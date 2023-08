Cụ thể, khoảng 16h45 ngày 20/8, người thân phát hiện dép của bà Lê Thị B. (SN 1978; ngụ thôn Lê Ninh, xã Hồng Bắc) bỏ ở gần giếng trong nhà nên đi tìm xung quanh xã nhưng không phát hiện và đã trình báo cơ quan công an.

Nghi vấn của gia đình là B. rơi xuống giếng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện A Lưới phối hợp Công an xã Hồng Bắc đã phát hiện thi thể bà B nên đưa lên. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện A Lưới, phối hợp với VKSND huyện khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y xác định nguyên nhân chết.