Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn

Đời sống 11/08/2021 09:22

Thiết bị định vị xe ô tô là loại thiết bị GPS (Global Positioning System) sử dụng nền tảng hệ thống định vị toàn cầu để xác định vị trí chính xác của phương tiện theo thời gian thực.

Định vị, giám sát hành trình xe 24/7

Công dụng chính của thiết bị định vị ô tô là quản lý, giảm sát xe mọi lúc mọi nơi. Thông qua thiết bị định vị này chủ xe có thể theo dõi trực tuyến hành trình, xác định chính xác vị trí của xe của mình theo thời gian thực trên bản đồ. Việc giám sát hành rình này giúp ích rất nhiều, nhất là trong trường hợp cho mượn xe, cho thuê xe dịch vụ, kinh doanh vận tải hành khách và vận tải vẫn chuyển hàng hoá.

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 1

Chống trộm xe

Các dòng thiết bị định vị xe ô tô ngày nay được tích hợp nhiều tính năng chống trộm xe hiện đại như: nhận biết các trạng thái tắt/mở khoá, cảnh báo rung lắc khi xe bị dời vị trí, cảnh báo khi xe ra/vào phạm vi giới hạn đã thiết lập, cảnh báo khi thiết bị định vị bị tắt nguồn…

Lấy lại xe bị trộm

Trong trường hợp ô tô của bạn bị mất trộm, thì chủ xe có thể thông qua thiết bị định vị này đề xác định vị trí xe trực tuyến trên bản đồ để tìm lại xe một cách nhanh chóng.

Xem lại lịch sử hành trình di chuyển của xe

Các thiết bị định vị ô tô còn được trang bị tính năng lưu trữ  hành trình lịch sử di chuyển của xe. Người dùng có thể xem lại khi cần. Lịch sử di chuyển thường được lưu trữ trong vòng 90 ngày hoặc một năm.

Giám sát âm thanh ghi hình ảnh trong xe

Một số dòng thiết bị định vị xe ô tô cao cấp (Ví dụ: thiết bị VTR-SMARTCAM Viettel)  hiện còn có khả năng giám sát được âm thanh, ghi lại âm thanh trong xe và quay video xem trực tuyến.

Có thể thấy thiết bị định vị xe ô tô là một loại thiết bị giúp bạn quản lý và giám sát xe hiệu quả. Thiết bị GPS này được đánh giá là một trong các giải pháp tốt nhất giúp giảm thiểu đáng kể các rủi ro bị mất trộm xe, bị thất thoát tài sản. Không những quan trọng với những người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hoá… mà ngay cả với người tiêu dùng xe ô tô thông thường, việc lắp định vị xe ô tô cũng được xem là cần thiết.

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 2

Các loại thiết bị định vị xe ô tô hiện nay

Định vị ô tô có hai loại chính là thiết bị định vị xe có dây và định vị xe không dây. Cả hai loại định vị xe ô tô này đều xác định vị trí xe thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Điểm khác biệt là cách lắp đặt và kết nối với xe.

Định vị xe ô tô có dây

Định vị xe ô tô có dây là loại thiết bị định vị sử dụng nguồn điện chính trên xe và kết nối với xe thông qua các dây dẫn thiết bị. Ưu điểm của định vị xe ô tô có dây là hoạt động rất ổn định vì sử dụng nguồn điện trực tiếp trên xe. Trong trường hợp nguồn điện trên xe bị ngắt thì vẫn hoạt động thông qua pin dự phòng. Nhược điểm là phải có thợ chuyên nghiệp tháo xe mới lắp được. Đặc biệt do đấu nối với xe thông qua dây dẫn điện nên vị trí lắp đặt sẽ dễ nhận biết, trộm xe chuyên nghiệp có thể tìm ra và gỡ thiết bị.

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 3

Định vị xe ô tô không dây

Định vị xe ô tô không dây là loại thiết bị định vị GPS hoạt động bằng pin, lắp đặt vào xe thông qua nam châm. Ưu điểm của thiết bị định vị ô tô không dây là thiết kế nhỏ gọn chắn chắn, lắp nhanh chóng, có thể giấu kín ở mọi nơi tuỳ thích. Nhược điểm của thiết bị định vị này là sử dụng pin nên phải kiểm tra và thay pin định kỳ.

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 4

Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của bạn mà có thể chọn loại thiết bị định vị có dây hay không dây. Thông thường thiết bị định vị có dây sẽ phù hợp với các loại xe vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, xe doanh nghiệp… Còn định vị không dây thường phù hợp với xe cá nhân, xe chuyển hàng hoá giá trị cao, xe cho thuê tự lái hay xe cần phục vụ công tác theo dõi, điều tra…

Định vị xe ô tô loại nào tốt?

