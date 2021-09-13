Khi nhắc đến tia UV hay còn gọi là tia cực tím nhiều người sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi bởi có nhiều thông tin nói về tác hại của chúng. Tuy nhiên ít ai biết rằng điểm nổi bật của tia UV là chứa sức mạnh phá hủy các tế bào, DNA và các vật chất sinh học khác của vi khuẩn.

Trong thời điểm căng thẳng của dịch bệnh Covid-19 , chúng ta căng thẳng hơn bao giờ hết khi số ca dương tính và tử vong ngày càng tăng. Đèn UV diệt khuẩn được chứng minh là có khả năng diệt trừ virus Corona, khử trùng hiệu quả ngay tại nhà và ngăn ngừa virus tái sản sinh.

Công nghệ tia cực tím này đã được sử dụng trong nhiều năm qua và trở thành một chất khử trùng mạnh mẽ chống lại vi rút và vi khuẩn. Bức xạ UV được phân thành ba loại dựa trên bước sóng: UVA, UVB và UV-C.

Thông tin bất ngờ về tia UV có thể bạn chưa biết

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, gần như tất cả các bức xạ tia cực tím đến Trái Đất là tia UVA. Bởi hầu hết tia UVB và tất cả tia UV-C đều bị hấp thụ bởi tầng ozon. Trong đó, UV-C có bước sóng ngắn nhất và năng lượng cao nhất, có thể hoạt động như một chất khử trùng.

Hiệu Quả Vượt Trội Trong Diệt Trừ Virus Bằng Tia UV-C

Ánh sáng UV-C là loại tia UV có hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt vi trùng. Nó có thể được sử dụng để khử trùng bề mặt, không khí và chất lỏng.

UV-C tiêu diệt vi trùng như vi rút và vi khuẩn thông qua việc phá hủy các phân tử như axit nucleic và protein. Điều này làm cho vi trùng không có khả năng thực hiện các quá trình mà nó cần để tồn tại.

Tia UV-C được chứng minh hiệu quả trong tiêu diệt virus Corona

Theo Hiệp hội Tia cực tím Quốc tế, ánh sáng có bước sóng 254 nm trong tia UV-C sẽ giết chết 99,99% bất kỳ vi sinh vật gây bệnh nào tồn tại trong môi trường đó. Vì thế, đèn khử khuẩn bằng tia UV-C đã và đang được sử dụng rộng rãi để tiêu diệt và ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 tại nhà.

Nguyên lí tạo ra tia UV-C

Đèn diệt khuẩn UV-C được tạo ra nhờ một lượng thủy ngân nhỏ được nhúng trong ống đèn. Sau đó, chúng sẽ kết nối với nguồn điện để phát ra tia UV-C với bước sóng ngắn 254nm. Chỉ số này có khả năng phá hủy DNA của virus, gây bất hoạt cho vi khuẩn, virus.

3 Tác Dụng Tối Ưu Của Đèn Khử Khuẩn UV-C

Không chỉ là một sản phẩm mới, có tác dụng khử khuẩn và diệt trừ virus Corona, đèn khử khuẩn UV-C còn được chứng minh có 5 tác dụng hữu hiệu trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình.

1. Diệt Trừ Vi Khuẩn Lên Đến 99,9%

Đúng như tên gọi của đèn, sản phẩm này được phát triển nhằm ngăn ngừa hiệu quả tác động của vi khuẩn, virus mang lại một môi trường sống an toàn. Bạn và gia đình có thể thoải mái tận hưởng khoảng không gian tại nhà mà không lo sợ các căn bệnh tiềm ẩn tấn công. Đặc biệt là virus Corona xâm nhập.

Đèn UV-C Kenkodo có mặt tại nhiều quốc gia trong khu vực

2. Khử Trùng Không Khí Hiệu Quả

Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ đã có nghiên cứu chỉ ra rằng không khí trong nhà có thể ô nhiễm gấp 8 lần không khí ngoài trời. Vì thế, ngày nay nhiều người tìm đến các sản phẩm như máy lọc không khí hay đèn diệt khuẩn để khử trùng không khí không gian sống.

Đèn chiếu tia cực tím được cho là có tác dụng khử trùng và làm sạch vi khuẩn trong nhà nhanh gấp nhiều lần. Đồng thời, hoạt động của tia UV-C còn giúp bất hoạt sự lây nhiễm chéo của vi khuẩn, vi trùng có hại.

3. Khử Mùi Hôi Trong Nhà Và Không Khí Ẩm Mốc

Mùi hôi trong nhà được gây nên bởi nấm mốc tồn tại trong nước hoặc bị tắc nghẽn bởi các ống dẫn khí, lỗ thông hơi khác nhau. Tia UV-C hoạt động giúp tiêu diệt nấm mốc một cách hiệu quả, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc.

Ngoài ra, đèn UV-C có chứa một lượng khí Ozon, thay thế các sản phẩm hóa học hay chất khử mùi mạnh để khử mùi hôi trong nước và không khí. Cụ thể, Ozon hỗ trợ diệt khuẩn ở những góc khuất mà tia sáng UV-C không chiếu sáng đến được.

Đèn UV-C là cách nhanh chóng làm sạch không khí, ngăn dịch bệnh lây lan

Lưu Ý Quan Trọng Khi Khử Khuẩn Bằng Đèn UV

Không thể phủ nhận mức độ hiệu quả của đèn UV-C. Tuy nhiên, có một lưu ý cực kỳ quan trọng khi sử dụng loại đèn diệt khuẩn tại nhà này bạn cần biết để bảo vệ sức khỏe, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra!

- Tia UV ở một mức độ nhất định có khả năng gây hại cho da. Vậy nên, hãy rời khỏi phòng thật nhanh và đóng kín cửa sau khi khởi động đèn.

- Hạn chế chiếu xạ tia UV trực tiếp lên quần áo, trang sức, vật dụng dễ phai màu. Bởi tác hại của tia UV thường làm phai màu vật dụng khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài.

- Mở cửa sổ thông thoáng sau khi đã khử khuẩn.

- Bảo quản đèn tại nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em.

- Lưu ý cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: Chỉ được thay thế bóng đèn chính hãng từ nhà sản xuất. Điều này hạn chế những sai sót trong hoạt động và đề phòng nguy hại đến gia đình bạn.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng khi dùng đèn khử khuẩn UV-C

Thương Hiệu Tiên Phong Trong Lĩnh Vực Thiết Bị Công Nghệ Và Y Tế

Kenkodo là thương hiệu nổi tiếng đến từ Singapore ra mắt tại nhiều thị trường các nước như Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia… Đây là nhà sản xuất nổi bật trong việc chế tạo sản phẩm đèn khử khuẩn bằng tia UV-C nhằm đưa ra giải pháp diệt trừ vi khuẩn trong nhà và cả virus Corona.

Nhờ sự góp sức của những chuyên gia và kỹ sư hàng đầu Singapore, đèn khử khuẩn UV-C Kenkodo được chứng minh về mức độ hiệu quả và được cấp giấy phép CE cho phép sản phẩm lưu hành trên toàn bộ các nước Châu Âu.

Đèn khử khuẩn UV-C được kỳ vọng là một trong những sản phẩm đặc biệt, chung tay cùng Việt Nam góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.