Đây là lý do tại sao nên đặt vài lát hành tây cạnh giường trước khi ngủ

Ngoài việc giúp chị em làm ra những món ăn thơm ngon cho bữa cơm gia đình, hành tây còn được có rất nhiều công dụng tuyệt vời khác trong cuộc sống hàng ngày mà ai cũng nên biết.

Trong hành tây chứa phần lớn các hợp chất Thiosulfinates (lưu quỳnh) và nhiều hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao nên chúng có vị cay nồng khiến các loài côn trùng phải tránh xa. Phương pháp này không chỉ có thể áp dụng trong phòng ngủ, mà bạn cũng có thể đặt chúng ở nhiều nơi trong nhà.

Khi trong nhà bạn xuất hiện nhiều loài côn trùng gây hại như muỗi, gián, ruồi đôi khi khiến giấc ngủ và cuộc sống của bạn gặp nhiều rắc rối. Lúc này, hãy đặt vài lát hành tây bên cạnh giường trước khi ngủ, phương pháp này sẽ giúp chúng ta xua đuổi được các loại côn trùng đáng ghét ra khỏi nhà mà không cần dùng các chất hóa học gây hại.

Cách làm cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần cắt đôi củ hành tây, vò nhẹ rồi đặt chúng ở những nơi các loài côn trùng thường xuyên xuất hiện nhất trong nhà.

Lưu ý: Nên để hành tây tránh xa tầm tay trẻ em để tránh trường hợp chúng nuốt phải.

Không chỉ có công dụng xua đuổi các loài côn trùng, mà hành tây còn có thể giúp bạn giảm được tình trạng mất ngủ kéo dài của mình. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong hành tây có chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe như: kali, vitamin C, vitamin B6 và vitamin B9. Đây là những thành phần rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể khiến các tế bào trở nên khỏe mạnh, góp phần giúp chúng ta ngủ được sâu hơn. Vì vậy, những ai bị mất ngủ lâu ngày nên cắt vài lát hành tây đặt dưới gối của mình đảm bảo tình trạng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Ngoài ra, với những người bị cảm hay nghẹt mũi cũng có thể áp dụng phương pháp này để cải thiện sức khỏe của mình. Vì các hợp chất Thiosulfinates có trong hành tây có khả năng ức chế sự tăng trưởng của các loại vi sinh vật gây bệnh, hỗ trợ giúp bệnh cảm nhanh khỏi. Ngoài việc đặt hành tây dưới gối, bạn cũng có thể cắt nhỏ hành tây thành hình hạt lựu nấu nước uống sẽ giúp bạn đổ nhiều mồ hôi mà khỏi cảm nhanh chóng.

Ngoài bảo vệ sức khỏe, hành còn được sử dụng nhiều trong việc khử mùi và làm sạch như: khử mùi sơn, mùi cơm khê hay vệ sinh dụng cụ bằng đồng,…

Để khử mùi sơn, bạn chỉ cần cắt vài lát hành tây rồi đặt cạnh nơi có mùi nhiều nhất. Khoảng vài phút sau, cả mùi hành tây và mùi sơn sẽ đồng loạt biến mất trả lại cho bạn bầu không khí thoáng đãng, trong lành.

Với những nồi cơm bị khê hay khét, việc cứu chữa là không thể, nhưng bạn có thể khử sạch mùi khê của chúng bằng việc xắt nhỏ hành tây thành hình hạt lựu rồi bỏ vào nồi. Chắc chắn mùi khê sẽ biến mất và lớp cơm trên bề mặt vẫn giữ được vị ngon.

Để dùng hành tây vệ sinh các dụng cụ bằng đồng, trước tiên rửa sạch các dụng cụ này. Cắt một lát hành tây, bỏ vào muối rồi dùng chúng chà lên bề mặt các đồ dùng bằng đồng. Như vậy, chúng sẽ sạch đẹp như mới mà không cần tốn quá nhiều thời gian, công sức.