Trong phần cài đặt sẽ đưa ra cho người dùng hai sự lựa chọn đó là xóa vĩnh t? vi ễn và tưởng niệm.

Trên thực tế, những người làm nên Facebook đã nghĩ tới vấn đề này và cài cho chúng ta một phần cài đặt dành riêng cho người dùng để quyết định số phận tài khoản mình đang dùng khi họ mất đi, theo Thrillist.

Điều này có nghĩa là sau khi bạn mất, mọi thông tin về tài khoản, hình ảnh , video, bạn bè trên trang cá nhân sẽ bị xóa hết. Và không còn bất kỳ ai có thể tìm thấy bạn trên Facebook. Để kích hoạt chế độ này, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng tam giác ngược ở phía trên cùng bên phải của Facebook và chọn cài đặt

Bước 2: Tiếp theo đó, nhấn vào “bảo mật” của menu nằm phía bên trái màn hình

Bước 3: Chọn liên hệ thừa kế

Bước 4: Chọn “xóa tài khoản Facebook” trong hộp kiểm tra bên dưới rồi xác nhận là được.

Để tài khoản Facebook ở chế độ tưởng nhớ

Đối với tài khoản đặt ở chế độ được tưởng nhớ, thì bên cạnh tên người dùng trên trang cá nhân sẽ xuất hiện dòng chữ “tưởng nhớ”. Tùy thuộc vào cài đặt riêng của mỗi cá nhân mà người thân, bạn bè của họ có thể chia sẻ các hình ảnh, kỉ niệm trên dòng thời gian của người được tưởng nhớ. Và tài khoản của họ sẽ được duy trì bởi người được chọn làm liên hệ thừa kế.

Để chọn liên hệ thừa kế để tưởng nhớ tà khoản của bạn khi bạn qua đời, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1, 2, 3 sẽ thực hiện giống như cài đặt xóa tài khoản vĩnh viễn.

Bước 4: Nhập tên người được chọn để thừa kế tài khoản của bạn trên màn hình sẽ hiển thị một tin nhắn, tin nhắn này có vai trò như một lá di chúc bạn để lại cho người thừa kế tài khoản của mình.

Một số điều cần biết khi chọn người làm thừa kế tài khoản của bạn

Người được thừa kế phải nằm trong danh sách bạn bè của bạn. Khi bạn được xác nhận qua đời, người này có thể quản lý tài khoản của bạn. Tuy nhiên không phải là quản lý hoàn toàn mà họ chỉ có thể ghim những bài viết quan trọng lên “tường nhà” của bạn, thay mặt bạn trả lời những lời mời kết bạn mới hoặc thay đổi ảnh đại diện. Và người này hiển nhiên không thể thay bạn trả lời tin nhắn hay đăng bất cứ thứ gì mới lên trang cá nhân của bạn.

Khi tiến hành cài đặt chọn người thừa kế tài khoản, Facebook sẽ hiển thị một đoạn tin nhắn để thông báo cho người được chọn thừa kế. Để ý nghĩa và thuyết phục, bạn nên tự mình soạn thảo tin nhắn thay vì sử dụng mẫu có sẵn của Facebook.

Nguồn: Thrillist