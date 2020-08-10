Đặng Trang - Thoát khỏi hình tượng hot girl để trở thành doanh nhân thành đạt

Khá thừa lời khi khen Đặng Trang - Giám Đốc Chang Beauty Center kiêm CEO Công Ty BĐS Chang Land là mẫu phụ nữ vừa quyến rũ, xinh đẹp, thông minh vừa tài năng, bản lĩnh, quyết đoán. Trên con đường xây dựng tên tuổi, cô đã gặt hái cho mình rất nhiều thành công từ khi còn rất trẻ. Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 17 tuổi, khi đó Đặng Trang vừa học nghề vừa làm nhân viên Spa, vài năm sau đó cô tích lũy được số vốn nhỏ tự mở thương hiệu riêng, trải qua nhiều khó khăn thử thách để gây dựng nên thương hiệu Chang Beauty Center vang dội như ngày hôm nay, và gần đây nhất là công ty Bất Động Sản Chang Land, Đặng Trang cho biết cô cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Đặng Trang là cái tên không còn quá xa lạ với những tín đồ yêu thích làm đẹp tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Trước đó chị cũng đã từng nổi tiếng với nhiều danh xưng khác nhau như hotgirl, phù thủy sắc đẹp... nhưng sau này khi thoát khỏi những hình tượng ấy trở thành nữ doanh nhân thành đạt, Đặng Trang vẫn giữ được sức hút mãnh liệt để trở thành "hiện tượng" cho giới trẻ noi theo. Một học viên tại Chang Beauty Center cho biết: Nếu ví "Nghề làm đẹp" như một con tàu chở đầy sự tin và quyến rũ cho phái nữ thì Đặng Trang chính là vị thuyền trưởng đầy bản lĩnh đã chèo lái con thuyền đi đúng hướng vượt sóng ra khơi". Quả thật, khi nhắc tới Chang Beauty - nơi đã sản sinh ra rất nhiều thế hệ chủ Spa, thẩm mỹ viện theo học tại đây, ai nấy đều cảm thấy đầy tự hào và xem Chang Beauty chính là ngôi nhà thứ hai đã giúp họ vượt qua rào cản bản thân để xây dựng sự nghiệp vững chắc.

Lấy thế mạnh là làm đẹp bằng công nghệ dẫn đầu xu hướng, tại Chang Beauty Center luôn biết cách cập nhật những phương pháp làm đẹp mới nhất, an toàn nhất để phục vụ nhu cầu của mọi người – điều mà các quốc gia làm đẹp như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... đang làm chủ cuộc chơi. Vì thế tại Chang Beauty Center luôn được phái đẹp mệnh danh là thiên đường của sắc đẹp. Hiện tại Chang Beauty Center đưa ra các chương trình tư vấn chăm sóc làm đẹp hàng đầu như: Phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi cấu trúc và bán cấu trúc, cắt mí mắt, mở góc mắt, filler, giảm béo bằng công nghệ, chăm sóc và điều trị da...Những liệu trình này sẽ được kết hợp với các Bác sĩ chuyên khoa thực hiện tại Bệnh viện uy tín. Ngoài ra với tốc độ tăng trưởng của thị trường chăm sóc sắc đẹp đáng kinh ngạc như hiện nay thì việc lựa chọn một thương hiệu uy tín và phù hợp với túi tiền luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em, vì thế tại Chang Beauty Center luôn đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như “làm đẹp trả góp với lãi suất 0 đồng; vừa làm đẹp vừa tầm soát ung thư do Chang Beauty ký kết với Viện Y học thực hiện”...; tất cả đều nhằm thu hút khách hàng để hỗ trợ học viên nâng cao tay nghề vừa giúp khách hàng an tâm làm đẹp không lo về giá…

Với chiến lược kinh doanh lấy chất lượng đi đầu và sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ trong kinh doanh, Doanh nhân Đặng Trang đã tự học hỏi và tìm hiểu thêm nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau để phục vụ cho các thượng đế từ đó huấn luyện cho các học viên có thể tự thực hiện trên khách hàng của mình. Nhờ sự uy tín và tận tâm trong nghề nên dù thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt thế nào thì Chang Beauty Center vẫn luôn được khách hàng truyền miệng và lựa chọn đến làm đẹp ngày một đông hơn.

Chinh phục thị trường Bất Động Sản

Sau gần 5 năm có mặt trên bản đồ làm đẹp, có thể nói Chang Beauty Center đã gần như vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh để vươn lên dẫn đầu thị trường làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ. Vì vậy thừa thắng xông lên, cô nàng 9x tài năng Đặng Trang tiếp tục cho ra mắt thương hiệu Bất Động Sản mang tên mình. Có thể nói Chang Land đã đạt được nhiều kỳ vọng khi chưa đầy một năm ra mắt, thương hiệu này đã là tạo nên những thành tích ấn tượng ban đầu ấn tượng. Trong thời gian tới, Chang Land sẽ tiếp tục phân phối và phát triển các dự án Biệt thự, chung cư, nhà ở tại nội và ngoại thành TPHCM. "Tuy có phần ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang gây ra nhưng so với các lĩnh vực khác, Bất Động Sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn nhất", Doanh nhân Đặng Trang cho biết thêm.

Tuy sở hữu diện mạo nhỏ nhắn nhưng Đặng Trang luôn tỏa ra một sức hút chứa đầy nội lực khiến người đối diện không thể nào rời mắt. Mới đây nhất cô nàng còn vừa tung ra bộ ảnh vô cùng xinh đẹp nhằm chứng minh một niềm đam mê bền vững với nghề: yêu cái đẹp và thích làm cho những người phụ nữ ngày càng đẹp hơn. Nữ doanh nhân Đặng Trang còn khiến nhiều người thán phục bởi ngoài vẻ xinh đẹp, tài năng ra chị còn có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng chính năng lực thực tại của mình, chị nói: Cuộc đời có muôn vàn cách sống, với tôi cuộc sống này sẽ hoàn hảo hơn nếu biết học cách cho đi.