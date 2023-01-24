Dự báo thời tiết mùng 3 Tết: Hà Nội rét đậm, TP. Hồ Chí Minh nắng nóng

Dự báo hôm nay (24/1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, sáng sớm nay (24/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía đông bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Cảnh báo từ ngày 24-25/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ C.

Từ ngày 24-25/1, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, miền Bắc hôm nay trời nhiều mây, âm u, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Khu vực đỉnh núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, cao nhất 16-19 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An trời tiếp tục nhiều mây, âm u, rét đậm. Từ mùng 5 Tết trời vẫn rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ so với hai ngày trước đó.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Dự báo ngày mai, Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, trời rét. Từ mùng 5 Tết, trời ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Dự báo ngày mai, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào. Nền nhiệt giảm so với hôm nay.

Các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở khu vực này.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.