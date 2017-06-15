Đôi môi đẹp, an toàn với 3 loại son tự chế

Đời sống 15/06/2017 20:18

Các loại son trên thị trường hiện nay đều có chứa lượng chì và nhiều chất độc hại khiến môi bị thâm đen sau thời gian dài sử dụng. Do đó, chị em nên tự chế son môi từ những loại củ quả để đảm bảo an toàn và không gây tác dụng phụ.

Theo thống kê, có đến 61% các loại son trên thị trường chứa chì và các chất độc hại. Việc sử dụng chúng có thể gây ra các tác hại nghiêm trọng như môi thâm đen, răng xỉn màu, ung thư vòm họng... Vì vậy, một thỏi son được làm từ những loại củ quả có thể giúp chị em có đôi môi quyến rũ mà không lo lắng bị hư môi, nhất là hạn chế việc nhiễm chì. Sau đây là các cách thực hiện: 

3. Củ dền

Ngoài công dụng nhuộm màu cho tóc, củ dền còn được dùng để làm son. Đây là nguyên liệu tự nhiên tạo màu rất tốt.

Son môi làm từ củ dền không chỉ giúp môi có màu quyến rũ mà còn dùng để dưỡng môi hiệu quả - Ảnh: Internet
Son môi làm từ củ dền không chỉ giúp môi có màu quyến rũ mà còn dùng để dưỡng môi hiệu quả - Ảnh: Internet

Thành phần

-2 củ dền

- 2 muỗng cà phê dầu ô liu

- 4 muỗng sáp ong

- 1 muỗng cà phê vitamin E

Cách làm

Đầu tiên, chị em ép củ dền tươi để lấy được 2 chén nước. Tiếp đến, trộn đều với dầu oliu và đun trên lửa nhỏ đến khi thành hỗn hợp sền sệt rồi cho sáp ong vào khi đã hơi nguội. 

Sau đó, đun tiếp để sáp ong tan hoàn toàn rồi nhấc ra khỏi bếp và khuấy đều, tránh không bị vón cục. Cuối cùng, chị em thêm vitamin E vào và chờ nguội, thấy hơi khô thì có thể đổ vào lọ.

2. Cà rốt 

Cà rốt là nguyên liệu tự nhiên dùng để làm <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/son-moi.topic'>son môi</a> vừa rẻ tiền vừa không gây hại cho da khi sử dụng - Ảnh: Internet
Cà rốt là nguyên liệu tự nhiên dùng để làm son môi vừa rẻ tiền vừa không gây hại cho da khi sử dụng - Ảnh: Internet

Cà rốt là nguyên liệu tự nhiên vừa rẻ tiền vừa không gây hại cho đôi môi khi sử dụng. Đặc biệt, màu cam từ loại củ này hoàn toàn không chứa nhiều chì như những thỏi son đậm màu khác.

Thành phần

-3-4 củ cà rốt

-2 muỗng sáp ong

-2 muỗng dầu dừa

-1, 2 giọt vani

-2 muỗng bơ hạt sữa (shea butter)

Cách làm

Trước hết, bào mỏng cà rốt thành từng sợi nhỏ rồi đem phơi hoặc sấy khô và nghiền nát cho thật mịn. Đun chảy shea butter với sáp ong, trộn cùng với dầu dừa rồi tắt bếp. Bạn có thể thêm ít hương vani vào rồi khuấy đều, đợi hỗn hợp nguội rồi đổ vào hộp có nắp. 

1. Cà chua

Cà chua không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất để dưỡng ẩm cho môi mà còn tiết kiệm được chi phí - Ảnh: Internet
Cà chua không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất để dưỡng ẩm cho môi mà còn tiết kiệm được chi phí - Ảnh: Internet

Cà chua cũng được dùng để làm son môi tự chế ngay tại nhà. Nguyên liệu này không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất để dưỡng ẩm cho môi mà còn giúp tiết kiệm được chi phí.

Thành phần

-1 quả cà chua chín

-6gram sáp ong

-2gram shea butter

-8gram dầu dừa (hoặc hạnh nhân)

- 5gram dầu ô liu

-2 viên vitamin E

Cách làm

Đầu tiên, chị em ép quả cà chua chín để lấy nước cốt và dùng rây để lọc bỏ hạt. Trộn sáp ong, shea butter và dầu dừa ( hoặc hạnh nhân ) đợi cho đến khi chúng tan chảy và hòa tan vào nhau. Sau đó, lấy hỗn hợp này đổ nước ép cà chua vào và thêm vitamin E rồi khuấy đều. Bạn nên để cho nguội và đổ vào hũ. 

Chúc chị em thực hiện thành công!

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