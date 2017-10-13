Đã sẵn sàng công bố tỷ phú Best Products thứ 12

Nhân dịp Best Products trao thưởng 1 tỷ đồng cho Người Thắng Giải thứ 11, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Best Products tại Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn độc quyền ông Pierre F.Thibaut, - Giám đốc Best Products Việt Nam . Cũng nhân dịp này, ông Pierre F.Thibaut sẽ tiết lộ đặc biệt cho độc giả thông tin về Người Thắng Giải Thưởng 1 tỷ đồng tiếp theo trong thời gian sắp tới.

Xin chào ông! Rất vui lại được có cơ hội trò chuyện với ông. Vậy là đã 3 năm kể từ khi Ca-ta-lô Best Products được thành lập, hẳn có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Và công ty chắc hẳn cũng đã trao được rất nhiều giải thưởng cho khách hàng. Ông có thể tiết lộ cho tôi cũng như độc giả biết, trong suốt 3 năm hoạt động, số tiền thưởng mà Công ty trao tặng khách hàng là bao nhiêu?

Ông Pierre F.Thibaut: Trong suốt 3 năm qua, Best Products đã trao tặng 11 Giải thưởng Lớn, mỗi giải trị giá 1.000.000.000 Đồng, tổng trị giá 11.000.000.000 Đồng (11 tỷ đồng). Bên cạnh đó chúng tôi còn trao hàng chục giải thưởng phụ khác như: Siêu Giải Thưởng 150.000.000 Đồng, Giải Thưởng Thần Tốc 50.000.000 Đồng, Giải thưởng Bốc thăm May mắn: 300.000.000 Đồng, Giải Khách hàng thân thiết 100.000.000 Đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Tổng số tiền thưởng mà chúng tôi đã trao tặng khách hàng là trên 14.000.000.000 Đồng (14 tỷ đồng). Điều mà chúng tôi tự hào là đã giúp được rất nhiều người thay đổi cuộc sống, biến ước mơ của họ thành sự thật. Chúng tôi còn tự hào hơn khi những Người Thắng Giải sử dụng tiền thưởng để trợ giúp những trẻ em cơ nhỡ, những người có số phận không may mắn, xây và tặng những căn nhà tình thương cho người nghèo.