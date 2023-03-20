Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 279 giữa ôtô và xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 20.3.2023, tại Km54+920 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, xe ôtô mang BKS: 29B-202.49, do anh Bùi Đ.T. (SN 1985, trú tại Đông Anh, Hà Nội) điều khiển lưu thông theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy chưa rõ biển kiểm soát, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người trên xe máy tử vong.

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

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