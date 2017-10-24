Đời người có 3 loại tiền càng tiêu càng dễ kiếm ai cũng nên biết

Chi tiền để rèn luyện thân thể, học hành, chi tiền để được đào tạo, chi tiền để được mở rộng tầm mắt, chi tiền để tích lũy thêm kiến thức, chi tiền để nâng cao nhận thức và đổi mới hóa cái đầu của mình. Đó là loại tiền bạn nên chi ngay không chút do dự.

Bạn phải hiểu giá trị của con người không nằm ở đồng tiền, mà nằm ở sự hiểu biết, năng lực, kỹ năng và hành động. Hôm nay, bạn dám bỏ tiền ra để học hỏi và hoàn thiện tất cả những điều ấy thì ngày mai bạn chắc chắn sẽ trở thành một người có khả năng hái ra tiền. Một cái giá thực sự xứng đáng đúng không nào?

Trên đời này, không ít người nghĩ rằng bản thân mình chưa giàu, làm chưa đủ tiêu hoặc vẫn còn nợ nần chồng chất, thì lấy đâu ra tiền để biếu bố mẹ và bố mẹ phải tự hiểu điều đó. Hoặc cũng có người sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ làm ra tiền tiêu rồi nên nghĩ rằng sẽ chẳng cần phải biếu thêm nữa.

Tuy nhiên bạn đã bao giờ nhớ lại rằng xưa kia gia đình túng thiếu, có nghèo đói đến đâu hay phải đi vay mượn thế nào thì bố mẹ cũng chưa bao giờ bỏ mặc ta, mà luôn hết lòng nuôi nấng ta thành người. Vậy hà cớ gì sau khi đủ lông đủ cánh ta lại keo kiệt vài đồng biếu bố mẹ?

Hãy nhớ dù điều kiện kinh tế của bạn hay của bố mẹ có thế nào, tiền hiếu thuận nhất định không được bỏ qua. Bố mẹ bạn thực ra không yêu cầu con cái phải làm điều này nhưng là con chúng ta phải có trách nhiệm.

Còn nếu như bạn thực sự thiếu thốn về vật chất, hãy thể hiện lòng hiếu thảo bằng trái tim, tình cảm và sự chăm sóc ân cần với bố mẹ. Đó sẽ là điều đáng trân quý nhất.

Loại thứ ba: Tiền báo đáp

Trong xã hội này, có rất nhiều những mảnh đời và số phận bất hạnh hơn chúng ta. Nếu bạn có điều kiện đừng ngại chia sẻ một chút lộc của mình cho họ. Tiền báo đáp, từ thiện, tiền bạn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, tất cả rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu là chủ, đừng quên thưởng nóng cho nhân viên của mình. Chỉ một chút ít thôi nhưng họ được tăng thêm động lực và có thể kiếm lại cho công ty bạn những dự án lớn.

Còn nếu bạn không thể dùng tiền để cho đi, vậy thì hãy dùng một trái tim biết ơn, một tình cảm chân thành để sống với đời và với người bạn nhé!