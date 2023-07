Đặng Trang - Thoát khỏi hình tượng hot girl để trở thành doanh nhân thành đạt

Lấy thế mạnh là làm đẹp bằng công nghệ dẫn đầu xu hướng, tại Chang Beauty Center luôn biết cách cập nhật những phương pháp làm đẹp mới nhất, an toàn nhất để phục vụ nhu cầu của mọi người – điều mà các quốc gia làm đẹp như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... đang làm chủ cuộc chơi. Vì thế tại Chang Beauty Center luôn được phái đẹp mệnh danh là thiên đường của sắc đẹp. Hiện tại Chang Beauty Center đưa ra các chương trình tư vấn chăm sóc làm đẹp hàng đầu như: Phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi cấu trúc và bán cấu trúc, cắt mí mắt, mở góc mắt, filler, giảm béo bằng công nghệ, chăm sóc và điều trị da...Những liệu trình này sẽ được kết hợp với các Bác sĩ chuyên khoa thực hiện tại Bệnh viện uy tín. Ngoài ra với tốc độ tăng trưởng của thị trường chăm sóc sắc đẹp đáng kinh ngạc như hiện nay thì việc lựa chọn một thương hiệu uy tín và phù hợp với túi tiền luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em, vì thế tại Chang Beauty Center luôn đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như “làm đẹp trả góp với lãi suất 0 đồng; vừa làm đẹp vừa tầm soát ung thư do Chang Beauty ký kết với Viện Y học thực hiện”...; tất cả đều nhằm thu hút khách hàng để hỗ trợ học viên nâng cao tay nghề vừa giúp khách hàng an tâm làm đẹp không lo về giá…

Với chiến lược kinh doanh lấy chất lượng đi đầu và sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ trong kinh doanh, Doanh nhân Đặng Trang đã tự học hỏi và tìm hiểu thêm nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau để phục vụ cho các thượng đế từ đó huấn luyện cho các học viên có thể tự thực hiện trên khách hàng của mình. Nhờ sự uy tín và tận tâm trong nghề nên dù thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt thế nào thì Chang Beauty Center vẫn luôn được khách hàng truyền miệng và lựa chọn đến làm đẹp ngày một đông hơn.

Chinh phục thị trường Bất Động Sản

Sau gần 5 năm có mặt trên bản đồ làm đẹp, có thể nói Chang Beauty Center đã gần như vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh để vươn lên dẫn đầu thị trường làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ. Vì vậy thừa thắng xông lên, cô nàng 9x tài năng Đặng Trang tiếp tục cho ra mắt thương hiệu Bất Động Sản mang tên mình. Có thể nói Chang Land đã đạt được nhiều kỳ vọng khi chưa đầy một năm ra mắt, thương hiệu này đã là tạo nên những thành tích ấn tượng ban đầu ấn tượng. Trong thời gian tới, Chang Land sẽ tiếp tục phân phối và phát triển các dự án Biệt thự, chung cư, nhà ở tại nội và ngoại thành TPHCM. "Tuy có phần ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang gây ra nhưng so với các lĩnh vực khác, Bất Động Sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn nhất", Doanh nhân Đặng Trang cho biết thêm.

Tuy sở hữu diện mạo nhỏ nhắn nhưng Đặng Trang luôn tỏa ra một sức hút chứa đầy nội lực khiến người đối diện không thể nào rời mắt. Mới đây nhất cô nàng còn vừa tung ra bộ ảnh vô cùng xinh đẹp nhằm chứng minh một niềm đam mê bền vững với nghề: yêu cái đẹp và thích làm cho những người phụ nữ ngày càng đẹp hơn. Nữ doanh nhân Đặng Trang còn khiến nhiều người thán phục bởi ngoài vẻ xinh đẹp, tài năng ra chị còn có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng chính năng lực thực tại của mình, chị nói: Cuộc đời có muôn vàn cách sống, với tôi cuộc sống này sẽ hoàn hảo hơn nếu biết học cách cho đi.