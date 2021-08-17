Bức ảnh được chụp tại tại một điểm tiêm vaccine như 'thay lời muốn nói' cho các tình nguyện viên khiến cư dân mạng cảm thấy thích thú.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh "đáng yêu siêu cấp" của đội ngũ tình nguyện viên tại một điểm tiêm vaccine Covid-19. Lo sợ việc đeo khẩu trang nên việc giao tiếp có phần hạn chế, một số người có tính cẩn thận còn làm một tờ giấy dán tường, bộc bạch nỗi lòng: "Tụi con đeo khẩu trang nên nói to giọng. Chứ không phải la. Cô/chú/anh/chị đừng giận, tội nghiệp tụi con nghen” . Có lẽ, dòng nhắn nhủ ngắn ngủi ấy đã nói hộ nỗi lòng khó nói của biết bao người trong đội ngũ y tế đang ngày đêm căng mình chống dịch. Khoác trên người bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang 24/24, lại phải tiếp số lượng lớn người dân, các y bác sĩ nhiều khi phải nói to hơn một chút để các cụ già, trẻ nhỏ có thể nghe rõ hơn. Nếu không phải là người có tấm lòng rộng lượng và biết thông cảm, hẳn là sẽ rất khó để có thể hiểu “nỗi lòng” của những con người dám xung phong ra tiền tuyến chống dịch.

Dòng nhắn nhủ từ các tình nguyện viên - Ảnh: Internet Theo Zing, địa điểm được chụp bức ảnh trên là ở điểm tiêm vaccine Covid-19 tại trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Bạn Nguyễn Hoàng Mỹ (sinh năm 1999), một tình nguyện viên tại điểm tiêm cho biết, đây là lời nhắn nhủ mà nhóm muốn gửi đến người dân vì lo lắng bị mọi người hiểu lầm. "Tờ giấy này được một thành viên trong nhóm chúng mình dán lên tường. Các cô, chú đến tiêm nhìn thấy đã bật cười. Chúng mình mong cô, chú thông cảm hơn cho nhiệm vụ của tình nguyện viên, chúng mình chỉ muốn mọi người được tiêm chủng nhanh nhất, thuận tiện nhất mà thôi", Mỹ chia sẻ. Mỹ cho biết thêm nhóm TNV tại điểm tiêm chủng trường Tiểu học Phan Chu Trinh có trên 50 thành viên. Nhiệm vụ chính của nhóm là điều phối, hướng dẫn người dân khai báo y tế, ghi giấy sàng lọc để tiến hành tiêm vaccine. Thời tiết nắng nóng cùng thời gian chờ đợi khá lâu, nhiều người dân đến tiêm tỏ ra mệt mỏi và sốt ruột. Thấu hiểu điều đó, Mỹ và các thành viên nhóm tình nguyện cố gắng điều phối nhịp nhàng, đồng thời mong có được sự hợp tác từ người dân để việc tiêm chủng diễn ra nhanh chóng nhất. Theo chia sẻ của tình nguyện viên này, hầu hết người dân đến tiêm đều rất dễ mến, tuy nhiên cũng có một số người nóng nảy. Những lúc như vậy, các tình nguyện viên sẽ nhẹ nhàng nói chuyện để xoa dịu tình hình.

Cư dân mạng để lại lời chia sẻ - Ảnh: Internet Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, đông đảo netizen đã gửi lời cảm ơn trước đóng góp to lớn của các “chiến sĩ áo xanh” trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời thể hiện sự cảm thông, thấu hiểu những vất vả, khó khăn và hi sinh mà họ đang trải qua ngày đêm để bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng.

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