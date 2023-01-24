Dự báo thời tiết mùng 3 Tết: Hà Nội rét đậm, TP. Hồ Chí Minh nắng nóng

Đời sống 24/01/2023 08:39

Ngày 24/1, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 2 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, sáng sớm nay (24/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo hôm nay (24/1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở Bắc Bộ và và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ C.

Cảnh báo từ ngày 24-25/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-25/1, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Dự báo thời tiết mùng 3 Tết: Hà Nội rét đậm, TP. Hồ Chí Minh nắng nóng - Ảnh 1
Ảnh: TTXVN

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, âm u, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực đỉnh núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, cao nhất 16-19 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An trời tiếp tục nhiều mây, âm u, rét đậm. Từ mùng 5 Tết trời vẫn rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ so với hai ngày trước đó.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Dự báo ngày mai, Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, trời rét. Từ mùng 5 Tết, trời ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Dự báo ngày mai, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào. Nền nhiệt giảm so với hôm nay.

Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở khu vực này.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hơn 1.000 người đánh nhau phải cấp cứu trong Tết

Hơn 1.000 người đánh nhau phải cấp cứu trong Tết

Từ ngày 29 đến sáng mùng 1 Tết Quý Mão năm 2023, thống kê cả nước có 1.056 người phải cấp cứu do đánh nhau trong đó có 3 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   dự báo thời tiết tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong