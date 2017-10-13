Đã sẵn sàng công bố tỷ phú Best Products thứ 12

Đời sống 13/10/2017 16:31

Ngày 29.9.2017, tại khách sạn Novotel Saigon Centrer (Q.3, TP.HCM), Công ty TNHH Catalogue Shopping đã công bố và trao giải thưởng lớn trị giá 1 tỷ đồng trong chương trình khuyến mại “Vui hè trúng lớn” bà Lê Thị Hường đến từ TP.HCM. Sau bà Hường, tỷ phú thứ 12 là ai? Best Products đã sẵn sàng công bố.

Hãy thường xuyên kiểm tra hòm thư nhà bạn

Nhân dịp Best Products trao thưởng 1 tỷ đồng cho Người Thắng Giải thứ 11, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Best Products tại Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn độc quyền ông Pierre F.Thibaut, - Giám đốc Best Products Việt Nam. Cũng nhân dịp này, ông Pierre F.Thibaut sẽ tiết lộ đặc biệt cho độc giả thông tin về Người Thắng Giải Thưởng 1 tỷ đồng tiếp theo trong thời gian sắp tới.

Xin chào ông! Rất vui lại được có cơ hội trò chuyện với ông. Vậy là đã 3 năm kể từ khi Ca-ta-lô Best Products được thành lập, hẳn có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Và công ty chắc hẳn cũng đã trao được rất nhiều giải thưởng cho khách hàng. Ông có thể tiết lộ cho tôi cũng như độc giả biết, trong suốt 3 năm hoạt động, số tiền thưởng mà Công ty trao tặng khách hàng là bao nhiêu?

Ông Pierre F.Thibaut: Trong suốt 3 năm qua, Best Products đã trao tặng 11 Giải thưởng Lớn, mỗi giải trị giá 1.000.000.000 Đồng, tổng trị giá 11.000.000.000 Đồng (11 tỷ đồng). Bên cạnh đó chúng tôi còn trao hàng chục giải thưởng phụ khác như: Siêu Giải Thưởng 150.000.000 Đồng, Giải Thưởng Thần Tốc 50.000.000 Đồng, Giải thưởng Bốc thăm May mắn: 300.000.000 Đồng, Giải Khách hàng thân thiết 100.000.000 Đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Tổng số tiền thưởng mà chúng tôi đã trao tặng khách hàng là trên 14.000.000.000 Đồng (14 tỷ đồng). Điều mà chúng tôi tự hào là đã giúp được rất nhiều người thay đổi cuộc sống, biến ước mơ của họ thành sự thật. Chúng tôi còn tự hào hơn khi những Người Thắng Giải sử dụng tiền thưởng để trợ giúp những trẻ em cơ nhỡ, những người có số phận không may mắn, xây và tặng những căn nhà tình thương cho người nghèo.

Đã sẵn sàng công bố tỷ phú Best Products thứ 12 - Ảnh 1
Trao từ thiện với CA TP.HCM

Vậy thì có lẽ tôi không chỉ nên chúc mừng các khách hàng của Best Products, mà còn nên chúc mừng, và cảm ơn ông và Công ty đã làm được những điều vô cùng ý nghĩa cho xã hội. Nhân dịp 3 năm thành lập, Best Products có dành tặng điều gì đặc biệt cho khách hàng hay không víì dụ như sẽ tăng số tiền thưởng lên cao hơn, giải thưởng lớn có thể lên đến 2 tỷ?

Ông Pierre F.Thibaut: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này. Điều quan trọng mà chúng tôi hướng đến là chất lượng sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tiền thưởng thực tế chỉ là nhằm khuyến khích khách mua hàng cũng như tạo nên sự giao lưu giữa công ty và khách hàng nhiều hơn. Chính vì lý do đó mà tới đây chúng tôi sẽ có nhiều giải thưởng hơn chứ không tăng giá trị giải thưởng. Điều này sẽ giúp nhiều khách hàng có được giải thưởng, có được niềm vui trong quá trình mua sắm hàng hóa.

Xin cảm ơn ông!

Nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào hạnh phúc trao thưởng 1 tỷ đồng cho nữ tỷ phú Best Products thứ 11

Sáng 29.9.2017, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào cùng Ban giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping đã trao giải thưởng 1 tỷ đồng cho bà Lê Thị Hường  đến từ Q.5, TP.HCM và 2 khách hàng trúng thưởng. Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Hồng Đào và ông xã cùng tham dự Lễ trao giải của Công ty và chúng tôi vinh hạnh được tận tay trao những phần thưởng lớn như thế này cho khách hàng của một thương hiệu tại Việt Nam. Qua đây mới thấy kinh tế Việt Nam mình đi lên, phát triển mạnh và có những thương hiệu dám tổ chức những chương trình khuyến mại rất hoành tráng như Best Products”.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Best Products Best Products Việt Nam công ty Catalogue Shopping

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?