Đặt bàn thờ Thần Tài đúng cách đón tài lộc vào nhà

Đời sống 29/06/2017 20:48

Theo quan niệm của người Việt, Thần Tài là vị thần tượng trưng cho tài lộc, của cải và sự may mắn về tiền bạc. Chính vì vậy, khi thờ cúng, gia chủ cũng nên lưu ý đến vị trí đặt bàn thờ để tránh gặp phải điều xui rủi.

Nhắc đến Thần Tài, chúng ta đều nghĩ ngay đến vị thần mang lại tiền bạc, của cải và sự giàu sang cho mọi gia đình. Vì thế, tục lệ thờ cúng Thần Tài từ lâu đã trở thành nét văn hóa của một bộ phận không nhỏ người Việt, nhất là những người kinh doanh hay làm ăn buôn bán.

Dù vậy, không phải ai cũng biết cách đặt bàn thờ đúng vị trí. Hãy tham khảo ngay những nơi thích hợp đặt bàn thờ để đón may mắn và tài lộc vào nhà:

Đặt bàn thờ Thần Tài đúng vị trí đón tài lộc vào nhà
Thần Tài là vị thần tượng trưng cho tài lộc, của cải được nhiều người Việt thờ cúng với mong muốn nhận được sự giàu sang và may mắn trong buôn bán, kinh doanh - Ảnh: Internet

Đặt ngay trên nền nhà

Vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Thần Tài đó là không treo trên cao mà phải để ngay trên nền nhà. Nhưng lưu ý trong quá trình thờ cúng, chúng ta nên giữ sạch sẽ, lau chùi thường xuyên bằng nước sạch. Khi trời mưa to, gia chủ nên bê tượng Thần Tài, Ông Địa, Ông Cóc cho vào một cái thau và tắm mưa ngoài trời khoảng 15 phút rồi thỉnh vào lau khô, xịt nước thơm và thắp hương.

Đặt bàn thờ Thần Tài đúng vị trí đón tài lộc vào nhà
Vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Thần Tài đó là không treo trên cao mà phải để ngay trên nền nhà - Ảnh: Internet

Ở vị trí quan sát được sự ra vào của khách

Trong phong thủy, có 2 hướng được cho là thuận lợi mà gia chủ nên chọn khi đặt bàn thờ. Một là theo hướng tốt của chủ nhà hoặc hướng đón khí (lộc) bên ngoài khi vào nhà. Chúng ta có thể lấy các cung Thiên Lộc, Quý Nhân để có thể thu nhận được nhiều tài lộc.

Cung Thiên Lộc

Thiên Lộc là phương Lâm quan của Tuế Can. Nhà có cửa chính nằm trong cung Thiên Lộc rất tốt vì gia chủ có thể nhận sự may mắn. Bàn thờ Thần Tài nếu chọn đặt ở cung Thiên Lộc sẽ mang đến nhiều tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài sản ngày càng tăng... Hơn nữa, hướng này còn khiến chủ nhà có tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn phát đạt... 

Bên cạnh đó, trước khi chọn hướng an vị bàn thờ Thần Tài, gia chủ cũng nên tham khảo để tránh các hướng có ảnh hưởng của sao Không Vong, Tử, Tuyệt sẽ dẫn đến khí tán, tài không tụ, có lộc cũng như không. 

Cung Quý Nhân

Quý Nhân Thiên Ất là vị Thần đứng đầu cát Thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động. Nếu đặt bàn thờ Thần Tài vào cung Quý Nhân thì gia đạo sẽ được bình an, hỷ khí đầy nhà, làm ăn buôn bán may mắn, gặp dữ hóa lành...

Cung Thiên Lộc tại hướng Đông Nam, cung Quý Nhân tại hướng Tây Bắc. Trước lúc quyết định an vị bàn thờ Thần Tài, gia chủ phải sử dụng la bàn để xác định rõ vị trí 2 cung này và phụ thuộc theo tuổi.

Sau khi đặt bàn thờ, tốt nhất nên có sự chuẩn bị cẩn thận, mặt trước bàn thờ phải thoáng mát, sạch sẽ và lúc nào cũng để sẵn một lọ hoa tươi.

Đặt bàn thờ Thần Tài đúng vị trí đón tài lộc vào nhà
Khi đặt bàn thờ cần xác định hướng và phụ thuộc vào độ tuổi của gia chủ để tránh gặp xui xẻo và kém may mắn - Ảnh: Internet

* Lưu ý:

Những sai lầm thường gặp khi bài trí bàn thờ Thần Tài

- Bát hương và tượng Thần Tài, Thổ Địa không chùi rửa sạch sẽ hoặc quên lau nước gừng trước khi thờ cúng.

- Bát hương không có cốt chữ nho, không có gói Thất Bảo hoặc không rõ bên trong có gì mà vẫn thờ cúng.

- Không có bùa cầu tài và bài vị chữ nho bằng gương.

- Chưa xem kỹ hướng hoặc coi tuổi mà đã đặt ban thờ. Điều này là không nên vì có thể trúng đại kỵ bản mệnh gia chủ như Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Họa Hại, Ngũ Quỷ gây hao hụt tài lộc.

- Khu vực thờ cúng bừa bãi, không lau dọn sạch sẽ bàn thờ, bụi bặm, thiếu trang nghiêm…

- Bàn thờ Thần Tài tuyệt đối không thể thiếu 3 hũ gạo, muối và nước. Đặc biệt, chủ nhà cần chú ý để không quên bát nước Minh Đường Tụ Thủy.

- Tránh đặt ngay dưới hoặc đối diện đèn, gương, nhà vệ sinh, chậu rửa tay, quá nhiều ánh sáng…

- Bộ đồ sứ thờ có màu xung khắc với bản mệnh như gia chủ mệnh Hỏa hoặc Thổ không dùng bát hương màu xanh thuộc Thủy. 

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   bàn thờ bàn thờ thần tài ông địa vị trí đặt bàn thờ thần tài

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 48 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 48 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?