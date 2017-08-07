Trong buổi làm việc, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành công ty Vinamilk đã giới thiệu sơ lược về Vinamilk và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm lĩnh vực xuất khẩu, trong đó Lào là một thị trường mà Vinamilk luôn quan tâm và đang mong muốn thúc đẩy phát triển. Sau buổi làm việc, đoàn đã đi thăm nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương – nơi được các chuyên gia trong ngành sữa đặt tên là Mega vì quy mô hiện đại của nhà máy.

Nằm trên diện tích 20ha ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương, nhà máy Mega là nhà máy chuyên sản xuất sữa nước lớn nhất hiện nay của Vinamilk. Nhà máy có mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 là 1,2 triệu lít sữa/ngày và hiện đang nâng công suất cho giai đoạn 2 lên đến 2,4 triệu lít/ngày (tương đương hơn 800 triệu lít/năm). Đây là một trong những nhà máy sản xuất sữa lớn nhất thế giới, được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, VSATTP và bảo vệ môi trườn. Toàn bộ quá trình sản xuất của nhà máy đều đạt chuẩn GMP và các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000, tiêu chuẩn 22000 và tiêu chuẩn FSSC 22000, trong đó GMP là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất dược phẩm và được khuyến khích áp dụng cho cả các công ty thực phẩm nói chung.

Ngoài dây chuyền khép kín từ khâu tiếp nhận sữa nguyên liệu, chế biến, thanh trùng, tiệt trùng đến đóng gói sản phẩm còn có hàng chục con robot tự hành chuyên làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm; Hệ thống kho thông minh tối ưu hóa diện tích và được lập trình hết sức khoa học cũng được điều khiển bằng robot để xuất nhập hàng nhanh chóng mà không cần đến sức người vận chuyển.

Sau khi tham quan và làm việc tại nhà máy, đoàn cán bộ cấp cao Lào cho biết họ rất ấn tượng về quy mô, hiện đại của nhà máy cũng như mức độ đầu tư của Vinamilk vào các hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty. Đoàn cũng rất vui mừng khi thấy Vinamilk đã đạt được nhiều thành tích nổi bật tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong hơn 40 năm phát triển của mình. Với những thành tích này, đoàn cho rằng Vinamilk sẽ ngày càng thành công và trở thành một công ty sữa có uy tín và tầm cỡ trong khu vực. Đoàn cũng hy vọng Vinamilk sẽ cân nhắc tìm kiếm thêm các cơ hội mở rộng đầu tư và xuất khẩu vào Lào nhằm đem đến cho người dân Lào nhiều sự lựa chọn về sản phẩm sữa hơn cũng như góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác đầu tư phát triển kinh tế và xã hội giữa hai nước.

Thông tin tham khảo thêm về Vinamilk:

Hiện nay, Vinamilk đã có hệ thống 10 trang trại đang hoạt động, đều có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Hệ thống trang trại Vinamilk trải dài khắp Việt Nam tự hào là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.). Trang trại bò sữa organic tại Đà Lạt vừa khánh thành vào tháng 03/2017 là trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn Organic Châu Âu do Tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận. Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3.000.000 (3 triệu) ly sữa/ một ngày. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, là 1500 - 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa thuần khiết dồi dào cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Ngoài 13 nhà máy sản xuất sữa trải dài khắp Việt Nam, Vinamilk còn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100%), Vinamilk nắm 22,8% cổ phần tại nhà máy sữa Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ) và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc... Kim ngạch xuất khẩu của của Vinamilk từ mức xấp xỉ 30 triệu USD vào năm 1998 đã tăng lên gần 260 triệu USD năm 2016. Toàn bộ quá trình sản xuất của nhà máy đều đạt chuẩn GMP và các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000, tiêu chuẩn 22000 và tiêu chuẩn FSSC 22000, trong đó GMP là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất dược phẩm và được khuyến khích áp dụng cho cả các công ty thực phẩm nói chung

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Lê Hoàng Yến – Phòng Đối ngoại, Công ty Vinamilk

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