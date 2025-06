Dự báo thời tiết ngày mai 13/6/2025: Hà Tĩnh - Huế mưa lớn nhất, Bắc Bộ giông lốc sét và gió giật mạnh

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 12/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và giông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo từ chiều tối 12/6 đến ngày 13/6, khu vực từ Hà Tĩnh - Huế có mưa lớn với tổng lượng mưa 100-180mm, có nơi trên 350mm.