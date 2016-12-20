Đây là lý do tại sao nên đặt vài lát hành tây cạnh giường trước khi ngủ

Đời sống 20/12/2016 21:44

Hành tây là một loại thực phẩm rất gần gũi với các chị em nội trợ trong gia đình Việt. Nó được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng.

Ngoài việc giúp chị em làm ra những món ăn thơm ngon cho bữa cơm gia đình, hành tây còn được có rất nhiều công dụng tuyệt vời khác trong cuộc sống hàng ngày mà ai cũng nên biết.

Ảnh minh họa: Internet

Khi trong nhà bạn xuất hiện nhiều loài côn trùng gây hại như muỗi, gián, ruồi đôi khi khiến giấc ngủ và cuộc sống của bạn gặp nhiều rắc rối. Lúc này, hãy đặt vài lát hành tây bên cạnh giường trước khi ngủ, phương pháp này sẽ giúp chúng ta xua đuổi được các loại côn trùng đáng ghét ra khỏi nhà mà không cần dùng các chất hóa học gây hại.

Trong hành tây chứa phần lớn các hợp chất Thiosulfinates (lưu quỳnh) và nhiều hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao nên chúng có vị cay nồng khiến các loài côn trùng phải tránh xa. Phương pháp này không chỉ có thể áp dụng trong phòng ngủ, mà bạn cũng có thể đặt chúng ở nhiều nơi trong nhà.

Cách làm cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần cắt đôi củ hành tây, vò nhẹ rồi đặt chúng ở những nơi các loài côn trùng thường xuyên xuất hiện nhất trong nhà.

Lưu ý: Nên để hành tây tránh xa tầm tay trẻ em để tránh trường hợp chúng nuốt phải.

Không chỉ có công dụng xua đuổi các loài côn trùng, mà hành tây còn có thể giúp bạn giảm được tình trạng mất ngủ kéo dài của mình. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong hành tây có chứa rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe như: kali, vitamin C, vitamin B6 và vitamin B9. Đây là những thành phần rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể khiến các tế bào trở nên khỏe mạnh, góp phần giúp chúng ta ngủ được sâu hơn. Vì vậy, những ai bị mất ngủ lâu ngày nên cắt vài lát hành tây đặt dưới gối của mình đảm bảo tình trạng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, với những người bị cảm hay nghẹt mũi cũng có thể áp dụng phương pháp này để cải thiện sức khỏe của mình. Vì các hợp chất Thiosulfinates có trong hành tây có khả năng ức chế sự tăng trưởng của các loại vi sinh vật gây bệnh, hỗ trợ giúp bệnh cảm nhanh khỏi. Ngoài việc đặt hành tây dưới gối, bạn cũng có thể cắt nhỏ hành tây thành hình hạt lựu nấu nước uống sẽ giúp bạn đổ nhiều mồ hôi mà khỏi cảm nhanh chóng.

Ngoài bảo vệ sức khỏe, hành còn được sử dụng nhiều trong việc khử mùi và làm sạch như: khử mùi sơn, mùi cơm khê hay vệ sinh dụng cụ bằng đồng,…

Để khử mùi sơn, bạn chỉ cần cắt vài lát hành tây rồi đặt cạnh nơi có mùi nhiều nhất. Khoảng vài phút sau, cả mùi hành tây và mùi sơn sẽ đồng loạt biến mất trả lại cho bạn bầu không khí thoáng đãng, trong lành.

Ảnh minh họa: Internet

Với những nồi cơm bị khê hay khét, việc cứu chữa là không thể, nhưng bạn có thể khử sạch mùi khê của chúng bằng việc xắt nhỏ hành tây thành hình hạt lựu rồi bỏ vào nồi. Chắc chắn mùi khê sẽ biến mất và lớp cơm trên bề mặt vẫn giữ được vị ngon.

Để dùng hành tây vệ sinh các dụng cụ bằng đồng, trước tiên rửa sạch các dụng cụ này. Cắt một lát hành tây, bỏ vào muối rồi dùng chúng chà lên bề mặt các đồ dùng bằng đồng. Như vậy, chúng sẽ sạch đẹp như mới mà không cần tốn quá nhiều thời gian, công sức.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 26 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 42 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh