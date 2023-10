Ngô Minh Hiếu, hay còn được biết đến là Hiếu PC, từng là một tên trộm dữ liệu khét tiếng trên thế giới và là một hacker "mũ đen" nằm trong tầm ngắm của FBI. Sinh ra tại ở Gia Lai, Hiếu được chính quyền Mỹ miêu tả là "một trong những tên trộm khét tiếng nhất từng được ân xá trong nhà tù liên bang". Một thời tù tội, bằng các lời khuyên về chuyên môn và trực tiếp đứng ra "dụ" con mồi, Hiếu đã giúp mật vụ Mỹ phá hàng chục vụ án về an ninh mạng.

Ngô Minh Hiếu

Sau khi ra tù, Ngô Minh Hiếu về TP.HCM sinh sống và giúp đỡ mọi người nâng cao nhận thức an ninh mạng, giảng dạy an ninh mạng cho sinh viên, những người quan tâm đến bảo mật. Đồng thời, anh cũng là chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia Việt Nam. Mới đây, trên trang cá nhân, Hiếu đã có những chia sẻ về cách nhận biết một trang web lừa đảo hay giả mạo và nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng.