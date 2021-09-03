Đang ngủ trong nhà với bố mẹ, bé 4 tuổi ở Nghệ An bị sét đánh tử vong thương tâm

Đời sống 03/09/2021 13:15

Trong lúc cả gia đình đang say giấc, sét đánh bất ngờ khiến bé 4 tuổi không qua khỏi, người mẹ cũng bị thương nặng.

Thông tin từ Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An vào sáng 3/9, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đau lòng, một cháu bé 4 tuổi bị sét đánh tử vong.

Vào khoảng 21h ngày 2/9, trong khi đang ngủ, gia đình 3 người của anh Và Bá Mài (SN 1994) ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong bị sét đánh. Sự việc khiến cháu bé Và Bá Cò (SN 2017), con anh Mài tử vong tại chỗ, vợ anh Mài là chị Vừ Y Mài (SN 1990) cũng bị thương, cháy sém vai.

Theo Chủ tịch xã Tri Lễ,  những ngày gần đây ở địa bàn xã xuất hiện mưa to, kèm theo sấm chớp, tia sét xuất hiện rất nhiều.

"Ở bản Mường Lống vẫn chưa có điện lưới không hiểu sao sét vẫn đánh ở đây thường xuyên. Bản này đường đi lại khó khăn, gia nan vất vả, bà con nghèo lắm", vị đại diện chia sẻ trên báo Tổ quốc/ Nhịp sống Việt.

 Trong ngày 3/9, đại diện chính quyền địa phương và người dân đã làm thủ tục mai táng cháu bé theo phong tục địa phương.

Đang ngủ trong nhà với bố mẹ, bé 4 tuổi ở Nghệ An bị sét đánh tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trước đó, một vụ tai nạn thương tâm tương tự cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là em Nguyễn Duy Trường (11 tuổi, học lớp 4A, Trường Tiểu học Yên Hồ, xã Yên Hồ).

Vào cuối chiều 26/4, sau khi tan trường, em Trường đạp xe về nhà ở thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân (xã Đức Nhân cũ, huyện Đức Thọ). Nhưng khi vừa rời cổng trường được khoảng 150m thì trời sấm chớp và xảy ra sét lớn. Lúc đó, em Trường cùng một phụ nữ đi đường bị sét đánh trúng, ngã xuống đường. Em Trường bị sét đánh, bị thương nặng, ngất xỉu trên đường. Người dân vừa sơ cứu vừa lấy áo mưa che rồi đưa em Trường đến Trạm Y tế xã Yên Hồ  cấp cứu nhưng em đã ngừng thở trước đó.

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