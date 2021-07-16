Đồng Tháp quyết định đóng cửa chợ truyền thống

Đời sống 16/07/2021 08:24

Ngày 15/7, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định đóng cửa toàn bộ chợ truyền thống huyện Cao Lãnh nhằm khoanh vùng, tập trung truy vết và dập dịch triệt để trong cộng đồng.

Đồng Tháp quyết định đóng cửa chợ truyền thống - Ảnh 1Huyện Cao Lãnh tạm thời đóng cửa chợ truyền thống nhằm truy vết, dập dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang diễn biến rất phức tạp, các cửa hàng kinh doanh chuyển sang bán online, giao hàng tận nhà.

Ngành chức năng huyện tiến hành tổng hợp danh sách, số điện thoại các hộ kinh doanh, cửa hàng bán hàng hoá thiết yếu và công bố rộng rãi để người dân nắm, liên hệ mua hàng giao tận nhà khi có nhu cầu.

Ngoài ra, chỉ đạo các Đội tuần tra, kiểm soát hoạt động 24/7, hạn chế tối đa xảy ra tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 bên cạnh tăng cường xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, trong trường hợp cần thiết có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, thành lập Đội tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương (đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19) để hỗ trợ nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh và mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chỉ đạo Tổ truy vết phòng, chống dịch Covid-19 cập nhật đầy đủ thông tin về F1, F2 và F3 vào phiếu điều tra, truy vết theo hướng dẫn của ngành y tế…

Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà (trừ các trường hợp cần thiết); phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản trong hỗ trợ tuyên truyền, vận động và giám sát việc chấp hành của người dân cũng như thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định.

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