Đắt gấp 10 lần RI6 nhưng giống sầu riêng Musang King giá trên trời 400-500.000/kg lại được săn đón, ai cũng muốn mua

Nhắc đến sầu riêng, loại quả vốn được mệnh danh là “vua không ngai”, hương thơm ngon đặc biệt và là đặc sản của vùng nhiệt đới được nhiều người ưa chuộng. Trong 60 chủng loại sầu riêng, Musang King lại được tìm và săn đón dù giá thành rất cao khiến nhiều người tò mò. Nếu mua tại vườn, giá thành loại sầu này vào khoảng 300-400.000/kg và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giữa muôn vàn giống sầu riêng đang có giá thành ổn định, thậm chí bị hạ thấp giá vì đã vào vụ mùa như Ri6, Monthong (giá khoảng 50-60k/kg), Musang King có giá cao hơn gấp 10 lần lên đến 500.000/kg nhưng vẫn cháy hàng.

Với những người thưởng thức, loại quả này có hương vị thơm ngon và đặc biệt đạt tiêu chuẩn về chất lượng như: “cơm vàng, hạt lép, sánh dẻo và đặc biệt không có xơ”. Hầu hết với giống trái này, quả cho phần cơm dày, ít bị hư, màu rất đẹp và ăn cực kì ngon miệng. Tóm lại, với mỗi trái sầu đậu khoảng từ 3kg, trái sầu riêng gốc Malay này rất đáng thưởng thức.

Theo đó, chủ nhà vườn và những người có kinh nghiệm trong việc trồng sầu riêng hết lòng khen ngợi Musang King. Giống sầu có nguồn gốc từ Malaysia vốn dĩ đã được phát triển rất lâu tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long với kĩ thuật canh tác không quá phức tạp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho hay, sầu riêng Musang King cho trái không nhiều. Mặc dù đã nghiên cứu, tìm hiểu nhưng các chủ nhà vườn chưa rõ nguyên nhân. Giống sầu này hiện vẫn chưa được nhân giống nhiều nơi. Hơn nữa, với giá thành khá cao như trên, giống sầu này vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu thị trường nếu muốn phát triển hơn nữa. Bạn đã từng thưởng thức vị sầu riêng này chưa?

Bí quyết chọn những trái sầu riêng thơm ngon, đáng tiền

Chọn những trái sầu già: Bí quyết chọn trái sầu riêng già với mùi hương thơm nồng, không gượng ép. Dù ở khoảng cách xa, bạn vẫn nghe được hương thơm khá “đậm” không lẫn đi đâu được.

Bạn có thể chọn cách gõ nhẹ bằng cây tre hoặc lắc lên: Sầu riêng có tiếng "bịch bịch" hay âm thanh phát ra đục chứng tỏ quả đó có phần cơm dày dặn, chất lượng. Ngược lại, với âm thanh nhẹ hoặc rỗng thì quả kém chất lượng.

Lựa cuống sầu riêng tươi, còn nhựa: Lúc này quả còn mới và rất ngon, không nhiễm hóa chất. Tránh chọn những quả cuống héo và gãy vì khó biết được thời gian của loại quả này.

Xem màu sắc sầu riêng: Bạn có thể xem màu vỏ sầu xanh rêu, hơi ửng vàng. Tránh chọn những quả sầu riêng có màu ngả vàng và có dấu hiệu mềm nhũn, đó là dấu hiệu của quả bị ép chín.

Bạn có thể xem gai sầu riêng: Gai nở đều, đầu hơi tròn, xanh. Tránh chọn các loại quả có gai sậm, nhọn và mềm vì cũng có thể sẽ bị hái sớm hoặc ngâm thuốc. Bên cạnh đó, một quả sầu riêng đầy đặn, có phần eo tròn ủm, đều sẽ có được múi sầu ngon, to. Khi chín, quả này sẽ rất dễ tách.