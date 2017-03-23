Đặt TV chỗ này đừng hỏi tại sao vợ chồng cứ bất hòa, lục đục mãi

Khi bài trí nhà cửa, nhiều chị em vô tư nghĩ rằng chỉ gần gọn gàng, ngăn nắp và tiện là được. Họ không biết rằng, ngoài những yếu tố ấy thì việc tránh những đại kỵ trong phong thủy cũng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí gia đình.

Suốt 8 tiếng cắm mặt vào màn hình máy tính ở công sở, về đến nhà thay vì trò chuyện sán sẻ với nhau những điều thú vị đã diễn ra thì hai vợ chồng lại tiếp tục... cắm mặt vào TV. Lâu dần, khi hai bạn không còn sự chia sẻ, thấy hiểu nhau nữa thì chuyện vợ chồng bất hòa thậm chí chán nhau là điều dễ hiểu.

Chưa kể, về mặt phong thủy màn hình TV sau khi tắt sẽ trở thành một tấm gương. Nếu đặt gương xung chiếu vào giường ngủ đồng nghĩa với việc mọi sinh hoạt trên giường, như có một người thứ ba đang quan sát vợ chồng bạn vậy. Điều này vô tình tạo nên cảm giác bất an, không thoải mái. Lâu dần, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ lên đời sống vợ chồng của gia chủ.

Vậy nên, hãy mang chiếc TV ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức nếu không muốn vợ chồng sớm chia tay.

Như việc không nên để những món đồ không rõ lai lịch trong nhà, hay việc nên treo 1 tấm gương bát quái trước của nhà nếu cửa nhà mình đối diện nhà hàng xóm... Treo gương, hay đặt gương tưởng dễ nhưng không hề đơn giản. Bạn có thể treo gương trong nhà tắm, phòng thay đồ,… nhưng tuyệt đối đừng đặt gương ở những nơi này nếu không muốn vợ chồng sớm chia ly.

Không chỉ đối với gương ở tủ quần áo, ngay cả với gương của bàn trang điểm hay gương cầm tay cũng vậy. Dù kích thước gương lớn hay bé thì bạn tuyệt đối không được để gương chiếu thẳng vào giường ngủ.

Ngoài việc kiêng kỵ đặt gương trong phòng ngủ, các chị em nên quan tâm đến đặt thêm cây cảnh trong nhà để cải tạo không gian sống.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng khi trở về nhà chỉ cần nhìn thấy một không gian xanh mát sẽ giúp cho đầu óc được thư giản. Tinh thần có thoải mái thì tâm trạng mới khấp khởi, qua đó vợ chồng sẽ khó mà hục hặc với nhau được.