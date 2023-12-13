Dự báo những điểm sáng và yếu tố sẽ quyết định sự tăng trưởng toàn cầu

Viện Kinh tế Mastercard (MEI) vừa công bố dự báo kinh tế thường niên cho năm 2024, trong đó nêu ra những điểm sáng và những yếu tố sẽ quyết định sự tăng trưởng toàn cầu.

Đây sẽ là khoảng thời gian các nền kinh tế tiếp tục ổn định và các động lực tăng trưởng chính, như xuất khẩu và du lịch, sẽ tiệm cận với những chỉ số trước đại dịch.

Theo báo cáo “Triển vọng Kinh tế: Cân bằng giá cả và các ưu tiên”, mặc dù không có một đánh giá chung để khái quát tất cả các nền kinh tế tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, song bức tranh vĩ mô được dự báo sẽ có mức tăng trưởng khiêm tốn, phần lớn tương đương với các chỉ số của năm 2023.

Trong năm tới, các nền kinh tế của khu vực được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng khác nhau. Các nền kinh tế như Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc có khả năng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng, trong khi suy thoái được dự đoán sẽ diễn ra tại Úc, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và New Zealand. Ấn Độ và Indonesia là hai nền kinh tế dự kiến sẽ giữ được mức ổn định như trong năm 2023.

Khi những tác động của đại dịch lên các lĩnh vực kinh tế giảm bớt vào năm 2024, người tiêu dùng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có thể sẽ phân bổ cho những khoản chi tiêu không thiết yếu nhiều hơn, ví dụ như du lịch và giải trí.

Điều này khác hẳn so với giai đoạn 2022 – 2023. Đây là những năm chứng kiến mức lạm phát cao khiến nhu yếu phẩm thiết yếu như các mặt hàng tạp hóa và nhiên liệu chiếm tỷ lệ lớn trong ngân sách chi tiêu của mỗi hộ gia đình, trong khi các khoản chi tiêu cho những mặt hàng "mong muốn" và các khoản mua sắm thêm khác bị cắt giảm.

Một dự báo khác về mức độ thay đổi nhu cầu vào năm 2024, người tiêu dùng trên khắp châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ chi tiêu cho hàng hóa nhiều hơn so với năm 2023. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mới, chứng kiến tốc độ tăng trưởng hàng hóa trở lại về mức trước đại dịch và đảo ngược xu hướng so với giai đoạn 2022-2023. Đây là thời điểm mà người tiêu dùng ưu tiên các dịch vụ bên ngoài nhiều hơn như ăn uống và du lịch “trả thù”, khi các nền kinh tế mở cửa sau đại dịch.

Vào năm 2024, nhu cầu ngày càng tăng của các loại hàng hóa như đồ gia dụng và quần áo cũng được dự báo sẽ vực dậy lĩnh vực sản xuất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương - khu vực đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Thay đổi này sẽ thúc đẩy sự hội tụ về hiệu suất giữa các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong khu vực – hai lĩnh vực từng có xu hướng trái ngược nhau trong thời điểm năm 2023, khi ngành sản xuất bị tụt lại còn ngành dịch vụ thì bùng nổ.

Câu chuyện của Trung Quốc

Tiêu đề cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 sẽ về khả năng tiếp tục phục hồi của du lịch nước ngoài của các du khách Trung Quốc. Việc bổ sung thêm nhiều quốc gia vào danh sách được Trung Quốc phê duyệt cho du lịch theo nhóm, và giảm bớt những hạn chế về thị thực hơn so với du lịch cá nhân, sẽ tiếp tục thúc đẩy việc chi tiêu cho du lịch nước ngoài.

Việc khôi phục các hành lang cụ thể sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của chính quyền trong việc phân bổ năng lực hàng không. Trong khi các điểm đến ở Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan sớm trở nên phổ biến vào năm 2023, các điểm đến ở Đông Bắc Á, Bắc Mỹ và Châu Âu cũng được dự kiến sẽ bắt kịp và trở thành những điểm đến đu lịch thu hút trong năm 2024.

Báo cáo “Triển vọng Kinh tế: Cân bằng giá cả và các ưu tiên” đã đánh giá 13 thị trường trên khắp khu vực châu Á và châu Đại Dương, dựa trên nhiều bộ dữ liệu công khai và độc quyền, bao gồm hoạt động bán hàng Mastercard tổng hợp và ẩn danh, cũng như các mô hình nhằm đánh giá hoạt động kinh tế.