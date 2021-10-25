Định vị xe máy 4G tại Sao Việt - Giải pháp giám sát và quản lý xe an toàn số 1

Thiết bị định vị xe máy 4G ra đời như một bước đột phá thay thế các dòng sản phẩm định vị 2G và 3G hiện nay. Cải tiến về tốc độ đường truyền, tính năng, khả năng xử lý dữ liệu, phần cứng nâng cấp, độ tương thích cao với mọi điều kiện khắc nghiệt tại Việt Nam. Lắp định vị xe máy 4G chính là giải pháp giám sát và quản lý xe an toàn số 1 hiện nay.

Thật không quá khi nói rằng gắn định vị GPS xe máy 4G chính là giải pháp tối ưu nhất trong việc: Chống trộm, quản lý con cái, theo dõi ngoại tình, quản lý nhân viên…

Giải pháp quản lý và giám sát xe máy với thiết bị định vị 4G tối ưu nhất tại Sao Việt

– Chống trộm xe máy: Bạn đang lo cho việc bị mất trộm tại nhà hoặc những nơi thường xuyên xảy ra việc trộm cắp xe dù rằng bạn đã rất cẩn thận khóa cổ xe hay sắm thêm cho mình khóa càng, khóa phụ, khóa bánh nhưng vẫn bị trộm phá khóa và lấy mất xe của bạn. Thiết bị định vị 4G xác định vị trí chính xác có thể xem lại lịch sử hành trình di chuyển sẽ giúp bàn tìm lại phương tiện một cách dễ dàng.

– Quản lý con cái: Bạn là phụ huynh không rõ con mình liệu đi học hay đi chơi, tụ điểm đi chơi ở đâu có là cà chỗ nào? Liệu có hút chích nghiện ngập hay không,…. Thiết bị định vị sẽ hỗ trợ cho phụ huynh một phần công việc cho bạn biết được con cái mình đi đâu, đến địa điểm nào nhanh chóng.

– Theo dõi ngoại tình: Bạn là vợ hoặc chồng vì bận công việc hoặc phải đi công tác xa nhà nhiều ngày nghi kỵ không biết vợ hay chồng mình ở nhà có “lăng nhăng” hay không? Thiết bị định vị cũng sẽ giúp bạn một phần để bạn biết được “tình cảm của người ấy” đối với bạn có “chung thủy” hay không.

– Giám sát nhân viên: Đối với các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì việc lắp định vị có thể nói rất cần thiết vì chúng sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý xe cho doanh nghiệp, dừng đỗ đi, trạng thái hoạt động xe như thế nào từ đó biết được tài xế có hay không làm đúng phần công việc, đi đúng tuyến đường, đến đúng địa chỉ hay không.

Tính năng ưu việt của thiết bị định vị xe máy 4G tại Sao Việt

- Xác định vị trí chính xác: Thiết bị sử dụng công nghệ GPS 4G giúp cập nhật vị trí nhanh, chính xác với độ sai số cực nhỏ (Rõ luôn số nhà, tên đường, ngõ hẻm).

- Kiểm soát trạng thái hoạt động của xe 24/7 mọi lúc mọi nơi.

- Xem lại toàn bộ lộ trình đã di chuyển, các điểm dừng đỗ trong khoản thời gian 90 ngày gần nhất.

- Tiết kiệm điện: Thiết bị định vị công nghệ 4.0 tự động ngủ đông khi xe dừng nên rất tiết kiệm điện, không làm hao bình điện của xe.

- Cảnh báo ngắt kết nối nguồn: Khi thiết bị tháo ra khỏi nguồn, ngay lập tức bạn sẽ nhận được một tin nhắn cảnh báo.

- Giám sát âm thanh xung quanh: Mic thu âm sẽ giúp bạn giám sát được mọi âm thanh phát ra xung quanh thiết bị (một số dòng sản phẩm cao cấp mới có)

- Chống trộm hiệu quả: Tính năng ngắt nguồn điện từ xa sẽ giúp bạn vô hiệu hóa chiếc xe khi phát hiện trộm ghé thăm.

- Cảnh báo ra/vào khu vực hàng rào đã thiết lập từ trước.

Một số sản phẩm định vị xe máy 4G đang được bán tại Sao Việt

Công ty định vị Sao Việt có hệ thống phân phối lắp đặt thiết bị định vị xe máy uy tín và chuyên nghiệp trên toàn quốc. Dưới đây là một số sản phẩm định vị xe máy 4G bán chạy nhất:

Định vị xe máy S09A Pro giám sát âm thanh xung quanh

Xác định vị trí chính xác với mạng 4G, độ sai số cực nhỏ (Rõ luôn số nhà, tên đường, ngõ hẻm).. Dễ sử dụng với phần mềm giám sát trên điện thoại, máy tính bằng Tiếng Việt. Tiết kiệm điện không làm hao bình điện của xe. Cảnh báo ngắt kết nối nguồn. Phát hiện xe nổ máy hoặc tắt máy trái phép. Giám sát âm thanh xung quanh. Tính năng ngắt nguồn điện từ xa sẽ giúp bạn vô hiệu hóa chiếc xe khi phát hiện trộm ghé thăm.

Định vị xe máy S09A New chống trộm hiệu quả

S09A New giúp bạn giám sát vị trí, tốc độ, dừng đỗ trực tuyến theo thời gian thực. Kiểm tra vị trí ngay trên điện thoại, xem báo cáo tới 90 ngày. Phát hiện xe nổ máy hoặc tắt máy trái phép. Tắt máy xe từ xa trên điện thoại (tùy xe mới có thể lắp). Cảnh báo rung lắc khi xe di chuyển. Tiết kiệm điện, không làm hao bình. Cảnh báo khi bị tháo nguồn thiết bị. Cảnh báo pin yếu khi sắp hết pin dự phòng khi không đấu nguồn.

Định vị xe máy VT02S Pro siêu nhỏ bán chạy nhất

Hiện đang là một trong những sản phẩm định vị cho xe máy bán chạy nhất tại Định Vị Sao Việt bởi mức giá siêu rẻ nhưng vẫn có đầy đủ các tính năng giám sát cơ bản như vị trí, điểm dừng đỗ, lộ trình, xem lại hành trình đã đi trong 90 ngày qua phần mềm giám sát trên điện thoại, máy tính. Dễ lắp đặt, giấu kín, tiết kiệm điện không làm hao bình.

Bạn đang có nhu cầu lắp định vị cho xe máy nhưng chưa biết chọn loại nào phù hợp với xe của mình? Hãy liên hệ ngay với Công ty định vị Sao Việt để được tư vấn lắp đặt và nhận được những ưu đãi lớn nhất.