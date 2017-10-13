Đã sẵn sàng công bố tỷ phú Best Products thứ 12

Ngày 29.9.2017, tại khách sạn Novotel Saigon Centrer (Q.3, TP.HCM), Công ty TNHH Catalogue Shopping đã công bố và trao giải thưởng lớn trị giá 1 tỷ đồng trong chương trình khuyến mại “Vui hè trúng lớn” bà Lê Thị Hường đến từ TP.HCM. Sau bà Hường, tỷ phú thứ 12 là ai? Best Products đã sẵn sàng công bố.
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Nhân dịp Best Products trao thưởng 1 tỷ đồng cho Người Thắng Giải thứ 11, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Best Products tại Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn độc quyền ông Pierre F.Thibaut, - Giám đốc Best Products Việt Nam. Cũng nhân dịp này, ông Pierre F.Thibaut sẽ tiết lộ đặc biệt cho độc giả thông tin về Người Thắng Giải Thưởng 1 tỷ đồng tiếp theo trong thời gian sắp tới.
Xin chào ông! Rất vui lại được có cơ hội trò chuyện với ông. Vậy là đã 3 năm kể từ khi Ca-ta-lô Best Products được thành lập, hẳn có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Và công ty chắc hẳn cũng đã trao được rất nhiều giải thưởng cho khách hàng. Ông có thể tiết lộ cho tôi cũng như độc giả biết, trong suốt 3 năm hoạt động, số tiền thưởng mà Công ty trao tặng khách hàng là bao nhiêu?
Ông Pierre F.Thibaut: Trong suốt 3 năm qua, Best Products đã trao tặng 11 Giải thưởng Lớn, mỗi giải trị giá 1.000.000.000 Đồng, tổng trị giá 11.000.000.000 Đồng (11 tỷ đồng). Bên cạnh đó chúng tôi còn trao hàng chục giải thưởng phụ khác như: Siêu Giải Thưởng 150.000.000 Đồng, Giải Thưởng Thần Tốc 50.000.000 Đồng, Giải thưởng Bốc thăm May mắn: 300.000.000 Đồng, Giải Khách hàng thân thiết 100.000.000 Đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Tổng số tiền thưởng mà chúng tôi đã trao tặng khách hàng là trên 14.000.000.000 Đồng (14 tỷ đồng). Điều mà chúng tôi tự hào là đã giúp được rất nhiều người thay đổi cuộc sống, biến ước mơ của họ thành sự thật. Chúng tôi còn tự hào hơn khi những Người Thắng Giải sử dụng tiền thưởng để trợ giúp những trẻ em cơ nhỡ, những người có số phận không may mắn, xây và tặng những căn nhà tình thương cho người nghèo.
Vậy thì có lẽ tôi không chỉ nên chúc mừng các khách hàng của Best Products, mà còn nên chúc mừng, và cảm ơn ông và Công ty đã làm được những điều vô cùng ý nghĩa cho xã hội. Nhân dịp 3 năm thành lập, Best Products có dành tặng điều gì đặc biệt cho khách hàng hay không víì dụ như sẽ tăng số tiền thưởng lên cao hơn, giải thưởng lớn có thể lên đến 2 tỷ?
Ông Pierre F.Thibaut: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này. Điều quan trọng mà chúng tôi hướng đến là chất lượng sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tiền thưởng thực tế chỉ là nhằm khuyến khích khách mua hàng cũng như tạo nên sự giao lưu giữa công ty và khách hàng nhiều hơn. Chính vì lý do đó mà tới đây chúng tôi sẽ có nhiều giải thưởng hơn chứ không tăng giá trị giải thưởng. Điều này sẽ giúp nhiều khách hàng có được giải thưởng, có được niềm vui trong quá trình mua sắm hàng hóa.
Xin cảm ơn ông!
Nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào hạnh phúc trao thưởng 1 tỷ đồng cho nữ tỷ phú Best Products thứ 11
Sáng 29.9.2017, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào cùng Ban giám đốc Công ty TNHH Catalogue Shopping đã trao giải thưởng 1 tỷ đồng cho bà Lê Thị Hường đến từ Q.5, TP.HCM và 2 khách hàng trúng thưởng. Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Hồng Đào và ông xã cùng tham dự Lễ trao giải của Công ty và chúng tôi vinh hạnh được tận tay trao những phần thưởng lớn như thế này cho khách hàng của một thương hiệu tại Việt Nam. Qua đây mới thấy kinh tế Việt Nam mình đi lên, phát triển mạnh và có những thương hiệu dám tổ chức những chương trình khuyến mại rất hoành tráng như Best Products”.