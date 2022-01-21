Định cư Canada diện doanh nhân cần đáp ứng những điều kiện gì?

Định cư Canada diện doanh nhân được xem là con đường nhanh chóng và chính thống giúp người Việt có thể dễ dàng định cư tại Canada. Vậy định cư Canada theo diện doanh nhân có lợi ích gì, bạn cần đáp ứng điều kiện nào để có thể định cư theo diện này? Tất cả sẽ được chuyên gia tư vấn cụ thể ngay sau đây, qua đó giúp các bạn chủ động nắm được yêu cầu để chuẩn bị cho tốt.

Thông qua con đường đầu tư này sẽ giúp chủ doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư Việt Nam có được thẻ thường trú nhân hợp pháp nhanh chóng để định cư tại Canada. Thậm chí cả người thân gia đình của bạn cũng sẽ được sang định cư cùng và nhận được tất cả những lợi ích nhất định mà thường trú nhân nhận được.

Thực chất định cư Canada theo diện doanh nhân hay còn gọi là định cư Canada diện đầu tư . Hình thức này thường dành cho nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp tại Việt Nam có ý định đầu tư/ kinh doanh tại Canada. Đây là chương trình do chính phủ Canada và các tỉnh bang đưa ra để thu hút doanh nhân ở nước ngoài đến Canada sinh sống và làm việc.

Lợi ích khi định cư Canada diện doanh nhân

Chương trình định cư tại Canada theo diện doanh nhân thường có những lợi ích sau:

- Số tiền để tham gia đầu tư không quá lớn, tùy theo từng chương trình và các tỉnh bang

- Được cấp visa thường trú cũng như nộp đơn xin quốc tịch Canada nhanh chóng hơn

- Cả người thân trong gia đình (vợ, con, bố mẹ) sẽ được sang định cư cùng, cùng làm việc, học tập và sinh sống giống như một công dân thực thụ tại Canada.

- Được phép duy trì cả 2 quốc tịch là Canada và Việt Nam, dễ dàng đi lại giữa 2 nước

- Con cái của nhà đầu tư cũng sẽ được miễn phí tiền học phí đến THPT

- Được hưởng mọi phúc lợi về an sinh xã hội, chăm sóc y tế, hệ thống giáo dục và được luật pháp Canada bảo vệ không khác gì người bản xứ.

- Là con đường ngắn nhất, nhanh nhất và chính thống để các bạn có thể định cư Canada

- Thủ tục cũng như các yêu cầu xin visa thường trú Canada không quá phức tạp

Các điều kiện cơ bản để định cư Canada diện doanh nhân

Nhìn chung thì điều kiện và các thủ tục để định cư ở Canada theo diện đầu tư khá đơn giản. Tuy nhiên tùy theo từng tỉnh bang mà sẽ có yêu cầu cụ thể về số tiền đầu tư, kinh nghiệm làm việc lẫn một số điều kiện khác. Cụ thể như sau:

Phải chứng minh được số tiền đầu tư được và tài sản đang có

Điều kiện quan trọng đầu tiên để định cư Canada diện đầu tư là bạn phải có số vốn đầu tư tối thiểu, đảm bảo đủ số tiền đầu tư cũng như chứng minh được tài sản theo yêu cầu. Số tiền đầu tư là bao nhiêu sẽ tùy theo mỗi tỉnh bang và sẽ có thay đổi theo từng năm.

+ Chương trình đầu tư Tỉnh Bang Quebec: yêu cầu chi phí đầu tư tối thiểu 1,2 triệu CAD và phải có tài sản ròng khoảng 2 triệu CAD kèm theo chứng minh thu nhập.

+ Đầu tư bang Ontario: số tiền tối thiểu để đầu tư là 200.000 CAD và tổng tài sản đạt sẵn có hợp pháp là 400.000 CAD.

+ Đầu tư tỉnh bang Manitoba: bạn cần có 150.000 CAD tiền đầu tư kèm theo khoảng 500.000 CAD tài sản tối thiểu đang có.

+ Đầu tư tại Saskatchewan: vốn tối thiểu cần có để đầu tư là 300.000 CAD ở khu trung tâm, khu ngoại ô là 200.000 CAD và tổng tài sản cần đạt mức tối thiểu 500.000 CAD.

+ Đầu tư ở Prince Edward Island: tối thiểu phải đầu tư 150.000 CAD kèm theo tổng tài sản sở hữu ít nhất 600.000 CAD.

+ Chương trình đầu tư New BrunSwick: yêu cầu nhà đầu tư cần đầu tư tối thiểu khoảng 250.000 CAD, có ký quỹ tầm 100.000 CAD và tổng số tài sản đạt 600.000 CAD.

Lưu ý số tiền đầu tư trên có thể thay đổi qua từng năm cũng như ở từng tỉnh bang, thường là năm sau sẽ tăng cao hơn so với năm trước nên các bạn cần cập nhật thường xuyên.

Điều kiện về trình độ ngoại ngữ

Ngôn ngữ, khả năng giao tiếp là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư/ kinh doanh có thể điều hành công việc hiệu quả khi định cư Canada. Do đó để có thể tham gia vào các chương trình định cư ở Canada thì yêu cầu bạn phải thông thạo tiếng Anh hoặc ngôn ngữ tiếng Pháp đều được. Trong đó 4 kỹ năng là: Nghe – Nói – Đọc – Viết đều thành thạo.

- Đối với ngôn ngữ Tiếng Anh: các bạn đạt kết quả IELTS 4.0 ~ 5.0 trở lên là được

- Còn với Tiếng Pháp: bạn chỉ cần kết quả 1 trong 2 bài thi là: TEF Canada hoặc TCF Canada là sẽ đủ điện kiện ngôn ngữ định cư Canada diện doanh nhân.

Phải có bản hoạch kinh doanh chi tiết tại Canada

Ngoài 2 điều kiện tiên quyết trên thì bạn cần phải làm một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả khi đầu tư vào Canada. Bởi họ phải chắc chắn bạn đầu tư có lợi và tạo ra giá trị thật cho đất nước họ thì bạn mới dễ dàng đậu được chương trình định cư Canada.

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