Định vị ô tô Viettel

Viettel là thương hiệu nổi tiếng về thiết bị định ô tô, thiết bị giám sát hành trình tại Việt Nam. Viettel có dòng thiết bị định vị ô tô Vtraking VTR02,VTR05,S200,H7, SMARTCAM,.. rất được ưa chuộng. Vtracking Viettel được đánh giá hoạt động tốt, giao diện dễ sử dụng, lắp đặt dễ dàng, nhiều tính năng, xuất báo cáo cho các doanh nghiệp.

Giá bộ định vị ô tô Viettel Vtracking 1,300 triệu đồng ( Tham khảo tại dinhvixeoto.vn )

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 5

Định vị ô tô Vietmap

Vietmap là thương hiệu nổi tiếng về camera hành trình. Bên cạnh các dịch vụ, sản phẩm chủ lực, Vietmap còn có cả dòng sản phẩm định vị ô tô trọn gói VietMap OB01. Với gói dịch vụ này, khách hàng sẽ được cung cấp trọn gói thiết bị định vị hợp chuẩn, sim 4G Viettel, miễn phí công lắp đặt.

Giá gói cước định vị ô tô Vietmap được tính theo tháng. Giá gói cước thấp nhất hiện là 1,791 triệu đồng/12 tháng.

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 6

Định vị xe ô tô Protrack

Sản phầm Protrack là một thương hiệu chuyên về các thiết bị định vị ô tô, xe máy đến từ HongKong. Các dòng định vị xe ô tô Protrack có giá bán khá “mềm”, nhiều tính năng tiện ích như lưu lại lịch trình trong 90 ngày, cho phép thiết lập phạm vi giới hạn, báo tốc độ, báo dừng đỗ…

Giá định vị xe ô tô Protrack từ 1,4 triệu đồng

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 7

Định vị xe ô tô Sao Việt

Sao Việt là thương hiệu chuyên về các thiết bị định vị ô tô, thiết bị camera dẫn đường, camera hành trình của Việt Nam. Các dòng thiết bị định vị ô tô của Sao Việt có ưu điểm nhiều mẫu mã với giá bán đa dạng (có cả dòng định vị giá rẻ), định vị chính xác vị trí (sai số dưới 3m), có cảnh báo thông minh, giao diện thân thiện bằng tiếng Việt… Một số dòng cao cấp còn có tính năng giám sát âm thanh.

Giá bộ định vị ô tô Sao Việt từ 1,39 triệu đồng

Định vị xe ô tô Bình Anh GPS

BA GPS là thương hiệu chuyên các thiết bị định vị về hộp đen, giám sát hành trình của Công ty Điện tử Bình Anh. BA GPS có nhiều mẫu mã dòng thiết bị định vị ô tô như thiết bị định vị hợp chuẩn 4G/3G, BGT BA4, BA4E, BA10… Thiết bị định vị xe ô tô BA GPS được đánh giá hoạt động ổn định, tích hợp nhiều tính năng đa dạng (ngoài giám sát hành trình còn giám sát hình ảnh, giám sát âm thanh), nhiều báo cáo đa dạng (dừng đỗ, mở/đóng cửa, hút/đổ nhiên liệu)…

Giá bộ định vị ô tô BA GPS từ 1,2 triệu đồng

Định vị ô tô loại nào tốt? Kinh nghiệm mua và lắp định vị cho xe của bạn - Ảnh 8

Cách cài định vị xe ô tô vào điện thoại

Cách cài đặt phần mềm định vị xe ô tô vào điện thoại rất đơn giản. Đầu tiên, bạn vào CHplay (điện thoại Android) hoặc App Store (điện thoại IOS) tìm và tải app (ứng dụng) quản lý thiết bị định vị của xe bạn về điện thoại. Sau đó, bạn mở phần mềm đã cài và thực hiện các cài đặt theo hướng dẫn. Đa phần các ứng dụng quản lý thiết bị định vị xe ô tô hiện nay đều có hỗ trợ tiếng Việt, giao diện thân thiện, hướng dẫn chi tiết… nên rất dễ sử dụng.

Câu hỏi thường gặp về thiết bị định vị xe ô tô

+  Định vị xe ô tô có ghi âm được không?

Trả lời: Các loại thiết bị định vị thông thường không có khả năng ghi âm. Tuy nhiên hiện nay có một số dòng thiết bị định vị xe cao cấp đã được tích hợp khả năng ghi âm.

+  Vì sao định vị xe ô tô bị mất tín hiệu?

Trả lời: Có nhiều nguyên nhân làm cho định vị xe ô tô bị mất tín hiệu như: lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, lỗi sim, lỏng dây nguồn cấp điện, xe vào khu vực sóng yếu hoặc mất tín hiệu (gara, hầm xe, rừng núi, biên giới…), hết hạn gói cước dịch vụ định vị…

+  Nên mua định vị xe ô tô loại nào?

Trả lời: Hiện nay trên thị trường các sản phẩm thiết bị định vị xe ô tô của các hãng như Viettel Vtracking, Sao Việt, Vietmap, Protrack… rất được ưa chuộng và nhận nhiều đánh giá tốt về chất lượng sản phầm.

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