Đổ nước súc miệng vào máy giặt, bạn sẽ 'tiếc hùi hụi' vì không biết mẹo này sớm hơn

Chỉ với một cốc nước súc miệng nhỏ nhưng chúng có thể giúp ích cho rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày như: giúp quần áo không bị phai màu, vệ sinh máy tính, giữ vệ sinh thùng rác,…

Để hạn chế tình trạng này, bạn chỉ cần bỏ vào máy giặt một ít nước súc miệng chung với bột giặt là được. Các hoạt chất có trong nước súc miệng sẽ giúp giữ màu quần áo hiệu quả.

Một trong những mối lo của chị em phụ nữ khi giặt quần áo mới là rất dễ bị phai màu, khiến chúng cũ đi nhanh chóng hoặc làm hỏng các loại quần áo khác do bị dính màu.

Hoặc bạn có thể dùng một cái thau nhỏ, ngâm riêng các loại quần áo dễ bị phai màu bằng dung dịch gồm: 1 cốc nước súc miệng, 1 thìa muối nhỏ và một ít nước. Phương pháp này cũng giúp giữ màu quần áo rất hiệu quả, nhất là các loại quần áo được làm từ vải jean.

Làm sạch nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là một trong những nơi có nhiều mùi hôi và khó làm sạch nhất trong nhà. Để làm sạch bồn cầu, bạn chỉ cần đổ vào đó một cốc nước súc miệng là được. Phương pháp này không chỉ khử sạch mùi hôi từ bồn cầu mà còn khiến nó sạch bóng như mới. Để vệ sinh sàn nhà vệ sinh, hãy pha nước súc miệng và muối, bạn có thể dùng nó thay thế nước lau sàn. Kết quả mà phương pháp này mang lại khiến ai cũng phải bất ngờ.

Sát trùng vết thương

Nếu bạn bị thương nhưng không có oxy già để xử lý vết thương, hãy dùng nước súc miệng để thay thế. Trong thành phần của nước súc miệng có tinh dầu bạc hà nên có công dụng khử trùng rất hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng phương pháp này cho những vết thương ngoài da. Với những vết thương lớn nên đến gặp bác sĩ để được xử lý một cách chuyên nghiệp.

Trị gàu

Một trong những công dụng tuyệt vời khác của nước súc miệng mà chúng ta phải kể đến đó là hỗ trợ trị gàu cho tóc rất hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần bôi nước súc miệng lên tóc và da đầu của mình sau khi gội rồi dùng khăn bọc tóc lại trong khoảng 20 đến 30 phút là được.

Làm sạch bàn chải đánh răng

Sau một thời gian sử dụng, sẽ có nhiều loại vi khuẩn tích tụ lại trên bàn chải đánh răng dẫn đến việc vệ sinh răng miệng không mang đến hiệu quả như bạn mong muốn. Bạn có thể ngâm đầu chiếc bàn chải vào trong một ly nước súc miệng để khử trùng. Vì thành phần chủ yếu của nước súc miệng là tinh dầu bạc hà nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm với hiệu quả mà nó mang lại.

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