Có lẽ, dòng nhắn nhủ ngắn ngủi ấy đã nói hộ nỗi lòng khó nói của biết bao người trong đội ngũ y tế đang ngày đêm căng mình chống dịch. Khoác trên người bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang 24/24, lại phải tiếp số lượng lớn người dân, các y bác sĩ nhiều khi phải nói to hơn một chút để các cụ già, trẻ nhỏ có thể nghe rõ hơn. Nếu không phải là người có tấm lòng rộng lượng và biết thông cảm, hẳn là sẽ rất khó để có thể hiểu “nỗi lòng” của những con người dám xung phong ra tiền tuyến chống dịch.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh "đáng yêu siêu cấp" của đội ngũ tình nguyện viên tại một điểm tiêm vaccine Covid-19 . Lo sợ việc đeo khẩu trang nên việc giao tiếp có phần hạn chế, một số người có tính cẩn thận còn làm một tờ giấy dán tường, bộc bạch nỗi lòng: "Tụi con đeo khẩu trang nên nói to giọng. Chứ không phải la. Cô/chú/anh/chị đừng giận, tội nghiệp tụi con nghen” .

Cư dân mạng để lại lời chia sẻ - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, đông đảo netizen đã gửi lời cảm ơn trước đóng góp to lớn của các “chiến sĩ áo xanh” trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời thể hiện sự cảm thông, thấu hiểu những vất vả, khó khăn và hi sinh mà họ đang trải qua ngày đêm để bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng.