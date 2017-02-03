Đặt thứ này trong phòng ngủ không cần đuổi muỗi cũng tự động tránh xa

Hầu như ai trong chúng ta cũng biết đến những căn bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra đó là sốt rét, sốt xuất huyết, gần đây nhất là dịch Zika do muỗi lây truyền rất nguy hại cho sức khỏe con người. Do đó, trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại thuốc diệt muỗi bằng hóa chất hoặc các loại máy diệt muỗi bằng sóng siêu âm. Tuy nhiên, những loại hóa chất và sóng điện từ của các sản phẩm này cũng gây ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe con người. Do đó, chúng ta có thể thay thế bằng những phương pháp diệt muỗi hiệu quả từ thiên nhiên.

Dầu gió là một sản phẩm rất thông dụng với gia đình Việt, hầu như trong nhà nào cũng có sẵn một lọ dầu để phòng khi trái gió trở trời. Khi bị muỗi đốt, chúng ta có thể dùng dầu gió để giảm ngứa và sưng tấy. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng dầu gió để ngăn cản muỗi vào nhà rất hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản, bạn có thể dùng dầu gió thoa lên người sau khi tắm xong muỗi sẽ tránh xa người bạn ngay lập tức. Vì thành phần của dầu gió được làm chủ yếu từ bạc hà nên muỗi sẽ không dám lại gần.

Ngoài cách thoa lên người, chúng ta còn có thể dùng một lọ dầu gió đặt ở cửa phòng để tránh muỗi bay vào phòng. Lưu ý khi đặt lọ dầu gió trong phòng phải đặt ở những nơi cao ráo, tránh xa tầm tay trẻ em.

Để tránh gây hại cho trẻ em, có thể thay thế bằng cách nhỏ vài giọt dầu gió lên cánh quạt máy trong phòng. Phương pháp này vừa đơn giản lại rất an toàn với mọi thành viên trong gia đình nhất là trẻ em.

Diệt muỗi bằng sả, vỏ cam quýt

Ngoài sử dụng dầu gió, chúng ta còn có thể sử dụng những nguyên liệu đơn giản như sả hay vỏ cam, quýt để đuổi muỗi cũng rất hiệu quả. Vì trong sả có chứa thành phần khiến muỗi khi ngửi phải sẽ bị mất phương hướng không tìm thấy phương hướng để hút máu người để hút máu. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần mua một bó sả tươi sau đó về đập dập rồi để trong nhà vệ sinh hoặc góc phòng là được.

Đối với những gia đình có khu vườn nhỏ, có thể trồng thêm vài bụi sả vừa dùng để làm gia vị món ăn, vừa dùng để đuổi muỗi.

Sau khi ăn cam, quýt thay vì vứt bỏ vỏ của chúng, bạn có thể tận dụng lại bằng cách phơi khô vỏ của chúng rồi đốt chúng vào buổi tối. Phương pháp này không chỉ giúp đuổi muỗi hiệu quả mà còn mang lại cho nhà bạn hương thơm dễ chịu.