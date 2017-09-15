Đang tâm sự thì gặp cướp, bạn trai 'tham sống sợ chết' bỏ chạy để lại bạn gái khiến xảy ra câu chuyện đau lòng

Đời sống 15/09/2017 19:48

Đang dừng xe đứng bên đường trò chuyện, đôi tình nhân bị hai gã cướp uy hiếp, tấn công. Người nam bỏ chạy, để người yêu ở lại một mình. Hậu quả là chẳng những tiền mất mà tật còn mang khi người phụ nữ không chỉ bị kẻ cướp giật lấy điện thoại mà còn bị kẻ cướp... giở trò đồi bại.

Ngày 15/9, Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) ra quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Kép (27 tuổi, ngụ khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về hành vi cướp tài sảnhiếp dâm; Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi; ngụ ấp Trung 2, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về hành vi cướp tài sản - theo thông tin trên báo Người lao động.

Sự việc trớ trêu xảy ra đối với một phụ nữ tên là Đ.T.T.D. (31 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) và bạn trai N.V.T. (37 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) vào lúc 21 giờ ngày 10/9 vừa qua. Cụ thể, trong lúc đôi tình nhân đang dừng xe bên đường trò chuyện thì ở một góc không xa, Kép và Tuấn bàn nhau thực hiện ý đồ cướp tài sản của hai người này.

Như kế hoạch tính toán, Tuấn chạy đến bất thần ra tay đánh anh T. Anh này bỏ chạy theo phản xạ. Còn lại, chị D. chịu trận một mình trên đường. Giật điện thoại của chị D. xong, đối tượng Kép thấy thời cơ thuận lợi nên tiện thể... hiếp dâm luôn nạn nhân nữ này. 

Đang tâm sự thì gặp cướp, bạn trai 'tham sống sợ chết' bỏ chạy để lại bạn gái khiến xảy ra câu chuyện đau lòng - Ảnh 1
 Bị bạn trai sợ bọn cướp bỏ lại một mình, nạn nhân nữ đau đớn vì bị một trong hai đối tượng xấu hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Về phần T., chạy được một đoạn thì quay trở lại xin tha cho bạn gái mình. Hậu quả là T. bị đối tượng Kép dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu, phải đưa thêm 800.000 đồng tên cướp mới chịu để cho nữ nạn nhân T. đưa bạn trai rời khỏi hiện trường, tìm nơi chữa trị thương tích.

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Từ khóa:   cướp tài sản hiếp dâm hiếp dâm phụ nữ

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