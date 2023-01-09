Dịch vụ dọn nhà ‘bội thu’ dịp Tết, một căn hộ có giá cao gấp 2,5 lần: Nhân viên ‘kín lịch, làm không xuể’

Sau khi ngồi xem lại lịch làm việc của mình, chị Đoàn Thị Thanh Hải ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) quyết định gọi đặt lịch dọn nhà Tết. Song, chị phải gọi đến công ty thứ 3 mới chốt được lịch dọn dẹp vệ sinh nhà vào ngày 25 tháng Chạp.

Theo VietNamNet mới đây, nhiều đơn vị báo giá dọn vệ sinh một căn hộ hết 8 triệu đồng, có nơi từ chối dọn nhà chung cư.

“Cách đây 3 tháng tôi cũng thuê dịch vụ dọn nhà trọn gói, giá chỉ 3,2 triệu đồng. Nay giá lên đến 8 triệu đồng”, chị nói. Đây là mức giá thoả thuận bao gồm tổng vệ sinh nhà, giặt một bộ sofa, rèm cửa và dọn dẹp tủ quần áo.

Lần thứ nhất gọi nhân viên công ty báo dịp sát Tết họ không nhận dọn nhà chung cư. Gọi một bên dọn nhà khác, nhân viên báo từ ngày 23 tháng Chạp đã kín lịch. Đến công ty dịch vụ thứ 3 mới chốt được đúng ngày chị yêu cầu, nhưng giá trọn gói lên tới 8 triệu đồng cho căn hộ 160m2.

Dù phải bỏ ra số tiền khá lớn song chị Hải vẫn chốt đặt luôn. Bởi Tết đến, chị muốn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng để gia đình đón năm mới.

Chị Lê Thị Hồng Hà ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thừa nhận, giá dọn nhà Tết không những đắt mà còn khó thuê. Chị tâm sự, công việc của vợ chồng đều khá bận rộn nên gần một năm nay, mỗi tuần chị thuê dọn nhà một lần. Ngày thường, chị đặt trên các hội nhóm rất dễ, giá chỉ 80.000-100.000 đồng/giờ/người. Một lần thuê dọn như vậy hết khoảng 500.000 đồng.

Nhưng hôm qua, như thường lệ, chị đăng tìm người dọn nhà theo giờ mà nửa ngày mới có người nhận. Giá báo tăng lên 130.000 đồng/giờ/người.

“Gọi dịch vụ dọn nhà chuyên nghiệp dịp Tết, họ báo giá 200.000 đồng/giờ/người nếu làm vào 27 Tết. Còn làm trọn gói hết 3 triệu đồng cho một căn nhà 80m2", chị nói. Cuối cùng, chị đặt dọn vào ngày 22 tháng Chạp, làm trọn gói với giá 2,5 triệu đồng bao gồm cả giặt sofa và giặt thảm phòng khách. Nếu giặt rèm cửa và nệm sẽ tính tiền riêng.

Khảo sát thị trường dọn nhà Tết Quý Mão, giá dọn nhà được tính theo mét vuông, theo giờ hoặc trọn gói. Khách thuê dọn nhà có thể tuỳ chọn các hình thức tính giá dịch vụ, song dịp này giá đều được điều chỉnh tăng mạnh.

Nhu cầu dọn nhà vẫn tăng mạnh. Ảnh: Tiền Phong

Chị Trần Ngọc Lương - nhân viên tiếp nhận đơn đặt hàng của một công ty dọn nhà chuyên nghiệp ở Cầu Giấy (Hà Nội) - cho biết, lượng khách đăng ký dọn nhà tăng gấp cả chục lần ngày thường, trong khi nhân viên dọn nhà của công ty có hạn nên càng sát Tết, giá dịch vụ càng tăng.

Cụ thể, khách chọn dọn nhà hiện tại giá chỉ 130.000 đồng/giờ/người. Từ ngày 25 đến 28 tháng Chạp, giá dao động từ 160.000-200.000 đồng/người/giờ; tính theo mét vuông giá 25.000-35.000 đồng/m2. Riêng giặt sofa giá 400.000-600.000 đồng/bộ; rèm cửa, nệm giá tuỳ loại...

