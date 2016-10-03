Đổ gạo vào trong tất rồi buộc chặt: Mẹo hay ai cũng nên lưu lại ngay và luôn

Đời sống 03/10/2016 09:39

Đổ gạo vào trong chiếc tất là mẹo giúp bạn có được phương pháp giảm đau hiệu quả ngay tại nhà.

Đã từ lâu, y học thế giới cùng các nghiên cứu cho thấy phương pháp chườm nóng là một trong những cách giảm đau vô cùng an toàn và hiệu quả. Chườm nóng kết hợp với liệu pháp hương thơm từ tinh dầu sẽ giúp bạn vừa giảm đau vừa cảm thấy thư thái tinh thần. Trên thị trường có bán rất nhiều công cụ chườm nóng. Thông thường nó là các bình nhựa, silicone kết hợp với dung dịch giữ nhiệt bên trong. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tự làm túi chườm cho mình ngay tại nhà rất dễ dàng mà lại có thể sử dụng bất kỳ mùi hương tinh dầu nào mà bạn thích.

Nguyên liệu sử dụng trong túi chườm là gạo. Ngoài công dụng giữ nóng, gạo còn giúp hút độc tố từ bên ngoài đồng thời lưu giữ và lan tỏa hương thơm hiệu quả. Gạo cũng rất dễ tìm và có ở mọi gia đình.

Nguyên liệu:

- Gạo khô sạch

- Tinh dầu mùi tùy chọn

- 1 chiếc tất sạch, to

- Lò vi sóng

Cách làm:

Mẹo đổ gạo vào vớ

B1: Chọn tất sạch, to và dài. Bạn nên chọn tất mới vì chúng ta sẽ sử dụng lên các vùng da trên cơ thể, tránh dùng tất bẩn vì nó sẽ rất mất vệ sinh.

B2: Cho gạo vào tất 1 lượng vừa phải, đủ làm tất căng phồng nhưng không quá cứng, sẽ khó chườm.

B3: Nhỏ vài giọt tinh dầu vào gạo

B4: Buộc miệng tất, bóp đều để tinh dầu được trộn vào gạo

B5: Quay tất trong lò vi sóng chế độ vừa từ 2-3 phút.

B6: Lấy ra, chườm lên các vùng bị đau như bụng, lưng, cánh tay.

Phương pháp này có thể dùng trong trường hợp đau lưng, đau bụng kinh, đau khi tập luyện hay té ngã, làm tan máu bầm rất hiệu quả. Lưu ý trước khi dùng cho trẻ em bạn phải kiểm tra nhiệt độ của tất để tránh làm bỏng bé.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 37 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 47 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh