Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đời sống 29/07/2026 15:46

CSGT xác định, nữ tài xế điều khiển ôtô Land Rover với tốc độ 156 km/h tại đoạn đường chỉ cho phép chạy tối đa 80 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 28/7, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt chị N.T.T.T. (35 tuổi, trú Lào Cai) vì điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với lỗi vi phạm này, chị T. bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Danh tính nữ tài xế lái Land Rover chạy 156 km/h trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh 1
Nữ tài xế chạy quá tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cao - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, lúc 9h43 ngày 26/7, chị N.T.T.T. điều khiển ô tô Land Rover mang biển kiểm soát 24A-179.XX lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tốc độ 156 km/h.

Tại đoạn đường này, tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h. Như vậy, nữ tài xế đã điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định 76 km/h.

Căn cứ kết quả ghi nhận từ thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về tốc độ trên từng tuyến đường, đặc biệt là đường cao tốc. Hành vi chạy quá tốc độ không chỉ bị xử phạt nghiêm theo quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của chính người lái và những người tham gia giao thông khác.

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