“Mọi người thường thích dọn sát Tết để nhà cửa sạch đẹp, dù giá dịch vụ những ngày đó rất cao”, chị cho hay. Thế nên, hai ngày trở lại đây, công ty chỉ nhận khách đặt lịch dọn nhà trước 23 tháng Chạp. Sau ngày này không nhận thêm nữa vì kín lịch, nhân viên làm không xuể.

Anh Nguyễn Quang Hưng, nhân viên trực tổng đài một công ty dịch vụ dọn nhà ở khu vực Hoàng Mai, còn cho biết, thời điểm này công ty chỉ nhận dọn nhà thổ cư, từ chối khách đặt dọn nhà chung cư. Ngày thường, công ty nhận dọn theo giờ và trọn gói, nay chỉ nhận làm trọn gói để tiện di chuyển và dễ sắp xếp thời gian làm việc cho nhân viên.

Cùng thời điểm gần Tết năm trước, báo Tiền Phong có bài chia sẻ về dịch vụ dọn nhà ‘hốt bạc’ khi chỉ còn nửa tháng là đến Tết Nguyên đán. Bất chấp giá tăng từng ngày, nhu cầu thuê người dọn dẹp nhà cửa vẫn tăng mạnh.

Chị Thu Hoài (Đống Đa, Hà Nội) gọi điện thuê dịch vụ dọn nhà sớm hơn. Chị Hoài gọi dọn nhà từ ngày 14 m lịch nhưng tiền công tăng hơn so với năm ngoái.

Chị Hoài tính toán, 1,3 triệu đồng cho gói dịch vụ lau sàn, hút bụi, lau tủ, bàn ghế, kính, cửa sổ, cửa phòng, dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ, vệ sinh nhà tắm, bồn cầu, chậu rửa mặt, gương, bồn tắm, vệ sinh bếp, kệ bếp, lò vi sóng, quét trần nhà, dọn rác… Ngoài ra, chị sử dụng dịch vụ giặt sofa nỉ hết 600.000 đồng, rèm 200.000 đồng; vệ sinh tủ lạnh, máy giặt dao động 700.000 đồng/chiếc…

Theo bảng giá các công ty dịch vụ, giá giúp việc, dọn dẹp nhà theo giờ những ngày cận Tết tăng theo từng ngày. Nếu ngày thường giá chỉ 50.000 - 60.000 đồng một giờ, gồm dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nấu nướng... thì một tuần trước Tết tăng gấp 2-3 lần, lên 120.000 đồng/giờ và 150.000 - 200.000 đồng/giờ từ 27, 28 Tết.

Mặc dù niêm yết tiền công làm giờ nhưng khi chốt hợp đồng, khách hàng được bóc tách từng loại dịch vụ riêng. Tiền công dọn nhà chỉ gồm các công việc đơn giản như lau chùi tủ, cửa sổ, cọ rửa nhà vệ sinh... Những công việc nặng nhọc hơn như giặt thảm, giặt ghế sofa, vệ sinh tủ lạnh, máy giặt được tính giá dịch vụ riêng. Chẳng hạn, vệ sinh ghế sofa 350 - 550.000 đồng một bộ, rèm là 50.000 đồng một kg. Còn dịch vụ vệ sinh tủ lạnh được tính theo dung tích từ 600.000 đến 1.100.000 đồng một chiếc; vệ sinh máy giặt dao động từ 450.000 đến 900.000 đồng một chiếc, tùy loại máy lồng ngang hoặc đứng.

Dịp Tết, anh Bùi Văn Hiếu (Hoàng Mai, Hà Nội) mỗi năm phải bỏ ra hàng triệu đồng để thuê người tổng vệ sinh nhà cửa. Anh thấy hợp lý bởi có thời gian dành cho công việc.

“Gia đình tôi là khách quen nhiều năm nhưng cũng phải đặt trước nhiều ngày bên công ty mới xếp được lịch cho nhân công đến dọn dẹp nhà. Dù phải bỏ ra 1-2 triệu đồng để tổng vệ sinh, tân trang nhà cửa, tôi vẫn sẵn lòng để có được không gian sạch đón Tết”, anh Hiếu nói.