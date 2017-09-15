Đang dừng xe đứng bên đường trò chuyện, đôi tình nhân bị hai gã cướp uy hiếp, tấn công. Người nam bỏ chạy, để người yêu ở lại một mình. Hậu quả là chẳng những tiền mất mà tật còn mang khi người phụ nữ không chỉ bị kẻ cướp giật lấy điện thoại mà còn bị kẻ cướp... giở trò đồi bại.

Ngày 15/9, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Kép (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm; Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi; ngụ ấp Trung 2, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về hành vi cướp tài sản - theo thông tin trên báo Người lao động.

Sự việc trớ trêu xảy ra đối với một phụ nữ tên là Đ.T.T.D. (31 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) và bạn trai N.V.T. (37 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) vào lúc 21 giờ ngày 10/9 vừa qua. Cụ thể, trong lúc đôi tình nhân đang dừng xe bên đường trò chuyện thì ở một góc không xa, Kép và Tuấn bàn nhau thực hiện ý đồ cướp tài sản của hai người này.

Như kế hoạch tính toán, Tuấn chạy đến bất thần ra tay đánh anh T. Anh này bỏ chạy theo phản xạ. Còn lại, chị D. chịu trận một mình trên đường. Giật điện thoại của chị D. xong, đối tượng Kép thấy thời cơ thuận lợi nên tiện thể... hiếp dâm luôn nạn nhân nữ này.

Về phần T., chạy được một đoạn thì quay trở lại xin tha cho bạn gái mình. Hậu quả là T. bị đối tượng Kép dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu, phải đưa thêm 800.000 đồng tên cướp mới chịu để cho nữ nạn nhân T. đưa bạn trai rời khỏi hiện trường, tìm nơi chữa trị thương tích.

Bà ngoại bé gái bị ông nội, cha ruột hiếp dâm liên tục nhận tin nhắn bị dọa giết Dù vụ án ông nội, cha ruột hiếp dâm bé gái 11 tuổi đã khép lại nhưng bà Nguyễn Thị M. (bà ngoại bé Đ.) vẫn thấp thỏm lo sợ vì nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn dọa giết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-tam-su-thi-gap-cuop-ban-trai-tham-song-so-chet-bo-chay-de-lai-ban-gai-khien-xay-ra-cau-chuyen-dau-long-234696.html