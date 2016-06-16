Đặt ở đâu để biến tủ lạnh thành “kho của” hút tài lộc?

Đời sống 16/06/2016 09:40

Ít người biết rằng nếu phạm phải những kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh thì gia chủ sẽ gặp vận hạn đến khó ngờ.

Đặt ở đâu để biến tủ lạnh thành “kho của” hút tài lộc? - Ảnh 1

Nên đặt tủ lạnh ở nhà bếp

Tủ lạnh thuộc hành Kim, trong khi nhà bếp thuộc mệnh Hỏa, nơi vượng Hỏa cần có Kim để cân bằng âm dương. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn có thể tùy tiện đặt tủ lạnh ở đâu trong nhà bếp cũng được.

Cụ thể, khi sắp xếp bạn tuyệt đối không đặt tủ lạnh đối diện hoặc quá gần bếp bởi khí nóng của bếp tỏa ra khi sử dụng và hơi lạnh thoát ra khi mở cửa tủ lạnh xung khắc nhau quá mạnh nên gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia chủ. Đặc biệt, trong nhà bếp không được đặt 2 chiếc tủ lạnh cùng lúc vì tăng Kim trong nhà như vậy sẽ dẫn đến hung vận và gia chủ dễ gặp rủi ro.

Phong thủy học gọi tủ lạnh là “Tài khố” (Kho của). Vì vậy, nếu tủ lạnh đặt trong phòng khách thì tuyệt đối không kê tủ chéo góc hoặc đối diện với cửa ra vào bởi như vậy sẽ khiến tài lộc, của cải không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Đặt ở đâu để biến tủ lạnh thành “kho của” hút tài lộc? - Ảnh 2

Không được đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh

Để tiết kiệm không gian, nhiều người vẫn vô tư đặt luôn lò vi sóng trên nóc tủ lạnh mà không biết rằng  đây là điều tối kỵ, phạm phong thủy. Theo phong thủy, lò vi sóng là Hỏa, đặt trên nóc tủ lạnh là Kim thì dẫn đến tương xung. Như vậy khó tránh khỏi việc sức khỏe suy yếu, nảy sinh xung đột trong gia đình.

Tốt nhất, trên đầu tủ lạnh bạn nên để thông thoáng, không nên đặt gì lên đó để thu hút lộc cho “Tài khố. 

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Từ khóa:   phong thuỷ mẹo hay

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