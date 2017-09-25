Đang đi chợ, thai phụ bỗng nhiên đau bụng, chuyển dạ. Thấy vậy, mọi người xung quanh nhanh chóng xúm lại giúp người phụ nữ này vượt cạn.

Sự việc này xảy ra tại khu chợ thuộc huyện Lạc An, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24/09/2017.

Cụ thể, khi thai phụ đang đi chợ mua thức ăn thì bất ngờ đau bụng, chuyển dạ và có dấu hiệu sắp sinh. Mọi người xung quanh thấy biểu hiện lạ liền xúm lại mỗi người một tay giúp đỡ cho đứa bé chào đời.

Trong đoạn clip được người dân ghi lại có thể thấy, tình thế lúc đó cấp bách đến nỗi thai phụ chỉ vừa cởi quần là đứa bé đã “rơi” ra ngoài.

Người đỡ đẻ chính trong vụ việc này là bà Hoàng Cửu Liên, người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc sinh nở. Vì đứa bé chào đời quá nhanh nên bà Hoàng chỉ kịp lấy áo khoác ngoài của mình để lau người cho bé.

Sau đó, bà đã lấy cuống rốn, mua quần áo, sữa bột cho đứa bé, ở bên cạnh 2 mẹ con sản phụ đến lúc được chuyển vào bệnh viện.

Tuy ra đời vô cùng bất ngờ trong hoàn cảnh thiếu thốn trang thiết bị y tế nhưng tình trạng sức khỏe của đứa bé rất ổn định với cân nặng 3,8 kg.

Bác sĩ cho biết, khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định. Hiện tại, chỉ cần theo dõi thêm 1 tuần nữa là hai mẹ con sẽ được xuất viện về nhà.

Theo thông tin trên Kanka News, sản phụ này có tên là Tăng Mỹ Cầm, trú cùng địa phương, cháu bé vừa sinh là con thứ ba trong gia đình

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