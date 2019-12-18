Đại gia Hà Thành bỏ bạc tỷ mua căn hộ thượng lưu: Nhận nhà 'khác xa' bản vẽ 3D

Quyết định đưa cả gia đình về Việt Nam sinh sống vào đúng giai đoạn cận Tết, anh Thành Trung, một doanh nhân thành đạt nhiều năm bôn ba ở nước ngoài mang một nỗi niềm canh cánh để tìm được căn hộ xứng tầm, đón một cái Tết đầm ấm, yên vui.

Cuối năm là thời điểm người dân cấp tập đi mua nhà với mong muốn đón một cái Tết đoàn viên trong tổ ấm mới

Giống như nhiều khách hàng khác, anh Thành Trung khá vất vả khi mua nhà vào đúng “thời điểm vàng” của thị trường bất động sản (BĐS). Với tâm lí ổn định nhà mới về đón Tết của phần lớn người dân, nguồn cung thời điểm này đã và đang tăng mạnh. Sở dĩ có quy luật này bởi đây là thời điểm người mua có khoản tích lũy lớn sau 1 năm, các chủ đầu tư tung những chính sách bán hàng siêu hấp dẫn và ngân hàng cũng đẩy mạnh gói hỗ trợ vay với lãi suất thấp. Được hưởng lợi đơn, lợi kép về mặt kinh tế nên năm nào, cứ vào dịp cận Tết, thị trường BĐS lại sôi động không ngừng.

Với người bình thường, có một căn nhà mới để sum vầy đón Tết là niềm hạnh phúc, nhưng với những người thành đạt như anh, đó còn là một cách “phô trương thanh thế”. Tết là khoảng thời gian thư thái, nghỉ ngơi để những người giàu như anh Thành Trung có cơ hội gặp gỡ, mời đối tác, bạn bè quan trọng tới nhà chung vui. Khi ấy, nhà trở thành một món “hàng hiệu đặc biệt” phục sức cho vị thế của gia chủ. Anh muốn nơi mình sống sẽ tạo nên một sự trầm trồ cho bất cứ vị khách quyền quý nào ghé thăm gia đình vào Tết này: “Chọn nhà không giống như mua một chiếc áo, có thể tặc lưỡi lấy tạm 1 cái, vài bữa không hợp thì bỏ xó” – Thành Trung chia sẻ.

Năm 2019 này, theo các chuyên gia đánh giá, nguồn cung các sản phẩm chung cư tương đối hiếm. Kết quả từ nhiều cuộc khảo sát cho thấy chỉ có khoảng 10 dự án đang trong giai đoạn bàn giao, đáp ứng nhu cầu vào ở ngay của khách trong giai đoạn Tết đến, xuân về. Nguồn cung ít, nguồn cầu lại không ngừng gia tăng làm cho người mua càng phải lăn lộn để tìm nhà.

Sunshine City Hà Nội mang một đặc quyền sống thượng lưu đến cho chủ nhân của mỗi căn hộ

Gác lại mọi bận rộn của công việc, anh Thành Trung dành thời gian ghé thăm tất cả các dự án đang trong giai đoạn bàn giao tại Hà Nội để có sự so sánh, lựa chọn tốt nhất. Như một sự đáp đền, sau những nơi đã tìm hiểu mà chưa ưng, “chạm mặt” dự án thuộc nơi đáng sống bậc nhất Hà Thành – Sunshine City, tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), anh Thành Trung cảm thấy vô cùng phấn khích và quyết định xuống tiền, chọn nơi đây là chốn an cư của cả gia đình.

Ngày nhận nhà: Sốc vì đẹp hơn cả bản vẽ 3D

Anh Thành Trung kể, Sunshine City là dự án gần cuối mà anh ghé thăm. Thời điểm xem bản vẽ của căn hộ, anh khá ấn tượng và quyết tâm tới tận nơi để “mục sở thị”: “Đặt chân vào căn hộ, mình có cảm giác… bị lừa. Đó là một cách nói vui thôi, nhưng thực tế bên ngoài, căn hộ còn đẹp và sang trọng hơn gấp nhiều lần so với bản 3D” – anh Thành Trung tếu táo chia sẻ.

Từng chi tiết nhỏ trong căn hộ của Sunshine City đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Sunshine City lại lọt vào “mắt xanh” của một người “sành sỏi”, đẳng cấp như anh Thành Trung. Nằm ở khu đất vàng Tây Hồ Tây, nơi quần tụ của giới thượng lưu, Sunshine City đã khẳng định Giải thưởng “Nhà ở hạng sang tốt nhất Việt Nam” của Dot Property Vietnam trao tặng cho Sunshine City năm 2018 chính là lời khẳng định chắc nịch về độ đẳng cấp của dự án này.

Theo chân anh Thành Trung ghé vào căn nhà của anh ở Sunshine City, cảm giác đầu tiên chính là nét vương giả trong từng đường nét. Những chi tiết nhỏ nhất, những đường line mạ vàng, những vật dụng nội thất tinh xảo… đều toát lên chất thượng lưu quyền quý của gia chủ. Nội thất căn hộ được nhập khẩu từ những thương hiệu nổi tiếng của thế giới. Không chỉ long lanh hơn bản thiết kế 3D mà căn hộ ngoài đời thực còn tạo một cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ thường.

Điểm ấn tượng đặc biệt nữa chính là sự khoáng đạt, gắn bó chan hòa với thiên nhiên. Sunshine City không có cảm giác là một căn hộ chung cư trên tầm cao. Ánh sáng và gió trời tự nhiên được chan hòa vào phòng qua ban công những ô cửa sổ lớn.

Nhà tắm mạ vàng với nội thất nhập ngoại toát lên sự vương giả, quyền quý cho chủ nhân căn hộ

Không chỉ sở hữu một không gian sống đáng mơ ước, những dịch vụ tiện ích của dự án còn giúp thỏa mãn và nâng tầm sự hưởng thụ của cư dân. Chuỗi tiện ích chất lượng 5 sao ngay trong khuôn viên đủ để chủ nhân có thể hãnh diện về một môi trường sống văn minh, hiện đại bậc nhất với người thân, bạn bè mỗi khi tới chơi.

“Tìm được căn hộ này với tôi cũng là một thành công. Nhà phải là nơi thư thái và muốn được trở về sau mỗi ngày bận rộn. Tết này tôi cũng có rất nhiều những cuộc ghé thăm quan trọng và căn hộ này thực sự khiến tôi cảm thấy tự hào, hãnh diện” – anh Thành Trung hào hứng chia sẻ.

Trước thềm năm mới, chủ đầu tư Sunshine Group “chào đón” những cư dân tương lai bằng chính sách vô cùng hấp dẫn, như Voucher học trường quốc tế Sunshine Maple Bear trị giá 100 triệu đồng hay voucher mua sắm tại siêu thị Sunshine Mart trị giá 50 triệu đồng,...

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