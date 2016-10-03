Đổ gạo vào trong tất rồi buộc chặt: Mẹo hay ai cũng nên lưu lại ngay và luôn

Đổ gạo vào trong chiếc tất là mẹo giúp bạn có được phương pháp giảm đau hiệu quả ngay tại nhà.

Đã từ lâu, y học thế giới cùng các nghiên cứu cho thấy phương pháp chườm nóng là một trong những cách giảm đau vô cùng an toàn và hiệu quả. Chườm nóng kết hợp với liệu pháp hương thơm từ tinh dầu sẽ giúp bạn vừa giảm đau vừa cảm thấy thư thái tinh thần. Trên thị trường có bán rất nhiều công cụ chườm nóng. Thông thường nó là các bình nhựa, silicone kết hợp với dung dịch giữ nhiệt bên trong. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tự làm túi chườm cho mình ngay tại nhà rất dễ dàng mà lại có thể sử dụng bất kỳ mùi hương tinh dầu nào mà bạn thích.

Nguyên liệu sử dụng trong túi chườm là gạo. Ngoài công dụng giữ nóng, gạo còn giúp hút độc tố từ bên ngoài đồng thời lưu giữ và lan tỏa hương thơm hiệu quả. Gạo cũng rất dễ tìm và có ở mọi gia đình.

Nguyên liệu:

- Gạo khô sạch

- Tinh dầu mùi tùy chọn

- 1 chiếc tất sạch, to

- Lò vi sóng

Cách làm:

B1: Chọn tất sạch, to và dài. Bạn nên chọn tất mới vì chúng ta sẽ sử dụng lên các vùng da trên cơ thể, tránh dùng tất bẩn vì nó sẽ rất mất vệ sinh.

B2: Cho gạo vào tất 1 lượng vừa phải, đủ làm tất căng phồng nhưng không quá cứng, sẽ khó chườm.

B3: Nhỏ vài giọt tinh dầu vào gạo

B4: Buộc miệng tất, bóp đều để tinh dầu được trộn vào gạo

B5: Quay tất trong lò vi sóng chế độ vừa từ 2-3 phút.

B6: Lấy ra, chườm lên các vùng bị đau như bụng, lưng, cánh tay.

Phương pháp này có thể dùng trong trường hợp đau lưng, đau bụng kinh, đau khi tập luyện hay té ngã, làm tan máu bầm rất hiệu quả. Lưu ý trước khi dùng cho trẻ em bạn phải kiểm tra nhiệt độ của tất để tránh làm bỏng bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-gao-vao-trong-tat-roi-buoc-chat-meo-hay-ai-cung-nen-luu-lai-ngay-va-luon-158128.html