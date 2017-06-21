Đặt máy giặt đúng chỗ, rước tài lộc vào nhà

Vậy chỗ nào trong nhà không thích hợp để đặt máy giặt theo phong thủy? Hãy tránh ngay các vị trí dưới đây:

Sự xuất hiện của máy giặt đem tới nhiều tiện lợi và trở thành một vật dụng không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng chúng cũng có thể ảnh hưởng đến tài vận và may mắn của gia chủ.

Theo Ngũ hành, máy giặt có tính Thủy sẽ kỵ với tính Hỏa của nhà bếp. Hơn nữa, quan niệm người xưa cho rằng bếp là tượng trưng cho tài lộc và sự ấm cúng trong gia đình. Cho nên, việc đặt máy giặt trong phòng bếp sẽ gây ra xung khắc và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia chủ.

Ban công

Ban công là nơi thoáng mát và sạch sẽ, thích hợp để đặt máy giặt. Nhưng xét về góc độ phong thủy, ban công lại là nơi đại cấm kị, không thích hợp đặt các vật tạp và đồ nội thất. Nếu đặt máy giặt ở đây sẽ che khuất đi ánh sáng, không có lợi cho sự lưu thông của không khí và ánh sáng trong căn nhà.

Nếu chủ nhà muốn thuận tiện cho việc phơi quần áo thì nên chọn góc phía Đông Nam hoặc chính Đông. Ngoài ra, máy giặt thuộc Thủy tốt nhất hướng về phía đường lớn, nhà cao tầng để tránh tương xung.

Đặt ở phần tường bên phải của ngôi nhà

Khi chọn nơi để máy giặt, chủ nhà cần lưu ý không được đặt ở phần tường bên phải ngôi nhà. Bởi vì, đây là phương Bạch Hổ trái ngược với phần tường bên trái của nhà ở là Thanh Long. Hoạt động của máy giặt sẽ tạo nên cục diện “Bạch Hổ chèn ép Thanh Long” không cát lợi cho gia chủ.

Vị trí đặt máy giặt đúng phong thủy

Hướng Nam trong nhà vệ sinh: hướng Nam thuộc hỏa trong khi nhà vệ sinh là âm hỏa. Chính vì vậy, nó có tác dụng tương sinh giúp không khí trong gia đình luôn được hòa thuận.

Hướng Đông hoặc Đông Nam: đây là hướng được coi là cát lợi cho hai vợ chồng thuộc mạng Mộc.

*Thông tin mang tính tham khảo.