

Thành phần:

- Lạc (đậu phộng), giấm gạo.

Thực hành:

- Lạc (đậu phộng) rửa sạch và để thật ráo nước, chuẩn bị một lọ chứa thủy tinh khô, sạch.

- Cho lạc (đậu phộng) vào lọ thủy tinh, thêm giấm gạo (giấm và tỉ lệ đậu phộng là 1:1,5). Chú ý không nên cố cho quá nhiều giấm vào bình chứa vì có thể làm mất tính cân bằng và gây ra tác dụng phụ.

- Sau đó mang hỗn hợp bảo quản nơi mát mẻ, thoáng khí. 10 ngày sau, bạn có thể thưởng thức thành quả của mình.

Theo đó, món Lạc giấm bọt có thể sử dụng dần trong vòng 1 tháng, mỗi ngày dùng 1 muỗng cà phê hoặc nhiều hơn tùy thích. Khi không sử dụng nên đậy kín để nơi thoáng khí hay ngăn mát tủ lạnh.

Lạc (đậu phộng) sốt táo tàu

Táo tàu là thực phẩm phổ biến, thịt mỏng, ngọt vừa phải, có giá trị cao về dinh dưỡng. Bên cạnh đó, lạc (đậu phộng) giàu vitamin E và kẽm, giúp tăng cường trí nhớ, chống lão hóa và tăng độ ẩm cho da. Thường xuyên ăn Lạc (đậu phộng) sốt táo tàu sẽ giúp bạn có vẻ ngoài tươi trẻ và quả thận khỏe mạnh.

Thành phần:

- 60 gram lạc (đậu phộng).

- 60 gram táo tàu.

Thực hành:

- Luộc lạc (đậu phộng) đầu tiên.

- Tiếp tục công đoạn này với táo tàu.

- Sau khi luộc lạc (đậu phộng) và táo tàu vừa chín tới, đổ hai thứ vào chung một nồi, cho một lượng mật ong vừa đủ và trộn đều.

Súp thịt cừu

Thành phần:

- 30 gram táo tàu.

- 30 gram lạc (đậu phộng).

- 30 gram thịt cừu.

- Một chút gia vị.

Thực hành:

- Thịt cừu vệ sinh sạch, thái miếng vừa ăn.

- Lạc (đậu phộng) và táo tàu rửa sạch bằng nước.

- Cho thịt cừu vào nồi nước đun sôi để luộc.

- Sau đó cho lạc (đậu phộng), táo tàu, thịt cừu luộc vào chung một nồi. Thêm nước dùng gà, đun sôi, vớt bọt bề mặt.

- Hầm lửa nhỏ khoảng 3h để mọi nguyên liệu hòa nguyện, sau đó thêm các gia vị cho vừa ăn.

* Chú ý: 4 trường hợp sau các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn lạc (đậu phộng):

1 - Bệnh nhân tiêu chảy.

2 - Người có da dầu, nổi nhiều mụn trứng cá.

3 - Bệnh nhân rối loạn gan mật.

4 - Đang giảm cân, ăn kiêng...