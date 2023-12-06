Địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Nội cập nhật mới nhất

Đời sống 06/12/2023 17:13

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Nội ở đâu chính xác? Làm hộ chiếu tại Hà Nội như thế nào? Tìm hiểu về thủ tục làm hộ chiếu lấy nhanh tại Hà Nội trong bài viết dưới đây nhé.

 

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Nội bạn cần biết

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, hiện nay người dân được phép làm hộ chiếu theo 02 hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Đối với các đối tượng lựa chọn làm hộ chiếu online tại Hà Nội, thì thực hiện các thủ tục làm hộ chiếu tại địa chỉ Cổng dịch vụ công Quốc gia dichvucong.bocongan.gov.vn. Đối với những người làm hộ chiếu trực tiếp, vui lòng đến các địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Nội dưới đây.

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Địa chỉ số 44 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Đây là địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Nội cho công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống ở các quận, huyện: Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Mê Linh, Hoàng Mai.

Thời gian cơ quan tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu: Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (từ 8h - 11h30 sáng và 13h30 - 16h chiều).

Làm hộ chiếu tại số 6 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bên cạnh địa chỉ làm hộ chiếu tại Hà Nội trên, người dân các quận huyện còn lại có thể làm hộ chiếu tại số 6 Quang Trung, Hà Đông (cơ sở 2).

Tuy nhiên, theo thông báo mới của Công an Thành phố Hà Nội, tại số 6 Quang Trung, Hà Đông đang tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu. Do vậy, toàn bộ người dân đang sinh sống tại Hà Nội vui lòng làm hộ chiếu tại số 44 Phạm Ngọc Thạch hoặc thực hiện làm hộ chiếu online qua dịch vụ công.

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Khi làm hộ chiếu ở Hà Nội cần mang theo giấy tờ gì cần thiết?

Khi làm hộ chiếu, người dân cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

- Tờ đơn xin làm hộ chiếu phổ thông trong nước;

- Ảnh thẻ làm hộ chiếu kích cỡ 4x6cm;

- Thẻ CCCD hoặc CMND còn giá trị sử dụng;

- Sổ tạm trú đối với trường hợp người dân không có hộ khẩu tại Hà Nội.

- Bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh thẻ cỡ 3x4 của con nếu làm hộ chiếu chung với người đại diện hợp pháp (cha, mẹ,...);

- Trong trường hợp làm riêng hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi thì tờ khai xin làm hộ chiếu phải do cha, mẹ điền thông tin, ký tên và có xác nhận của Công an quận, huyện, thị trấn, xã nơi đang sinh sống;

Làm hộ chiếu tại Hà Nội mất bao lâu thì nhận kết quả?

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Thời gian làm hộ chiếu tại các Phòng quản lý xuất nhập cảnh địa phương thường sẽ không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thông báo nộp hồ sơ làm passport thành công. Tuy nhiên, với số lượng lớn hồ sơ cơ quan làm hộ chiếu tại Hà Nội tiếp nhận mỗi ngày, thời gian cơ quan xác nhận nộp hồ sơ thành công thường sẽ khá lâu.

Nếu muốn làm hộ chiếu cấp tốc cần chuẩn bị những gì?

Tuy thời gian làm hộ chiếu tại cơ quan thường chỉ mất khoảng 08 ngày, nhưng phụ thuộc vào thời gian cán bộ phê duyệt hồ sơ mà có thể lâu hơn. Một số trường hợp người dân nộp hồ sơ nhưng phải sau 2 - 3 tuần mới được nhận thông báo nộp hồ sơ hợp lệ.

Do vậy, đa số người dân đều lựa chọn dịch vụ làm hộ chiếu nhanh tại Hà Nội để tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại. Để làm hộ chiếu cấp tốc, người dân chỉ cần chuẩn bị:

- Thẻ CCCD còn giá trị sử dụng

- Ảnh thẻ cỡ 4x6cm

Và liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn chi tiết và chính xác nhất thủ tục làm hộ chiếu lấy nhanh toàn quốc. Liên hệ ngay để được trải nghiệm dịch vụ làm hộ chiếu nhanh trong vòng 03 ngày.

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