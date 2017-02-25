Đặt thứ này dưới chân giường để sớm gặp được ‘người trong mộng’, hôn nhân viên mãn

Đời sống 25/02/2017 15:19

Ai trong chúng ta cũng mong muốn sẽ gặp được người trong mộng, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc đến cuối đời, nhưng để làm được điều đó không phải chuyện dễ dàng.

Mặc dù phong thủy không phải là yếu tố quyết định mọi chuyện, nhưng nó cũng góp phần giúp cuộc sống con người thêm dễ dàng hơn rất nhiều. Dưới đây, là một số mẹo phong thủy nhỏ có thể giúp hôn nhân và tình yêu gặp được nhiều thuận lợi.

Đặt hộp gỗ chứa tờ giấy ước nguyện dưới chân giường

Đặt thứ này dưới chân giường để sớm gặp được ‘người trong mộng’, hôn nhân viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan điểm phong thủy, chúng ta càng xác định rõ những gì mà mình muốn thì điều đó sẽ càng dễ trở thành hiện thực. Nếu gia chủ mong muốn mình sớm ngày gặp được người trong mộng như ý, thì hãy dùng mực đỏ viết lên tờ giấy trắng tất cả các phẩm chất mà mình mong muốn có được ở nửa kia. Sau đó, đặt tờ giấy vào chính giữa hai tấm ảnh hoa mẫu đơn rồi bỏ vào một chiếc hộp. Quan trọng nhất, phải đặt chiếc hộp đúng vị trí để phát huy công dụng của nó. Vị trí tốt nhất là chân giường có vị trí xéo với cửa chính phòng ngủ.

Đặt hoa đào trong phòng ngủ

Đặt thứ này dưới chân giường để sớm gặp được ‘người trong mộng’, hôn nhân viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc đặt hộp gỗ chứa tờ giấy ước nguyện dưới chân giường, gia chủ có thể đặt vào phòng ngủ một chậu hoa đào để gia tăng đào vận. Hướng đặt tốt nhất là hướng Đông Nam của ngôi nhà, vì đây là hướng liên quan đến tình duyên gia chủ. Đặt hoa đào trong phòng ngủ không chỉ giúp những người cô đơn tìm gặp một nửa của mình mà còn giúp các cặp đôi yêu nhau sớm về chung một nhà, gia tăng hạnh phúc của các cặp vợ chồng, gia đình ngày càng êm ấm.

Dọn dẹp gầm giường

Đặt thứ này dưới chân giường để sớm gặp được ‘người trong mộng’, hôn nhân viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gầm giường thường là một nơi bị bỏ qua trong nhà vì nghĩ đó là một nơi không quan trọng, không gây ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống gia chủ. Nhưng thực chất, nơi này cũng có vai trò quan trọng không kém những nơi khác trong gia đình, nêu chúng ta không thường xuyên dọn dẹp không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn ảnh hưởng đến tài vận, hạnh phúc gia đình.

Trước hết, khi gầm giường để lâu ngày không dọn dẹp dễ phát sinh nhiều bụi bẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài vật gây hại phát triển, lây nhiễm những căn bệnh nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình. Trong phong thủy, khi một nơi không khí không thể lưu thông cũng giống như nguồn năng lượng trong nhà bị tắc nghẽn, khiến tài vận và tình duyên không gặp nhiều may mắn. Do đó, nên thường xuyên dọn dẹp những khu vực này để không ảnh hưởng đến phong thủy gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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