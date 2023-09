Đã sẵn sàng công bố tỷ phú Best Products thứ 12

Hãy thường xuyên kiểm tra hòm thư nhà bạn

Nhân dịp Best Products trao thưởng 1 tỷ đồng cho Người Thắng Giải thứ 11, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Best Products tại Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn độc quyền ông Pierre F.Thibaut, - Giám đốc Best Products Việt Nam. Cũng nhân dịp này, ông Pierre F.Thibaut sẽ tiết lộ đặc biệt cho độc giả thông tin về Người Thắng Giải Thưởng 1 tỷ đồng tiếp theo trong thời gian sắp tới.