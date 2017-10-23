Khi nhìn thấy những em bé sơ sinh đáng yêu, nhiều người thường có thói quen ôm hôn. Tuy nhiên điều này có thể gây hại cho trẻ và mang đến nhiều căn bệnh khó lường.

Mới đây, một bà mẹ trẻ đăng tải tâm sự về việc không muốn người thân, họ hàng hôn con sơ sinh vì sợ lây nhiễm bệnh tật. Chia sẻ này khiến dân mạng chia thành hai phe tranh cãi khá kịch liệt. Một số người cho rằng điều này khá bình thường, từ xưa đến nay vẫn nhiều người làm như vậy và trẻ con vẫn phát triển bình thường, trường hợp bị bệnh chỉ là hiếm hoi. Việc mẹ cấm người xung quanh ôm hôn con mình là hành động ích kỷ và gây mất thiện cảm với người khác. Tuy nhiên, nhiều người hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên và cho rằng ngay cả cha mẹ cũng nên hạn chế hôn bé sơ sinh vì hệ miễn dịch của bé còn rất yếu, dễ lây vi khuẩn, mầm bệnh từ người lớn. Một tài khoản Facebook đã chia sẻ về trường hợp của con bạn mình bị lây nhiễm virus RSV từ người thân đang bệnh dẫn đến viêm phổi.

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi rất dễ mắc bệnh từ nụ hôn của người lớn. Sức đề kháng của các bé rất yếu nên cực kỳ dễ lây nhiễm vi khuẩn, tăng rủi ro mắc các bệnh như viêm gan A, kiết lỵ, lao phổi và thậm chí có thể tử vong.

Vì vậy, người mẹ nên chủ động từ chối khi người thân, họ hàng muốn hôn bé. Hãy khéo léo nhắc nhở mọi người rửa tay thật sạch trước khi bế bé sơ sinh. Các mẹ không nên e ngại, hãy chủ động phòng tránh để bảo vệ sức khỏe của con mình. Phía dưới bài đăng là rất nhiều bình luận ủng hộ quan điểm trên. Bạn Ngọc Hằng bày tỏ: "Nói ra thì mất lòng nhưng thật sự mình rất ghét ai hôn vào miệng con mình. Nhất là những người mặt đầy son phấn, thản nhiên ôm hôn trẻ con mà chẳng để ý gì. Đến mình là mẹ còn không dám tùy tiện hôn con mình". "Không chỉ ôm hôn thôi đâu, nhiều người còn chấm nước miếng rồi di di lên mặt trẻ con cho hay ăn chóng lớn nữa. Mình thấy hành động đó thực sự vô duyên và cần thay đổi", bạn Đức Mạnh cho biết. "Các mẹ đừng sợ mất lòng, cứ nói thẳng và khéo léo cho mọi người hiểu. Còn nếu người ta cố tình không hiểu thì đừng cho lại gần nữa. Con mình bệnh mỗi mình xót thôi chứ chẳng ai xót đâu", bạn Hoa Ly bình luận.