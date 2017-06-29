Đặt bàn thờ Thần Tài đúng vị trí đón tài lộc vào nhà

Dù vậy, không phải ai cũng biết cách đặt bàn thờ đúng vị trí. Hãy tham khảo ngay những nơi thích hợp đặt bàn thờ để đón may mắn và tài lộc vào nhà:

Nhắc đến Thần Tài, chúng ta đều nghĩ ngay đến vị thần mang lại tiền bạc, của cải và sự giàu sang cho mọi gia đình. Vì thế, tục lệ thờ cúng Thần Tài từ lâu đã trở thành nét văn hóa của một bộ phận không nhỏ người Việt, nhất là những người kinh doanh hay làm ăn buôn bán.

Vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Thần Tài đó là không treo trên cao mà phải để ngay trên nền nhà. Nhưng lưu ý trong quá trình thờ cúng, chúng ta nên giữ sạch sẽ, lau chùi thường xuyên bằng nước sạch. Khi trời mưa to, gia chủ nên bê tượng Thần Tài, Ông Địa, Ông Cóc cho vào một cái thau và tắm mưa ngoài trời khoảng 15 phút rồi thỉnh vào lau khô, xịt nước thơm và thắp hương.

Ở vị trí quan sát được sự ra vào của khách

Trong phong thủy, có 2 hướng được cho là thuận lợi mà gia chủ nên chọn khi đặt bàn thờ. Một là theo hướng tốt của chủ nhà hoặc hướng đón khí (lộc) bên ngoài khi vào nhà. Chúng ta có thể lấy các cung Thiên Lộc, Quý Nhân để có thể thu nhận được nhiều tài lộc.

Cung Thiên Lộc

Thiên Lộc là phương Lâm quan của Tuế Can. Nhà có cửa chính nằm trong cung Thiên Lộc rất tốt vì gia chủ có thể nhận sự may mắn. Bàn thờ Thần Tài nếu chọn đặt ở cung Thiên Lộc sẽ mang đến nhiều tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài sản ngày càng tăng... Hơn nữa, hướng này còn khiến chủ nhà có tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn phát đạt...

Bên cạnh đó, trước khi chọn hướng an vị bàn thờ Thần Tài, gia chủ cũng nên tham khảo để tránh các hướng có ảnh hưởng của sao Không Vong, Tử, Tuyệt sẽ dẫn đến khí tán, tài không tụ, có lộc cũng như không.

Cung Quý Nhân

Quý Nhân Thiên Ất là vị Thần đứng đầu cát Thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động. Nếu đặt bàn thờ Thần Tài vào cung Quý Nhân thì gia đạo sẽ được bình an, hỷ khí đầy nhà, làm ăn buôn bán may mắn, gặp dữ hóa lành...

Cung Thiên Lộc tại hướng Đông Nam, cung Quý Nhân tại hướng Tây Bắc. Trước lúc quyết định an vị bàn thờ Thần Tài, gia chủ phải sử dụng la bàn để xác định rõ vị trí 2 cung này và phụ thuộc theo tuổi.

Sau khi đặt bàn thờ, tốt nhất nên có sự chuẩn bị cẩn thận, mặt trước bàn thờ phải thoáng mát, sạch sẽ và lúc nào cũng để sẵn một lọ hoa tươi.

* Lưu ý:

Những sai lầm thường gặp khi bài trí bàn thờ Thần Tài

- Bát hương và tượng Thần Tài, Thổ Địa không chùi rửa sạch sẽ hoặc quên lau nước gừng trước khi thờ cúng.

- Bát hương không có cốt chữ nho, không có gói Thất Bảo hoặc không rõ bên trong có gì mà vẫn thờ cúng.

- Không có bùa cầu tài và bài vị chữ nho bằng gương.

- Chưa xem kỹ hướng hoặc coi tuổi mà đã đặt ban thờ. Điều này là không nên vì có thể trúng đại kỵ bản mệnh gia chủ như Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Họa Hại, Ngũ Quỷ gây hao hụt tài lộc.

- Khu vực thờ cúng bừa bãi, không lau dọn sạch sẽ bàn thờ, bụi bặm, thiếu trang nghiêm…

- Bàn thờ Thần Tài tuyệt đối không thể thiếu 3 hũ gạo, muối và nước. Đặc biệt, chủ nhà cần chú ý để không quên bát nước Minh Đường Tụ Thủy.

- Tránh đặt ngay dưới hoặc đối diện đèn, gương, nhà vệ sinh, chậu rửa tay, quá nhiều ánh sáng…

- Bộ đồ sứ thờ có màu xung khắc với bản mệnh như gia chủ mệnh Hỏa hoặc Thổ không dùng bát hương màu xanh thuộc Thủy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.