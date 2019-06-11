Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam

Đời sống 11/06/2019 17:53

Tập đoàn Kymco vừa cho ra mắt sản phẩm mới thuộc dòng xe 50 phân khối với tên gọi Candy Hermosa 50 phân khối dành dành riêng cho giới học sinh Việt Nam.

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 1

Candy Hermosa 50 màu trắng dành cho các bạn nữ sinh

Candy Hermosa 50cc là chiếc Scooter đầu tiên được thiết kế hoàn toàn mới dành riêng cho giới học sinh Việt Nam, trong đó phần lớn hướng tới đối tượng là các bạn nữ sinh ở độ tuổi từ 16 – 18 tuổi.

Ông Chen Chung Ying, chủ tịch kiêm TGĐ Kymco Việt Nam chia sẻ: “Các sản phẩm của chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần WIN MY HEART, qua đó để chiếm trọn tình cảm của các cô gái ở độ tuổi học sinh sinh viên. Với thiết kế trang nhã, Candy Hermosa không chỉ thỏa mãn được nhu cầu thể hiện cá tính mà sản phẩm còn đảm bảo an toàn khi vận hành đồng thời mang đến cảm giác thoải mái cho người sử dụng”.

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 2
Ông Chen Chung Ying, chủ tịch kiêm TGĐ Kymco Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt

Đây cũng là chiếc Scooter đầu tiên đáp ứng mạnh về 3 tiêu chí: "An toàn" - "Tiện lợi" - "Thời trang".

Với thiết kế hệ thống đèn trước bằng điện DC, đèn xi nhan trước sau dạng LED cho ánh sáng mạnh, an toàn, tuổi thọ cao.

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 3

Bánh xe trước sau: 80/90 – 14, giúp thân xe cao chống ngập nước, thông dụng trên thị trường.

Cốp xe siêu rộng dễ dàng đặt 02 nón bảo hiểm ngửa đầu và nhiều vật dụng cá nhân khác cùng một lúc. Đặc biệt, cốp được thiết kế với viền cao su xung quanh, tăng khả năng chống bụi – chống nước.

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 4

Ngoài ra với nắp bình xăng được đặt phía trước, giúp thao tác mở một cách dễ dàng, không cần bước xuống khi đổ xăng.

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 5

Hệ thống ổ khóa đa năng, tích hợp nhiều công năng như khóa yên, nắp bình xăng, khóa cổ… Gác chân sau với hệ thống mở tự động thuận tiện cho người sử dụng. Yên xe dài 770mm thoải mái trên những chặn đường dài. Sàn để chân rộng 260mm giúp người điều khiển cũng như người ngồi sau ngồi ổn định khi vận hành xe. Mặt đồng hồ thiết kế đơn giản, rõ ràng dễ dàng theo dõi thông tin khi điều khiển.

 

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 6

Candy Hermosa 50 màu đỏ dành cho các bạn nữ sinh

Dòng xe Candy Hermosa 50 bất ngờ xuất hiện, cuốn hút giới trẻ Việt Nam - Ảnh 7Candy Hermosa 50 màu đen nhám – xám nhám dành cho các bạn nữ sinh

 

Mẫu xe dự kiến sẽ có mặt chính thức tại các đại lý của hãng vào tháng 07/2019 (tham khảo màu sắc, tính năng & giá Candy Hermosa 50 tại link http://kymco.com.vn/san-pham).

Tập đoàn Kymco được thành lập vào năm 1963 sau khi tách ra từ Honda. Vào những năm 2000, Kymco trở thành nhà sản xuất xe tay ga lớn nhất tại Đài Loan và là nhà sản xuất xe tay ga lớn thứ 5 trên toàn thế giới.

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Ban lãnh đạo tập đoàn Kymco tại buổi ra mắt sản phẩm mới

Hiện nay, tập đoàn có trên 100 điểm sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là cơ sở sản xuất quan trọng nhất của Kymco ở khu vực Đông Nam Á.

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